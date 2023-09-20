ແນະນຳ MPXV-CRISPR: ເຄື່ອງມືວິນິດໄສວິນິດໄສສຳລັບ Monkeypox Virus

ທີມນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນການຕິດເຊື້ອແລະພູມຕ້ານທານ Peter Doherty ແລະສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ Walter ແລະ Eliza Hall ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ມີຊື່ວ່າ MPXV-CRISPR. ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Lancet Microbe, ເຄື່ອງມືນີ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ CRISPR ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກឡើយ។ ໂດຍສະເພາະ, ມັນແນໃສ່ລໍາດັບພັນທຸກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ MPXV, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວິທີການວິນິດໄສທີ່ອີງໃສ່ CRISPR ທໍາອິດໃນອົດສະຕາລີ.
ເທັກໂນໂລຍີ CRISPR, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ genome, ປະຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການວິນິດໄສ. ທ່ານດຣ Soo Jen Low, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົ້ນຄ້ວາຂອງສະຖາບັນ Doherty ແລະເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາ, ອະທິບາຍການວິນິດໄສໂດຍອີງໃສ່ CRISPR ເປັນນັກສືບທີ່ຊັດເຈນທີ່ກໍານົດຂໍ້ຄຶດສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີເຊື້ອພະຍາດ. ໃນກໍລະນີຂອງ MPXV-CRISPR, ມັນແມ່ນ "ໂຄງການ" ເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື້ອໄວຣັສໂດຍຄໍາແນະນໍາດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຜູກມັດກັບພາກສ່ວນສະເພາະຂອງ DNA ຂອງໄວຣັສ.
ເມື່ອ DNA ໄວຣັດຖືກກວດພົບໃນຕົວຢ່າງທາງຄລີນິກ, ລະບົບ CRISPR ຈະຖືກ ນຳ ພາໄປຫາເປົ້າ ໝາຍ ແລະປ່ອຍສັນຍານເພື່ອຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງໄວຣັດ. ວິທີການວິນິດໄສນີ້ບັນລຸຄວາມອ່ອນໄຫວທຽບເທົ່າແລະຄວາມແມ່ນຍໍາກັບວິທີການ PCR ມາດຕະຖານທອງແຕ່ໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເວລາ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງ MPXV-CRISPR ແມ່ນຄວາມໄວໃນການສະຫນອງການວິນິດໄສ. ການວິນິດໄສພະຍາດລິງໂຄນໃນປະຈຸບັນມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ, ໃນຂະນະທີ່ MPXV-CRISPR ສາມາດກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສໃນເວລາພຽງ 45 ນາທີ. ປະຈຸບັນທີມງານກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປັບຕົວເທກໂນໂລຍີນີ້ເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນແບບພົກພາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການກວດສອບເຊື້ອໄວຣັສ monkeypox ຢູ່ສະຖານທີ່ໃນການຕັ້ງຄ່າການດູແລສຸຂະພາບຕ່າງໆ.
ທ່ານດຣ Shivani Pasricha, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົ້ນຄ້ວາອາວຸໂສຂອງ Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ແລະເປັນຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງ MPXV-CRISPR ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ໂດຍການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການວິນິດໄສໄວແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດຫຼືສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ວິທີການແບບກະຈາຍຂອງການທົດສອບນີ້ສາມາດເລັ່ງການປິ່ນປົວແລະເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Doherty Institute, Walter ແລະ Eliza Hall Institute of Medical Research, ສູນສຸຂະພາບທາງເພດຂອງ Melbourne, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Monash.
ທີ່ມາ:
– Soo Jen Low et al, ການກວດຫາເຊື້ອໄວລັດພະຍາດລິງລາຍຢ່າງໄວໂດຍໃຊ້ CRISPR-Cas12a mediated assay: ການສຶກສາກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຫ້ອງທົດລອງ, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9