Nexus ພັນທຸ ກຳ: ແກ້ໄຂການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມອົດທົນການອອກ ກຳ ລັງກາຍ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ, ແລະການຮັກສາເຊວລູລາ

ຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ, ແລະການບໍາລຸງລ້ຽງຂອງຈຸລັງແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ແຕ່ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ Drosophila melanogaster, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າແມງວັນຫມາກໄມ້, ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າສົນໃຈລະຫວ່າງພວກມັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາໃນປະຊາກອນແມງວັນຫມາກໄມ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍ, ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ, ແລະການບໍາລຸງລ້ຽງຂອງຈຸລັງ.
ຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ cardiovascular ແລະຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍລວມ. ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາແມງວັນຫມາກໄມ້ກັບການອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ເປີດເຜີຍວ່າການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາສະເພາະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສືບສວນກົນໄກທາງພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະກົດການນີ້.
ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າແມງວັນທີ່ມີຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງພັນທຸກໍາລະຫວ່າງສອງລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈພື້ນຖານທາງພັນທຸກໍາຂອງການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ກົນໄກການບໍາລຸງຮັກສາຈຸລັງໃນແມງວັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າກຸ່ມດຽວກັນຂອງພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍາລຸງລ້ຽງຈຸລັງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພັນທຸ ກຳ ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດ ສຳ ຄັນໃນຂະບວນການຈຸລັງຕ່າງໆ, ລວມທັງການສ້ອມແປງ DNA ແລະການຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຄຽດ oxidative.
ໃນບັນດາພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນການພົວພັນທາງພັນທຸກໍານີ້ແມ່ນ "Endurin," ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍ, ແລະ "ColdTol," ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ. genes ເຫຼົ່ານີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການອື່ນໆ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການບໍາລຸງຮັກສາ cellular ທີ່ສໍາຄັນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ໂດຍການເປີດເຜີຍເສັ້ນທາງພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະພັດທະນາໂຄງການຝຶກອົບຮົມການອອກກໍາລັງກາຍສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍຂື້ນທີ່ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຂອງພັນທຸກໍາຂອງບຸກຄົນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນປະໂຫຍດຂອງກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປິ່ນປົວແບບໃຫມ່ສໍາລັບເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຄວາມເຢັນແລະອາດຈະມີການນໍາໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍ cryotherapy.
ກົນໄກການບໍາລຸງລ້ຽງຈຸລັງທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນອາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະພະຍາດ. ພວກເຂົາສາມາດຊັກຊ້າຂະບວນການຜູ້ສູງອາຍຸແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ, ເຊັ່ນ: ມະເຮັງແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurodegenerative.
ການຄົ້ນພົບພັນທຸກໍາເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ, ແລະການບໍາລຸງລ້ຽງຈຸລັງໃນແມງວັນຫມາກໄມ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບຊີວະພາບແລະຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງລັກສະນະທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງພັນທຸກໍາທີ່ຕິດພັນ, ແຕ່ຍັງຖືສັນຍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດໃນສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄົ້ນຫາການແຊກແຊງຕົວຈິງສໍາລັບການເສີມຂະຫຍາຍສຸຂະພາບແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາເຊນໃນ Drosophila melanogaster.
2. ຄໍານິຍາມຂອງການຝຶກອົບຮົມການອອກກໍາລັງກາຍແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງມັນ.
3. ຄໍານິຍາມຂອງການປິ່ນປົວດ້ວຍການສໍາຜັດເຢັນແລະການນໍາໃຊ້ທາງການແພດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
4. ບົດບາດຂອງການປັບປຸງການບໍາລຸງລ້ຽງ cellular ໃນຜູ້ສູງອາຍຸແລະການປ້ອງກັນພະຍາດ.