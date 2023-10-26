ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Uranus: Infrared Aurora ຢືນຢັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ

ນັກດາລາສາດມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງແສງເງິນແສງອາທິດອິນຟາເຣດຢູ່ເທິງດາວເຄາະຊັ້ນນອກຂອງ Uranus. ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ສາມາດປົດລັອກຄວາມລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະເຖິງແມ່ນຈະສ່ອງແສງເຖິງທ່າແຮງຂອງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ໃນຂະນະທີ່ແສງແສງ ultraviolet ຂອງ Uranus ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຕັ້ງແຕ່ປີ 1986, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີການຢັ້ງຢືນການມີຢູ່ຂອງແສງເງິນແສງທອງແສງອາລຸນອິນຟາເລດ.
Aurorae ແມ່ນເກີດມາຈາກອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ປະທະກັບບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະຕາມເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ໃນໂລກ, ການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ແສງສະຫວ່າງພາກເຫນືອແລະພາກໃຕ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. Uranus, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍ hydrogen ແລະ helium, ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງເກີນຂອບເຂດທີ່ເບິ່ງເຫັນ, ລວມທັງອິນຟາເລດ.
ທີມງານຂອງວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Keck II ເພື່ອວິເຄາະຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກ Uranus ໃນ spectrum infrared. ໂດຍການສຶກສາສາຍການປ່ອຍອາຍພິດ, ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງ H3+ ions, ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າ. ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສະຫວ່າງນີ້ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.
ການສັງເກດການໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ H3+ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບັນຍາກາດຂອງ Uranus, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງ aurora ທີ່ມີແສງ infrared. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບສໍາລັບການກໍານົດ exoplanets ທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ມີທ່າແຮງອື່ນໆ.
ຜູ້ນໍາຂຽນ Emma Thomas, ປະລິນຍາເອກ. ນັກສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester, ແນະນໍາວ່າແສງເງິນແສງທອງທີ່ມີພະລັງຢູ່ໃນດາວເຄາະອາຍແກັສເຊັ່ນ Uranus ສາມາດອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກມັນຮ້ອນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ທິດສະດີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແສງເງິນແສງເງິນແສງທອງສ້າງແລະ pushes ຄວາມຮ້ອນຈາກ aurora ລົງໄປສູ່ເສັ້ນສູນສູດແມ່ເຫຼັກ. ໂດຍການສຶກສາ aurora ຂອງ Uranus, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບບັນຍາກາດແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ exoplanets ທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະກໍານົດຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຢືນຢັນຂອງ aurora infrared ເທິງ Uranus ເປັນຍຸກໃຫມ່ຂອງການສືບສວນ aurora ເທິງດາວໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ auroras ຍັກໃຫຍ່ກ້ອນ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ, ແລະແມ້ກະທັ້ງປະກົດການທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ, ເຊັ່ນ: reversal geomagnetic.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ແສງເງິນແສງທອງແມ່ນຫຍັງ?
Aurora ແມ່ນການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າຈາກແສງຕາເວັນພົວພັນກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະແລະປະທະກັບປະລໍາມະນູໃນບັນຍາກາດ.
ຖາມ: ແສງເງິນແສງທອງອິນຟາເລດແມ່ນຫຍັງ?
ແສງເງິນແສງທອງແສງອິນຟາເຣດໝາຍເຖິງການປ່ອຍແສງທີ່ເກີນຂອບເຂດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນອິນຟາເຣດ. ມັນເກີດມາຈາກອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງແຮງສູງທີ່ປະທະກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບແສງເງິນແສງດາວອິນຟາເຣດເທິງດາວອັງຄານຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
ການຢືນຢັນຂອງແສງເງິນແສງທອງແສງອິນຟຣາເຣດເທິງດາວ Uranus ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະແລະສະຫນອງຜົນສະທ້ອນສໍາລັບການກໍານົດ exoplanets ທີ່ອາດຈະຢູ່ອາໄສໄດ້.
ຖາມ: ແສງເງິນແສງດາວອິນຟາເຣດເທິງດາວອັງຄານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແນວໃດ?
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Keck II ເພື່ອວິເຄາະຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດາວ Uranus ໃນຂອບເຂດອິນຟາເຣດ. ໂດຍການສຶກສາສາຍການປ່ອຍອາຍພິດ, ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງ H3+ ions, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງແສງເງິນແສງເງິນແສງທອງ infrared.
ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກການສຶກສາ aurora ຂອງ Uranus?
ການສຶກສາແສງເງິນແສງທອງຂອງ Uranus ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະລັກສະນະບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະຍັກກ້ອນ, ທັງພາຍໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະນອກ. ຄວາມຮູ້ນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ exoplanets ແລະທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການເປັນເຈົ້າພາບຊີວິດ.