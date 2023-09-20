ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມໍເຕີແບັກທີເລຍ: ຜົນສະທ້ອນສໍາລັບ Nanomachine ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Nagoya, ມະຫາວິທະຍາໄລ Osaka, ແລະສະຖາບັນວິທະຍາສາດຊີວະພາບ Nagahama ໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນໃນການພັດທະນາ nanomachine. ທີມງານ, ນໍາໂດຍສາດສະດາຈານ Emeritus Michio Homma ແລະອາຈານ Seiji Kojima, ໄດ້ກໍານົດບົດບາດຂອງໂມເລກຸນ FliG ໃນຊັ້ນ flagellar, ຫຼື "ມໍເຕີ," ຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.
ມໍເຕີ flagellar ໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍມີ rotor ແລະ stator. stator ເຮັດວຽກເປັນເຄື່ອງຈັກ, ໃນຂະນະທີ່ rotor rotates ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບສາຍສົ່ງຂອງການຫມຸນຂອງ stator ໄດ້. ກົນໄກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຄື່ອນໄປຂ້າງຫນ້າຫຼືຖອຍຫລັງ. ວົງ C, ສະລັບສັບຊ້ອນທາດໂປຼຕີນ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວນີ້. ໂມເລກຸນ FliG ພາຍໃນວົງ C ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ clutch, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະຫຼັບລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວໄປຂ້າງຫນ້າແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນການ mutant G215A ຂອງໂມເລກຸນ FliG, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຫມຸນວຽນຕາມເຂັມໂມງຖາວອນຂອງມໍເຕີ. ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງ FliG ແລະປະຕິສໍາພັນຂອງໂມເລກຸນນ້ໍາທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບມັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຕາມເຂັມໂມງ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຮູບແບບປົກກະຕິຂອງ FliG ເມື່ອມັນຫມຸນຕາມເຂັມໂມງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສາມາດປ່ຽນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວໄປຂ້າງຫນ້າແລະດ້ານຫລັງເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.
ການເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ FliG ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການເຂົ້າໃຈກົນໄກໂມເລກຸນຂອງການສະຫຼັບການຫມຸນໃນມໍເຕີ. ຜົນການຄົ້ນພົບໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ການພັດທະນາເຄື່ອງຈັກຂະໜາດກະທັດຮັດດ້ວຍປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການອອກແບບ nanomachine ທຽມທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຫມຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດດ້ານຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການແພດແລະການອອກແບບຊີວິດທຽມ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນ iScience, marks ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ motors ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການພັດທະນາ nanomachine ປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ມັນເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນ nanotechnology ແລະວິສະວະກໍາ, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດ.
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Tatsuro Nishikino et al. ການປ່ຽນແປງໃນເຄືອຂ່າຍ hydrophobic ຂອງໂດເມນ FliGMC ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫມູນວຽນຂອງມໍເຕີ flagellar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຢາ]