ການກຽມຕົວສຳລັບຊີວິດເທິງດາວອັງຄານ: ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA

ອົງການ NASA ໄດ້ກ້າວໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອກະກຽມມະນຸດສຳລັບພາລະກິດໄປສູ່ດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດ. ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ, ພະນັກງານ XNUMX ຄົນ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດ XNUMX ປີຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຈຳລອງຊີວິດເທິງດາວເຄາະແດງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ເທິງໂລກ, ແຕ່ພວກເຂົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກອາວະກາດອາດຈະປະເຊີນກັບດາວອັງຄານ.
ລູກເຮືອທໍາອິດຂອງອາສາສະຫມັກສີ່ຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເອີ້ນວ່າ Mars Dune Alpha, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston, Texas. ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອດໍາລົງຊີວິດແລະເຮັດວຽກພາຍໃນໂຄງສ້າງສໍາລັບປີທັງຫມົດ, replicating ເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະປະສົບກັບ Mars. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ, ວິສະວະກອນ, ແລະນັກບິນອາວະກາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າການເດີນທາງໄປດາວອັງຄານແມ່ນຫຍັງ.
Mars Dune Alpha, ໂຄງປະກອບການພິມ 3D, ຂະຫນາດປະມານຂອງອາພາດເມັນສາມຫ້ອງນອນ, ກວມເອົາພື້ນທີ່ 158 ຕາແມັດ (1,700 ຕາແມັດ). ມັນປະກອບດ້ວຍສີ່ຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ສອງຫ້ອງນ້ໍາ, ສະຖານີເຮັດວຽກ, ພື້ນທີ່ການແພດ, ຫ້ອງຮັບແຂກ, ແລະຫ້ອງໂຖງ. ເພື່ອຈໍາລອງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຜະລິດອາຫານຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນດາວອັງຄານ, ລູກເຮືອຈະປູກອາຫານຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນຟາມແນວຕັ້ງ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ CHAPEA, ແມ່ນເພື່ອສືບສວນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງລູກເຮືອແລະຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນເວລາທີ່ດໍາລົງຊີວິດແລະເຮັດວຽກຄືກັບວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນດາວອັງຄານ. ຄໍາສັ່ງໂດຍ Kelly Haston, ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ Mohawk Nation ແລະຫົກປະເທດຂອງ Grand River ໃນການາດາ, ພາລະກິດທໍາອິດຈະສຸມໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດປັບຕົວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Mars.
ພາລະກິດເທິງບົກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກະກຽມຂອງ NASA ສໍາລັບພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການຈໍາລອງຊີວິດເທິງດາວອັງຄານ, ອົງການດັ່ງກ່າວສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ໂປໂຕຄອນ, ແລະຍຸດທະສາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເດີນທາງໄປສູ່ດາວແດງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ທີ່ມາ: ScienceNewsExplores