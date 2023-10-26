ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບປະກົດການດາວທີ່ຫາຍໄປ

ໃນການສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ດຳເນີນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດຂອງ Palomar ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ນັກດາລາສາດຮູ້ສຶກງົງກັບການຫາຍຕົວໄປຢ່າງກະທັນຫັນຂອງດາວສາມດວງ. ການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 1952, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດລາຍການວັດຖຸຊັ້ນສູງຢູ່ໃນຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ດາວໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ເທິງແຜ່ນຖ່າຍຮູບໃນເວລາປະມານ 8:52 ໂມງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫວ່າງຂອງ 15, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຽງແຕ່ 53 ນາທີຕໍ່ມາໃນເວລາປະມານ 9:45 ໂມງ, ເມື່ອສະຖານທີ່ດຽວກັນໄດ້ຖືກຖ່າຍຮູບອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ດາວສາມດວງໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງລຶກລັບ. ເຫດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕົກໃຈ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ວາທີຢ່າງຮຸນແຮງໃນບັນດານັກຊ່ຽວຊານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍທິດສະດີໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ອະທິບາຍດວງດາວທີ່ສູນຫາຍໄປ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນຢັນເທື່ອ. ທິດສະດີທໍາອິດໄດ້ແນະນໍາວ່າດວງດາວໄດ້ຈາງລົງຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ການສັງເກດການຕໍ່ມາບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນແນວຄິດນີ້. ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການສ່ອງແສງຂອງດວງດາວອ້ອມຂ້າງ.
ອີກທາງເລືອກ, ທິດສະດີທີສອງສະເຫນີວ່າສາມດາວອາດຈະເປັນດາວດຽວ. ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຢ່າງໄວວາຈາກແມ່ເຫຼັກ, ເປັນດາວນິວຕຣອນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກແກນທີ່ພັງລົງຂອງດາວໜ່ວຍໃຫຍ່ຫຼັງການລະເບີດຂອງຊຸບເປີໂນວາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດພາບລວງຕາຂອງສາມຮູບທີ່ແຕກຕ່າງ. ການລະເບີດນີ້ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການມີຂຸມດໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ຜ່ານລະຫວ່າງດາວແລະໂລກ, ເປັນການບິດເບືອນຮູບພາບທີ່ສັງເກດເຫັນຊົ່ວຄາວ.
ຢ່າງເດັ່ນຊັດ, ທິດສະດີທີສາມແຕກຕ່າງຈາກສອງຢ່າງທີ່ຜ່ານມາ. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີດາວໃດໆທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າໃນຊ່ວງເວລາຂອງການສັງເກດການທັງຫມົດ. ແທນທີ່ຈະ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແປກປະຫຼາດຢູ່ໃນແຜ່ນຖ່າຍຮູບອາດຈະຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການມີຂີ້ຝຸ່ນ radioactive ທີ່ມາຈາກສະຖານທີ່ທົດສອບອາວຸດນິວເຄລຍໃກ້ຄຽງໃນລັດນິວເມັກຊິໂກ.
ຄວາມຈິງຢູ່ເບື້ອງຫລັງປະກົດການທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ໃຈນີ້ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກລຳບາກ. ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກດາລາສາດໄດ້ກວດກາທິດສະດີເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍ ແລະໄດ້ສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເລືອກໃນການແກ້ຄວາມລຶກລັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່ວາຫຼັກຖານໃຫມ່ປະກົດຂຶ້ນຫຼືເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານໄດ້ຖືກພັດທະນາ, ປະກົດການດາວທີ່ຫາຍໄປຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ bewilder.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບດວງດາວທີ່ຫາຍໄປໄດ້ແນວໃດ?
A: ດາວໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 1952 ໃນລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດຂອງ Palomar ໃນຄາລິຟໍເນຍ.
ຖາມ: ການຫາຍສາບສູນຂອງສາມດາວແມ່ນຫຍັງ?
A: ມີຫຼາຍທິດສະດີໄດ້ຖືກສະເໜີ, ລວມທັງການຈາງໄວ, ພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືບໍ່ມີດວງດາວທັງໝົດຍ້ອນຂີ້ຝຸ່ນ radioactive.
ຖາມ: ມີການພິສູດທິດສະດີໃດ?
A: ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມຈິງຢ່າງແນ່ນອນໃນບັນດາທິດສະດີທີ່ສະເຫນີ. ຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບດວງດາວທີ່ສູນຫາຍໄປຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
ຖາມ: ຄໍາອະທິບາຍອື່ນໃດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ?
A: ໃນຂະນະທີ່ທິດສະດີພາບລວງຕາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມືດມົວໄວ ແລະ ກະແສແມ່ເຫຼັກເປັນທີ່ນິຍົມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
ຖາມ: ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີຂີ້ຝຸ່ນ radioactive?
A: ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຂອງຂີ້ຝຸ່ນ radioactive. ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນ.