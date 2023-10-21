ເຊັນເຊີຕິດຕາມດາວໃໝ່ເປີດໃຊ້ການກວດພົບເສດເຫຼືອຈາກດາວທຽມ

ເຊັນເຊີຕິດຕາມດາວກຳລັງຖືກພັດທະນາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ດາວທຽມສາມາດກວດພົບສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງວົງໂຄຈອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກພື້ນດິນ. ເຄື່ອງຕິດຕາມດາວໃຊ້ຕໍາແຫນ່ງທີ່ຮູ້ຈັກຂອງດາວເພື່ອຮັກສາດາວທຽມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. Arcsec, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອົງປະກອບຂອງຍານອາວະກາດຊາວແບນຊິກ, ກໍາລັງຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນໃນອາວະກາດຂອງປອກຕຸຍການ NeuraSpace ເພື່ອພັດທະນາຕົວຕິດຕາມດາວທີ່ຕົກຄ້າງທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນອາວະກາດໃນປີ 2025. ໂດຍການລວມເຊັນເຊີຂອງ Arcsec ກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ NeuraSpace ຈາກແຫຼ່ງສາທາລະນະແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກ. ການຮ່ວມມື, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຂອງປອກຕຸຍການຈະສາມາດຕິດຕາມ debris ຂອງວົງໂຄຈອນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດ Redwire, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Jacksonville, Florida, ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງຕິດຕາມດາວທີ່ສາມາດກວດພົບສິ່ງເສດເຫຼືອແລະຖືກກໍານົດທີ່ຈະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນພາຍໃນຫົກເດືອນຂ້າງຫນ້າ. ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆຍັງຂຸດຄົ້ນການພັດທະນາຂອງ star trackers ສໍາລັບການຊອກຄົ້ນຫາ debris.
ແອັບພລິເຄຊັ່ນໜຶ່ງສຳລັບເຄື່ອງຕິດຕາມດາວໃນການກວດຫາສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນການຖ່າຍພາບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຮ່ວມມືຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບຍານອະວະກາດ. True Anomaly, ຜູ້ຜະລິດດາວທຽມທີ່ຕັ້ງຢູ່ Denver, ວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມດາວ Redwire SpectraC ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບຍານອະວະກາດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້. Luis Gomes, ຊີອີໂອຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານດາວທຽມຂະຫນາດນ້ອຍ AAC Clyde Space, ອະທິບາຍວ່ານັກຕິດຕາມດາວສາມາດກວດພົບວັດຖຸທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັ້ນສູງ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຂໍ້ມູນນີ້ຖືກລະເລີຍເພື່ອປະຫຍັດພະລັງງານຄອມພິວເຕີ້ຢູ່ເທິງເຮືອ.
Arcsec ຍັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະປັບຕົວຕິດຕາມດາວທີ່ແລ້ວຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນເພື່ອກວດຫາສິ່ງເສດເຫຼືອ. ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງເຄື່ອງຕິດຕາມດາວ 50 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຫາ cubesats ການຄ້າຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ. ການຊັກຊວນໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕາມດາວເພື່ອຕິດຕາມສິ່ງເສດເຫຼືອເຊັ່ນດຽວກັນຈະປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງແຕ່ສາມາດປັບປຸງຮູບພາບແບຂອງຜູ້ປະກອບການ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Arcsec ແລະ NeuraSpace ສະຫນອງແຮງຈູງໃຈສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຕິດຕາມດາວເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ເຝົ້າລະວັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ຍ້ອນວ່າລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີກວ່າແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກເວທີການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນໃນອາວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026