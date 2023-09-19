ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ເປັນພື້ນຖານ, MPXV-CRISPR, ສໍາລັບການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສລິງໂຄນ (MPXV). ເຄື່ອງມືນີ້, ເປັນເຄື່ອງມືທຳອິດຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ CRISPR ເພື່ອກວດພົບເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະໄວທີ່ໜ້າສັງເກດ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືນໍາໂດຍ Peter Doherty Institute for Infection and Immunity and the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Lancet Microbe.
ໃນຂະນະທີ່ເທກໂນໂລຍີ CRISPR ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການແກ້ໄຂ genome, ບໍ່ດົນມານີ້, ມັນໄດ້ກາຍມາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຈຸດປະສົງການວິນິດໄສ. MPXV-CRISPR ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແນໃສ່ການສືບພັນທາງພັນທຸກໍາສະເພາະທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຊື້ອໄວຣັສ MPXV ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານດຣ Soo Jen Low ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ອີງໃສ່ CRISPR ປະຕິບັດຄືກັບນັກສືບທີ່ຊັດເຈນ, ກໍານົດໄວພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊື້ອພະຍາດສະເພາະ.
ເຄື່ອງມື MPXV-CRISPR ແມ່ນໂຄງການເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື້ອໄວຣັສໂດຍ "ຄູ່ມື" ວິສະວະກໍາໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງ 523 MPXV genomes. ເມື່ອ DNA ໄວຣັດມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທາງຄລີນິກ, ລະບົບ CRISPR ໄດ້ຖືກ ນຳ ພາໄປຫາເປົ້າ ໝາຍ ແລະປ່ອຍສັນຍານຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງໄວຣັດ. ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງວິທີການທົດສອບນີ້ແມ່ນທຽບກັບວິທີການ PCR ມາດຕະຖານທອງແຕ່ມີປະໂຫຍດຂອງການໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວລາ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງ MPXV-CRISPR ແມ່ນຄວາມໄວທີ່ມັນສາມາດສະຫນອງການວິນິດໄສ. ການວິນິດໄສພະຍາດໝາກລິງແບບດັ້ງເດີມມັກຈະອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າຫ້ອງທົດລອງທີ່ເປັນສູນກາງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຊັກຊ້າຫຼາຍມື້ກ່ອນທີ່ຜົນການທົດສອບຈະອອກມາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, MPXV-CRISPR ສາມາດກວດພົບເຊື້ອໄວຣັສໃນເວລາພຽງ 45 ນາທີ, ຊ່ວຍໃຫ້ການກວດຫາສະຖານທີ່ໄດ້ໄວ.
ຂະນະນີ້ ທີມວິໄຈກຳລັງເຮັດການປັບຕົວ MPXV-CRISPR ໃຫ້ເປັນອຸປະກອນແບບພົກພາ ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຕາມຈຸດດູແລຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວິນິດໄສໄວຂຶ້ນ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼືສະຖານທີ່ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ. ທີມງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ monkeypox, ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍການຕອບສະຫນອງດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການລະບາດໃນອະນາຄົດ.
ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສະຖາບັນ Peter Doherty, Walter ແລະ Eliza Hall Institute of Medical Research, ສູນສຸຂະພາບທາງເພດຂອງ Melbourne, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Monash.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Lancet Microbe
- Peter Doherty ສະຖາບັນການຕິດເຊື້ອແລະພູມຕ້ານທານ
– Walter ແລະ Eliza Hall ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ