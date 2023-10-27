ທັດສະນະໃໝ່: ການສຳຫຼວດແສງເງິນແສງໄຟແສງອິນຟາເຣດ Enigmatic ເທິງດາວອັງຄານ

ທ່າມກາງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ນັກດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະກົດການທາງທິດສະດີທີ່ຍາວນານ ແຕ່ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ—ເປັນແສງແສງເງິນແສງອາທິດໃນແສງດາວຢູເຣນັສ. ໃນການສຶກສາພື້ນຖານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ບັນທຶກການວັດແທກຄັ້ງທໍາອິດຂອງຍານອະວະກາດນີ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະຊັ້ນນອກໄປສູ່ຄວາມສູງໃຫມ່ແລະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ enigmatic ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ.
Aurorae, ການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດທີ່ດຶງດູດເອົາພື້ນທີ່ຂົ້ວໂລກ, ແມ່ນເກີດມາຈາກອະນຸພາກທີ່ມີປະລິມານທີ່ປະທະກັບບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະຕາມເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງ Uranus, ບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍໄຮໂດເຈນແລະ helium, ການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງເກີນຂອບເຂດທີ່ເບິ່ງເຫັນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ການສັງເກດການອິນຟາເລດສໍາລັບການກວດພົບ.
ເພື່ອບັນລຸການເປີດເຜີຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດອັນມີພະລັງຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Keck II, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທາງແສງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຊັ້ນສູງ. ໂດຍການວິເຄາະຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດາວ Uranus, ພວກມັນຖອດລະຫັດແຖບສະເປກຂອງດາວເຄາະ, ໂດຍສະເພາະເນັ້ນໃສ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ H3+ ເຊິ່ງເປັນອະນຸພາກທີ່ຄິດຄ່າທຳໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງດາວອັງຄານ, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງບັນຍາກາດ. ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນພົບແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ H3+, ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ລະເລີຍ - ເປັນຕົວຊີ້ບອກຂອງຂະບວນການ ionization ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ aurora infrared.
ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນໃໝ່ນີ້ກ່ຽວກັບແສງເງິນແສງດາວອິນຟຣາເຣດຂອງ Uranus ມີຜົນສະທ້ອນອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາ Emma Thomas, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ເຊັ່ນ Uranus. ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ສະແດງອຸນຫະພູມທີ່ໄກເກີນກວ່າການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນຢ່າງດຽວສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ນໍາພານັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ postulate ວ່າ aurora ພະລັງງານສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະສົ່ງມັນລົງໄປຫາເສັ້ນສູນສູດແມ່ເຫຼັກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຍັງສັນຍາສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ exoplanets - ໂລກຫ່າງໄກທີ່ມັກຈະແບ່ງປັນລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍກັບ Uranus ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ cosmic. ໂດຍການສືບສວນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ aurora ກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະບັນຍາກາດຂອງ Uranus, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຮັດການຄາດເດົາຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະໄກເຫຼົ່ານີ້, ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບບັນຍາກາດແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຍັງສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກ່ຽວກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາເອງ. ໂດຍການສຶກສາແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ແລະຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບແມ່ເຫຼັກໂລກ - ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆທີ່ເສົາແມ່ເຫຼັກປ່ຽນສະຖານທີ່. ເນື່ອງຈາກ Uranus ປະສົບກັບປະກົດການນີ້ປະຈໍາວັນເນື່ອງຈາກການຈັດລຽງຂອງແກນຫມູນວຽນແລະແມ່ເຫຼັກບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການສຶກສານີ້ສະຫນອງໂອກາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເພື່ອຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງການປີ້ນກັບກັນດັ່ງກ່າວຕໍ່ລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກເຊັ່ນ: ດາວທຽມ, ການສື່ສານ, ແລະການນໍາທາງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບແສງດາວແສງອິນຟາເຣດເທິງດາວ Uranus ໝາຍເຖິງຈຸດໝາຍສຳຄັນຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ການສຶກສາການເປີດເຜີຍນີ້ເປີດທາງໃນການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານພາຍໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຍານອາວະກາດທີ່ປະກົດຢູ່ເໜືອເຂດ galactic ຂອງພວກເຮົາ.
FAQ:
ຖາມ: ແສງເງິນແສງທອງແມ່ນຫຍັງ?
A: Aurora ແມ່ນການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະເມື່ອອະນຸພາກທີ່ມີປະສິດຕິຜົນເຂົ້າກັນກັບບັນຍາກາດຕາມເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສັງເກດການອິນຟຣາເຣດຈຶ່ງຈຳເປັນເພື່ອກວດຫາແສງເງິນແສງທອງເທິງດາວ Uranus?
A: ໃນ Uranus, ບ່ອນທີ່ບັນຍາກາດອຸດົມສົມບູນຂອງ hydrogen ແລະ helium, ການປະທະກັນທີ່ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກ spectrum ເບິ່ງເຫັນໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ການສັງເກດການ infrared.
ຖາມ: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາ aurora ເທິງ Uranus ແນວໃດ?
A: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Keck II ເພື່ອວິເຄາະຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກ Uranus, ກວດເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າ H3+ ເປັນຕົວຊີ້ບອກລັກສະນະຂອງແສງເງິນແສງທອງ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບແສງເງິນແສງທອງແສງອາລຸນເທິງດາວອັງຄານໝາຍເຖິງຫຍັງສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງດາວເຄາະນອກດວງ?
A: ໂດຍການສຶກສາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ aurora ກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ Uranus ແລະບັນຍາກາດ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບບັນຍາກາດແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ exoplanets, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖາມ: ການສຶກສາແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບແມ່ເຫຼັກພູມສາດຂອງໂລກແນວໃດ?
A: ເນື່ອງຈາກ Uranus ປະສົບກັບການປີ້ນກັບແມ່ເຫຼັກໂລກປະຈໍາວັນ, ການສຶກສາແສງເງິນແສງທອງ ແລະຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປີ້ນກັບກັນດັ່ງກ່າວຕໍ່ລະບົບທີ່ຂຶ້ນກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ດາວທຽມ, ການສື່ສານ, ແລະການນໍາທາງ.