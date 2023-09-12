ສວນສາທາລະນະໃນເມືອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອະດີດເຕົາເຜົາອາດມີລະດັບຊັ້ນນໍາ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Duke ໄດ້ພົບເຫັນວ່າສວນສາທາລະນະໃນເມືອງແລະສວນສະຫນາມເດັກຫຼິ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ຂອງເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອະດີດອາດຈະຍັງມີລະດັບຂອງສານຕະກົ່ວສູງກວ່າຫຼາຍໃນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Daniel D. Richter, ໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງດິນຈາກສວນສາທາລະນະສາມເມືອງໃນເມືອງ Durham, ລັດ North Carolina ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນອະດີດເຕົາເຜົາທີ່ຖືກປິດໃນຕົ້ນປີ 1940.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກໍາຈາກພາກສ່ວນຂອງ East Durham Park ມີລະດັບການນໍາພາຫຼາຍກວ່າ 2000 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ, ເຊິ່ງສູງກວ່າ 10 ເທົ່າຂອງມາດຕະຖານຂອງອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມສະຫະລັດ (EPA) ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບດິນທີ່ປອດໄພໃນພື້ນທີ່ຫຼິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງຈາກ Walltown Park ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີລະດັບການນໍາພາຕ່ໍາ, ແຕ່ວ່າປະມານ XNUMX% ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງແລະຈໍານວນຫນ້ອຍແມ່ນສູງຫຼາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວຢ່າງຈາກ East End Park ລ້ວນແຕ່ມີລະດັບຂອງສານຕະກົ່ວຂອງດິນຕໍ່າກວ່າເກນຂອງ EPA ໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕິດຕາມແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຢູ່ໃນສວນສາທາລະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອະດີດ incinerator. Richter ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍານົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງການປົນເປື້ອນແມ່ນຫຼຸດລົງໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງແລະການຕິດຕາມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງແຜນທີ່ດິນແລະແຜນທີ່ນໍາຫນ້າດິນໃນເມືອງຕ່າງໆໃນສະຫະລັດແລະການາດາ.
ການສໍາຫຼວດປະຫວັດສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເມືອງທັງຫມົດທີ່ສໍາຫຼວດຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະການາດາໄດ້ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1930 ຫາ 1950. ເຕົາເຜົາໄດ້ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດຕ່າງໆແລະຂີ້ເຫຍື້ອ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສານຂີ້ກົ່ວ. ຂີ້ເທົ່າທີ່ເຫຼືອ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີສານປົນເປື້ອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເຊັ່ນສານຂີ້ກົ່ວ, ບາງຄັ້ງກໍຖືກແຜ່ລາມໄປທົ່ວສວນສາທາລະນະ ແລະບ່ອນອື່ນໆໃນຕົວເມືອງ.
ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເກັບຕົວຢ່າງແລະການຕິດຕາມ, Richter ໄດ້ກ່າວເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເຊັ່ນເຄື່ອງມື fluorescence X-ray ແບບເຄື່ອນທີ່. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງດິນສໍາລັບໂລຫະຫຼາຍ, ລວມທັງການນໍາ, ໃນພຽງແຕ່ 20 ວິນາທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນທຶກປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບການເຜົາໄຫມ້ຂີ້ເຫຍື້ອແລະການກໍາຈັດຂີ້ເທົ່າສາມາດຊ່ວຍກໍານົດຈຸດຮ້ອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົນເປື້ອນສານຕະກົ່ວໃນດິນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆໃນຕົວເມືອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນບ່ອນເຕົາເຜົາໃນອະດີດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຈົດໝາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488