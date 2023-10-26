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ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບປະກົດການດາວທີ່ຫາຍໄປ

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບປະກົດການດາວທີ່ຫາຍໄປ

ໃນການສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ດຳເນີນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດຂອງ Palomar ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ນັກດາລາສາດຮູ້ສຶກງົງກັບການຫາຍຕົວໄປຢ່າງກະທັນຫັນຂອງດາວສາມດວງ. ການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 1952, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດລາຍການວັດຖຸຊັ້ນສູງຢູ່ໃນຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ດາວໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ເທິງແຜ່ນຖ່າຍຮູບໃນເວລາປະມານ 8:52 ໂມງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫວ່າງຂອງ 15, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຽງແຕ່ 53 ນາທີຕໍ່ມາໃນເວລາປະມານ 9:45 ໂມງ, ເມື່ອສະຖານທີ່ດຽວກັນໄດ້ຖືກຖ່າຍຮູບອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ດາວສາມດວງໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງລຶກລັບ. ເຫດການ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ນີ້ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກວິທະຍາສາດ​ຕົກ​ໃຈ ​ແລະ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໂຕ້​ວາທີ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍ​ທິດ​ສະ​ດີ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ດວງ​ດາວ​ທີ່​ສູນ​ຫາຍ​ໄປ, ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ຢືນຢັນ​ເທື່ອ. ທິດສະດີທໍາອິດໄດ້ແນະນໍາວ່າດວງດາວໄດ້ຈາງລົງຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ການສັງເກດການຕໍ່ມາບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນແນວຄິດນີ້. ການ​ວິ​ເຄາະ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ສ່ອງ​ແສງ​ຂອງ​ດວງ​ດາວ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​.

ອີກທາງເລືອກ, ທິດສະດີທີສອງສະເຫນີວ່າສາມດາວອາດຈະເປັນດາວດຽວ. ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຢ່າງໄວວາຈາກແມ່ເຫຼັກ, ເປັນດາວນິວຕຣອນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກແກນທີ່ພັງລົງຂອງດາວໜ່ວຍໃຫຍ່ຫຼັງການລະເບີດຂອງຊຸບເປີໂນວາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດພາບລວງຕາຂອງສາມຮູບທີ່ແຕກຕ່າງ. ການລະເບີດນີ້ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການມີຂຸມດໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ຜ່ານລະຫວ່າງດາວແລະໂລກ, ເປັນການບິດເບືອນຮູບພາບທີ່ສັງເກດເຫັນຊົ່ວຄາວ.

ຢ່າງເດັ່ນຊັດ, ທິດສະດີທີສາມແຕກຕ່າງຈາກສອງຢ່າງທີ່ຜ່ານມາ. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີດາວໃດໆທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າໃນຊ່ວງເວລາຂອງການສັງເກດການທັງຫມົດ. ແທນທີ່ຈະ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແປກປະຫຼາດຢູ່ໃນແຜ່ນຖ່າຍຮູບອາດຈະຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການມີຂີ້ຝຸ່ນ radioactive ທີ່ມາຈາກສະຖານທີ່ທົດສອບອາວຸດນິວເຄລຍໃກ້ຄຽງໃນລັດນິວເມັກຊິໂກ.

ຄວາມ​ຈິງ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ປະກົດ​ການ​ທີ່​ໜ້າ​ງຶດງໍ້​ໃຈ​ນີ້​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຍາກ​ລຳບາກ. ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກດາລາສາດໄດ້ກວດກາທິດສະດີເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍ ແລະໄດ້ສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເລືອກໃນການແກ້ຄວາມລຶກລັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່ວາຫຼັກຖານໃຫມ່ປະກົດຂຶ້ນຫຼືເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານໄດ້ຖືກພັດທະນາ, ປະກົດການດາວທີ່ຫາຍໄປຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ bewilder.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຖາມ: ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບດວງດາວທີ່ຫາຍໄປໄດ້ແນວໃດ?

A: ດາວໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 1952 ໃນລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດຂອງ Palomar ໃນຄາລິຟໍເນຍ.

ຖາມ: ການຫາຍສາບສູນຂອງສາມດາວແມ່ນຫຍັງ?

A: ມີຫຼາຍທິດສະດີໄດ້ຖືກສະເໜີ, ລວມທັງການຈາງໄວ, ພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືບໍ່ມີດວງດາວທັງໝົດຍ້ອນຂີ້ຝຸ່ນ radioactive.

ຖາມ: ມີການພິສູດທິດສະດີໃດ?

A: ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມຈິງຢ່າງແນ່ນອນໃນບັນດາທິດສະດີທີ່ສະເຫນີ. ຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບດວງດາວທີ່ສູນຫາຍໄປຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ຖາມ: ຄໍາອະທິບາຍອື່ນໃດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ?

A: ໃນຂະນະທີ່ທິດສະດີພາບລວງຕາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມືດມົວໄວ ແລະ ກະແສແມ່ເຫຼັກເປັນທີ່ນິຍົມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

ຖາມ: ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີຂີ້ຝຸ່ນ radioactive?

A: ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຂອງຂີ້ຝຸ່ນ radioactive. ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນ.

By Mampho Brescia