ລູກສອນໄຟ Vulcan Centaur ໃໝ່ ທີ່ຈະເປີດຕົວໃນພາລະກິດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ

ລະດູການວັນພັກທີ່ຈະມາເຖິງມີການປິ່ນປົວພິເສດພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນອາວະກາດໃນຂະນະທີ່ United Launch Alliance (ULA) ກະກຽມສໍາລັບການບິນເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງຈະລວດ Vulcan Centaur ລຸ້ນໃຫມ່ຂອງມັນ. ກໍານົດສໍາລັບວັນຄຣິດສະມາດ Eve, ພາລະກິດນີ້, ຮູ້ຈັກເປັນ Certification-1 (Cert-1), ຈະເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນຄວາມສາມາດເປີດຕົວຂອງ ULA ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນ.
ຈະລວດ Vulcan Centaur ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອທົດແທນຍານພາຫະນະ Atlas V ແລະ Delta IV ຂອງ ULA, ໂອ້ອວດຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຄື່ອງຈັກ BE-4 ສອງເຄື່ອງຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Blue Origin, ຂັ້ນຕອນຫຼັກຂອງ Vulcan Centaur ໃຊ້ອົກຊີເຈນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ແລະນໍ້າມັນມີເທນແຫຼວ, ຄ້າຍຄືກັບເຄື່ອງຈັກ Raptor ຂອງ SpaceX. ລະບົບ propulsion ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີລູກບັ້ງໄຟແບບຍືນຍົງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊັ້ນເທິງຂອງ Vulcan Centaur ມີເຄື່ອງຈັກ RL10 ສອງເຄື່ອງຈາກ Aerojet Rocketdyne, ເຊິ່ງເຜົາ hydrogen ເພື່ອສ້າງແຮງດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັ້ງໄຟສາມາດຖືກເສີມດ້ວຍລູກປືນແຂງ (SRBs) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຍົກຂອງມັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດ.
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີອໍານາດທີ່ສຸດຂອງ Vulcan Centaur, ພ້ອມກັບຫົກ SRBs, ມີຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 60,000 ປອນ (27,200 ກິໂລກຣາມ) ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ (LEO). ນີ້ລື່ນກາຍການອອກລູກຂອງ ULA Delta IV Heavy ແລະແມ້ກະທັ້ງຕົວແປ Atlas V ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ.
Cert-1 ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການບິນທົດສອບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະປະຕິບັດພາລະກິດຕາມດວງຈັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອີກດ້ວຍ. ຍານອາວະກາດ ຍານອາວະກາດ ບິນລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, Peregrine, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Pittsburgh, ຈະເລີ່ມເດີນທາງໄປສູ່ດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດ ເທິງເຮືອ Vulcan Centaur. ການສາທິດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ULA ໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຳຫຼວດທີ່ທັນສະໄໝ.
ໃນຂະນະທີ່ ULA ກະກຽມສໍາລັບ Cert-1 ຫຼັງຈາກເອົາຊະນະຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂັ້ນເທິງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບໃນຕົ້ນປີນີ້, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນອາວະກາດໄດ້ລໍຖ້າການເປີດຕົວຂອງຈະລວດທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າສູງນີ້. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດອັນເປັນທ່າແຮງ, Vulcan Centaur ຖືວ່າເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ULA ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສຳຫຼວດອາວະກາດໄປສູ່ຄວາມສູງໃໝ່.
FAQ
1. ບັ້ງໄຟ Vulcan Centaur ແມ່ນຫຍັງ?
ຈະລວດ Vulcan Centaur ແມ່ນຍານພາຫະນະເປີດຕົວລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງ United Launch Alliance, ອອກແບບມາເພື່ອທົດແທນລູກຈະຫຼວດ Atlas V ແລະ Delta IV.
2. ຄວາມອາດສາມາດ payload ຂອງ Vulcan Centaur ແມ່ນຫຍັງ?
ຍານ Vulcan Centaur ສາມາດສົ່ງ 60,000 ປອນ (27,200 ກິໂລກຣາມ) ຂອງ payload ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ (LEO) ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງມັນ.
3. ເຄື່ອງຈັກໃດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຂອງ Vulcan Centaur?
Vulcan Centaur ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍເຄື່ອງຈັກ BE-4 ສອງເຄື່ອງຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Blue Origin ສໍາລັບຂັ້ນຕອນຫຼັກແລະເຄື່ອງຈັກ RL10 ສອງເຄື່ອງຈາກ Aerojet Rocketdyne ສໍາລັບຂັ້ນຕອນເທິງ.
4. ຍານ Vulcan Centaur ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພາລະກິດຕາມດວງຈັນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ພາລະກິດ Certification-1 ຂອງ Vulcan Centaur ທີ່ຈະມາເຖິງຈະສົ່ງຍານອາວະກາດລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, Peregrine, ໄປປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງທໍາອິດຂອງມັນໄປດວງຈັນ.
5. ແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດຂອງການຊັກຊ້າຂອງ Cert-1?
Cert-1 ປະເຊີນກັບຄວາມລ່າຊ້າຍ້ອນການລະເບີດໃນຂັ້ນເທິງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບໃນຕົ້ນປີນີ້, ເຮັດໃຫ້ ULA ເສີມສ້າງຖັງຂອງຍານພາຫະນະແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນ.