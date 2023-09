ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ເປັນພື້ນຖານ, MPXV-CRISPR, ສໍາລັບການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສລິງໂຄນ (MPXV). ເຄື່ອງ​ມື​ນີ້, ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ, ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ CRISPR ເພື່ອ​ກວດ​ພົບ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແມ່ນ​ຍຳ ແລະ​ໄວ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືນໍາໂດຍ Peter Doherty Institute for Infection and Immunity and the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Lancet Microbe.

ໃນຂະນະທີ່ເທກໂນໂລຍີ CRISPR ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການແກ້ໄຂ genome, ບໍ່ດົນມານີ້, ມັນໄດ້ກາຍມາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຈຸດປະສົງການວິນິດໄສ. MPXV-CRISPR ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແນໃສ່ການສືບພັນທາງພັນທຸກໍາສະເພາະທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຊື້ອໄວຣັສ MPXV ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານດຣ Soo Jen Low ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ອີງໃສ່ CRISPR ປະຕິບັດຄືກັບນັກສືບທີ່ຊັດເຈນ, ກໍານົດໄວພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊື້ອພະຍາດສະເພາະ.

ເຄື່ອງມື MPXV-CRISPR ແມ່ນໂຄງການເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື້ອໄວຣັສໂດຍ "ຄູ່ມື" ວິສະວະກໍາໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງ 523 MPXV genomes. ເມື່ອ DNA ໄວຣັດມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທາງຄລີນິກ, ລະບົບ CRISPR ໄດ້ຖືກ ນຳ ພາໄປຫາເປົ້າ ໝາຍ ແລະປ່ອຍສັນຍານຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງໄວຣັດ. ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງວິທີການທົດສອບນີ້ແມ່ນທຽບກັບວິທີການ PCR ມາດຕະຖານທອງແຕ່ມີປະໂຫຍດຂອງການໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວລາ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງ MPXV-CRISPR ແມ່ນຄວາມໄວທີ່ມັນສາມາດສະຫນອງການວິນິດໄສ. ການວິນິດໄສພະຍາດໝາກລິງແບບດັ້ງເດີມມັກຈະອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າຫ້ອງທົດລອງທີ່ເປັນສູນກາງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຊັກຊ້າຫຼາຍມື້ກ່ອນທີ່ຜົນການທົດສອບຈະອອກມາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, MPXV-CRISPR ສາມາດກວດພົບເຊື້ອໄວຣັສໃນເວລາພຽງ 45 ນາທີ, ຊ່ວຍໃຫ້ການກວດຫາສະຖານທີ່ໄດ້ໄວ.

ຂະນະນີ້ ທີມວິໄຈກຳລັງເຮັດການປັບຕົວ MPXV-CRISPR ໃຫ້ເປັນອຸປະກອນແບບພົກພາ ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຕາມຈຸດດູແລຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວິນິດໄສໄວຂຶ້ນ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼືສະຖານທີ່ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ. ທີມງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ monkeypox, ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍການຕອບສະຫນອງດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການລະບາດໃນອະນາຄົດ.

ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສະຖາບັນ Peter Doherty, Walter ແລະ Eliza Hall Institute of Medical Research, ສູນສຸຂະພາບທາງເພດຂອງ Melbourne, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Monash.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Lancet Microbe

- Peter Doherty ສະຖາບັນການຕິດເຊື້ອແລະພູມຕ້ານທານ

– Walter ແລະ Eliza Hall ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ