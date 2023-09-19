ການນໍາໃຊ້ Gyroscope ເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງໃນການຫມຸນຂອງໂລກ

ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງການຫມຸນຂອງໂລກໂດຍໃຊ້ gyroscope. ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Geodetic Observatory Wettzell ຂອງເຢຍລະມັນ, ໄດ້ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງເລເຊີຍາວ 16 ແມັດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "G," ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ gyroscope ປະເພດວົງແຫວນ. ພາຍໃນ, ລຳແສງເລເຊີຄູ່ທີ່ເດີນທາງໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັນເພື່ອສ້າງຮູບແບບການລົບກວນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ໂລກ rotates, ການເຫນັງຕີງຂອງອັດຕາຄວາມໄວຂອງມັນແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແບບການແຊກແຊງ. ໂດຍການວິເຄາະຮູບແບບການແຊກແຊງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄິດໄລ່ໄລຍະທາງທີ່ເດີນທາງໂດຍຈຸດໃດຫນຶ່ງເທິງໂລກໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Photonics, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດສອບການປະຕິບັດຂອງ gyroscope ໃນໄລຍະເວລາສີ່ເດືອນແລະສາມາດວັດແທກຄວາມຍາວຂອງມື້ຫນຶ່ງພາຍໃນສອງສາມມິນລິວິນາທີ. ລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າວິທີການທີ່ຜ່ານມາທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກການຫມຸນຂອງໂລກແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງທາງພູມິສາດທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າສໍາລັບການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ.
ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືໂດຍ Caterina Cimminelli ແລະ Giuseppe Brunetti ໃນບົດຂ່າວ & Views ທີ່ຕີພິມໃນ Nature Photonics. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າວິທີການໃຫມ່ຂອງການວັດແທກຄວາມຍາວຂອງມື້, ຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງມັນ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງແບບຈໍາລອງທາງພູມິສາດ, ເຊິ່ງມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນວິທະຍາສາດສະພາບອາກາດແລະການນໍາທາງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າວິທີການນີ້ສາມາດໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບຄວາມຍາວຂອງມື້, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຫມຸນຂອງໂລກ, ເຊັ່ນການດຶງຂອງດວງຈັນ, ກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ, ແລະສະພາບບັນຍາກາດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ gyroscope ໃຫມ່ນີ້ຖືສັນຍາສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຫມຸນຂອງໂລກແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບປະກົດການທາງພູມິສາດຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– K. Ulrich Schreiber et al, ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການຫມຸນຂອງໂລກທີ່ວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກວົງແຫວນ laser, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x
– Caterina Ciminelli et al, Laser gyroscope ຕິດຕາມການຫມຸນຂອງໂລກໄດ້ຊັດເຈນ, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y