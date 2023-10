ຜົນກະທົບຂອງທາດໄຮໂດຣເຈນທີ່ເປັນກາງຕໍ່ການຫລົບຫນີຂອງ Lyman-Alpha Photons ໃນ Reionization-Epoch Galaxies

By

ນັກດາລາສາດຍັງບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຂະບວນການແລະເວລາຂອງການ reionization, ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ hydrogen ໃນຈັກກະວານກາຍເປັນ ionized ອີກເທື່ອຫນຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເປັນປະລໍາມະນູທີ່ເປັນກາງປະມານ 200 ລ້ານປີ. Reionization ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ Lyman-continuum (LyC) photons, ທີ່ມີພະລັງງານທີ່ຈະລົບເອເລັກໂຕຣນິກອອກຈາກປະລໍາມະນູ hydrogen. ຄໍາຖາມແມ່ນ, ໂຟຕອນ LyC ເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກໃສ? ນັກດາລາສາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ galaxies ຕົ້ນມີພາລະບົດບາດໃນການ reionizing ຈັກກະວານ.

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການ reionization, ມີ galaxies ທີ່ປ່ອຍລັງສີ Lyman-Alpha (Lyα), ເຊິ່ງຖືກປ່ອຍອອກມາເມື່ອປະລໍາມະນູຂອງ hydrogen ຫັນປ່ຽນຈາກສະພາບທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທໍາອິດໄປສູ່ສະພາບດິນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ Lyα photons ສາມາດຫນີຈາກ galaxies ເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າໂຟຕອນ Lyα ກະແຈກກະຈາຍໄປຫາຂອບຂອງກາແລັກຊີ, ມັນອາດຈະຫຼົບໜີ ແລະຖືກກວດພົບ. ຖ້າບໍ່ມີ Lyα photons ສາມາດຫນີໄດ້, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ LyC photons ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫນີໄດ້, ແລະ galaxy ນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ reionization.

ການປະກົດຕົວຂອງໄຮໂດເຈນທີ່ເປັນກາງ (HI) ໃນກາແລັກຊີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂັດຂວາງການຫລົບຫນີຂອງ Lyα photons ແລະ, ດັ່ງນັ້ນ, LyC photons. ເພື່ອສືບສວນນີ້, ການສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງຂອງ galaxies ທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສິ້ນສຸດຂອງ reionization, ໂດຍໃຊ້ Lyα ແລະ [CII] emission (ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກຄາບອນທີ່ໄດ້ດູດເອົາພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຫນຶ່ງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຈະຫນີ) ເພື່ອວັດແທກ redshifts ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

redshifts ຂອງ Lyα ແລະ [CII] ການປ່ອຍອາຍພິດໃນແຕ່ລະ galaxy ໄດ້ຖືກປຽບທຽບ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການຊົດເຊີຍຄວາມໄວລະຫວ່າງສອງປະເພດການປ່ອຍອາຍພິດ, ເອີ້ນວ່າການຊົດເຊີຍຄວາມໄວ Lyα, ມີຄວາມສໍາພັນທາງບວກກັບມະຫາຊົນອາຍແກັສ HI ໃນກາລັກຊີຈາກ Epoch of Reionization. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫລົບຫນີ Lyα ຢູ່ໃນ galaxies ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີອິດທິພົນຈາກປະລິມານອາຍແກັສ HI ໂດຍລວມ, ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນພາກພື້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອາຍແກັສ HI ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ Lyα photons ສາມາດຫລົບຫນີໄດ້ຍາກ, ເຊິ່ງຍັງຂັດຂວາງການຫລົບຫນີຂອງ LyC ionizing photons. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສຶກສາເນື້ອໃນ HI ໂດຍລວມຂອງ galaxies ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂະບວນການຂອງການ reionizing ຈັກກະວານ.

ການສັງເກດການໃນອະນາຄົດໂດຍ James Webb Space Telescope (JWST) ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າກ່ຽວກັບ galaxies ເກົ່າຈາກຍຸກ reionization, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນນີ້ໃນປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Lauren Elicker, ມະຫາວິທະຍາໄລ Cincinnati