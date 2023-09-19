ນັກດາລາສາດສັງເກດຄື້ນວິທະຍຸຈາກປະເພດ Ia Supernova ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ນັກດາລາສາດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໂດຍການກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກ supernova ປະເພດ Ia. ການສັງເກດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການລະເບີດຂອງດາວແດງຂາວ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມດ້ວຍ helium ຂອງພວກມັນ.
ປະເພດ Ia supernovae ແມ່ນການລະເບີດນິວເຄລຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນດາວດາວຂາວ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍນັກດາລາສາດເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ cosmological ແລະສຶກສາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ Type Ia supernovae ແມ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເຊື່ອກັນວ່າ ການລະເບີດແມ່ນເກີດມາຈາກການລະເບີດຂອງມວນຊົນຈາກດາວຄູ່, ບ່ອນທີ່ວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງປະກອບດ້ວຍ hydrogen ສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຖືກສົມມຸດຕິຖານວ່າ dwarfs ສີຂາວສາມາດປະກອບ helium ຈາກດາວຄູ່ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊັ້ນນອກຂອງ hydrogen ແລ້ວ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການລະເບີດຂອງ dwarf ສີຂາວແມ່ນພຶດຕິກໍາຂອງເລື່ອງທີ່ຖອດອອກຈາກດາວຄູ່. ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດຂອງອຸປະກອນການຕົກໃສ່ dwarf ສີຂາວ; ບາງສ່ວນຂອງມັນປະກອບເປັນເມຄຂອງວັດສະດຸ circumstellar ອ້ອມຮອບລະບົບດາວສອງ. ຄາດວ່າຄື້ນຊ໊ອກຈາກການລະເບີດທີ່ເດີນທາງຜ່ານອຸປະກອນວົງມົນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະລໍາມະນູຕື່ນເຕັ້ນແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ອຍຄື້ນຟອງວິທະຍຸທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເຖິງວ່າຈະມີການສັງເກດການຈໍານວນຫຼາຍຂອງ supernovae ປະເພດ Ia ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເມຄຂອງວັດສະດຸ circumstellar, ການປ່ອຍອາຍພິດຄື້ນວິທະຍຸຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກວດພົບຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ.
ທີມນັກວິໄຈສາກົນ, ລວມທັງສະມາຊິກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະຕອກໂຮມ ແລະ ອົງການສັງເກດການດາລາສາດແຫ່ງຊາດຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວພະຫັດຊະນິດ Ia ທີ່ລະເບີດໃນປີ 2020. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ ຊຸບເປີໂນວານີ້ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍວັດສະດຸຮູບດາວທີ່ປະກອບດ້ວຍ helium. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສົບຜົນສໍາເລັດກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸຈາກ supernova ໄດ້. ເມື່ອສົມທຽບຄວາມແຮງຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ສັງເກດໄດ້ກັບຕົວແບບທາງທິດສະດີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກຳນົດວ່າດາວດວງຂາວໄດ້ຮັບການຜະລິດວັດສະດຸໃນອັດຕາປະມານ 1/1000 ຂອງມວນດວງອາທິດຕໍ່ປີ. ນີ້ແມ່ນ supernova ປະເພດ Ia ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງມະຫາຊົນຈາກດາວຄູ່ທີ່ມີຊັ້ນນອກປະກອບດ້ວຍ helium ຕົ້ນຕໍ.
ການຄົ້ນພົບຄື້ນວິທະຍຸຈາກຊຸບເປີໂນວາ Type Ia ທີ່ອຸດົມດ້ວຍ helium ນີ້ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກການລະເບີດ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ນໍາໄປສູ່ການ supernova Type Ia. ທີມງານຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາການປ່ອຍອາຍພິດວິທະຍຸຈາກ supernovae ປະເພດ Ia ອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການທີ່ນໍາໄປສູ່ເຫດການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: “ປະເພດ Ia supernova ທີ່ກວດພົບດ້ວຍວິທະຍຸທີ່ມີອຸປະກອນຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍ helium” ໂດຍ Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma ແລະ Daniel Stern, ທຳມະຊາດ, 17 ພຶດສະພາ 2023.