ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

Astrobotic's Lunar Lander ຈະລະເບີດອອກໃສ່ຈະລວດ Vulcan Centaur ຂອງ ULA

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
Astrobotic's Lunar Lander ຈະລະເບີດອອກໃສ່ຈະລວດ Vulcan Centaur ຂອງ ULA

ບໍລິສັດ Astrobotic ຕັ້ງຢູ່ Pittsburgh ຕັ້ງຢູ່ Pittsburgh, ຄາດວ່າຈະສ້າງປະຫວັດສາດດ້ວຍການຍິງຈະຫຼວດລູກທໍາອິດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງຈະຖືກນໍາໄປໂດຍຈະລວດ Vulcan Centaur ໃຫມ່ຂອງ United Launch Alliance (ULA). CEO Tory Bruno ຂອງ ULA ປະກາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງ CNBC ວ່າການເປີດຕົວແມ່ນກໍານົດລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາ 26 ເດືອນທັນວາ.

ຍານອະວະກາດ Peregrine ຫຸ່ນຍົນ lander ຈະຂຶ້ນເທິງຈະລວດ, ພ້ອມກັບ payload ຈາກ Celestis, ບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ບໍລິການເປີດຕົວເພື່ອສົ່ງຊາກສົບໄປໃນອາວະກາດເປັນທີ່ລະນຶກ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ 79.5 ລ້ານໂດລາ ທີ່ມອບໃຫ້ Astrobotic ໂດຍອົງການ NASA ໃນປີ 2019 ໂດຍຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມບໍລິການການສົ່ງເງິນຕາມດວງຈັນທາງການຄ້າ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງບັນທຸກວິທະຍາສາດໄປສູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງດວງຈັນໃນນາມອົງການອະວະກາດ.

ອີງຕາມ Bruno, ວັນທີເປີດຕົວສະເພາະໄດ້ຖືກເລືອກຍ້ອນການພິຈາລະນາທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກການໂຄຈອນ. ຄວາມຕ້ອງການພາລະກິດຂອງ Astrobotic ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບແສງສະຫວ່າງຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການສື່ສານທາງວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເຄືອຂ່າຍ Deep Space. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດການເປີດປ່ອງຢ້ຽມພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ໃນແຕ່ລະເດືອນ.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ. ການປະກາດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ULA ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2019, ໂດຍມີແຜນການເປີດຕົວໃນປີ 2021. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລ່າຊ້າທາງເທັກນິກກັບບັ້ງໄຟ Vulcan, ເຊັ່ນການລະເບີດຂັ້ນເທິງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຢູ່ສູນການບິນ Marshall Space ຂອງອົງການ NASA ໃນເດືອນມີນາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. . ຄວາມລ່າຊ້າຕື່ມອີກໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດການການທົດສອບເຄື່ອງຈັກຈະຫຼວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງຈັກ BE-4 ຂອງ Blue Origin. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້, ULA ຫມັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດສໍາເລັດການທົດສອບແລະຄຸນສົມບັດຂອງເວທີ Vulcan ເທິງໃນເດືອນພະຈິກ.

ພາລະກິດຄັ້ງທຳອິດນີ້, ເອີ້ນວ່າ Certification-1, ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງຖ້ຽວບິນການຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການໂດຍກອງທັບອາວະກາດ. ການເປີດຕົວຈະຈັດຂຶ້ນຈາກ Launch Complex 41 ທີ່ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ Florida. ULA ມີແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ຈະເພີ່ມຈັງຫວະການເປີດຕົວຂອງ Vulcan, ໂດຍມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການເປີດຕົວຫນຶ່ງທຸກໆສອງອາທິດໃນກາງປີ 2025. ບໍລິສັດຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການເປີດຕົວຂອງຕົນຈະມາຈາກທັງລູກຄ້າຂອງລັດຖະບານແລະການຄ້າ, ດ້ວຍການຊະນະສັນຍາທີ່ຜ່ານມາຈາກ Amazon ເພື່ອເປີດຕົວສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Kuiper ຂອງຕົນເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດ.

FAQ:
1. ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງ Astrobotic ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ຍານອາວະກາດລົງຈອດຕາມດວງຈັນ ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາວັນທີ 26 ທັນວາ.

2. ຈຸດປະສົງຂອງ Peregrine robotic lander ແມ່ນຫຍັງ?
ຜູ້ລົງຈອດຈະສົ່ງເຄື່ອງບັນທຸກວິທະຍາສາດໄປຍັງພາກເຫນືອຂອງດວງຈັນໃນນາມຂອງອົງການ NASA.

3. ເປັນ​ຫຍັງ​ວັນ​ຄຣິສມັສ​ເອ​ວາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ວັນ​ເປີດ​ຕົວ?
ວັນທີເປີດຕົວໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍປັດໃຈວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກການໂຄຈອນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງ Astrobotic.

4. ULA ປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດໃນການພັດທະນາບັ້ງໄຟ Vulcan?
ຄວາມລ່າຊ້າທາງດ້ານວິຊາການ, ລວມທັງເຫດການເຊັ່ນການລະເບີດຂອງຂັ້ນຕອນເທິງແລະການທົດສອບເຄື່ອງຈັກລູກບໍ່ສໍາເລັດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນກໍານົດເວລາຂອງການພັດທະນາ.

5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດທໍາອິດ, Certification-1 ແມ່ນຫຍັງ?
Certification-1 ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງຖ້ຽວບິນການຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການໂດຍ Space Force.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ປູຕິນ ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານໃນການສ້າງໂມດູນທຳອິດໃນອາວະກາດພາຍໃນປີ 2027

Oct 27, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຄົ້ນຫາ Exoplanets: ວິທີກວດຫາອັນໃດມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ?

Oct 27, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ວິທີ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫຍ່​ເຂົ້າໃຈ​ພາສາ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ

Oct 27, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ປູຕິນ ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານໃນການສ້າງໂມດູນທຳອິດໃນອາວະກາດພາຍໃນປີ 2027

Oct 27, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄົ້ນຫາ Exoplanets: ວິທີກວດຫາອັນໃດມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ?

Oct 27, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ວິທີ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫຍ່​ເຂົ້າໃຈ​ພາສາ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ

Oct 27, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ປະເພດໃຫມ່ຂອງ Crystal ຖືທ່າແຮງສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ 6G ແລະການຂຸດຄົ້ນ Quantum Gravity

Oct 27, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ