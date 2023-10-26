Astrobotic's Lunar Lander ຈະລະເບີດອອກໃສ່ຈະລວດ Vulcan Centaur ຂອງ ULA

ບໍລິສັດ Astrobotic ຕັ້ງຢູ່ Pittsburgh ຕັ້ງຢູ່ Pittsburgh, ຄາດວ່າຈະສ້າງປະຫວັດສາດດ້ວຍການຍິງຈະຫຼວດລູກທໍາອິດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງຈະຖືກນໍາໄປໂດຍຈະລວດ Vulcan Centaur ໃຫມ່ຂອງ United Launch Alliance (ULA). CEO Tory Bruno ຂອງ ULA ປະກາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງ CNBC ວ່າການເປີດຕົວແມ່ນກໍານົດລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາ 26 ເດືອນທັນວາ.
ຍານອະວະກາດ Peregrine ຫຸ່ນຍົນ lander ຈະຂຶ້ນເທິງຈະລວດ, ພ້ອມກັບ payload ຈາກ Celestis, ບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ບໍລິການເປີດຕົວເພື່ອສົ່ງຊາກສົບໄປໃນອາວະກາດເປັນທີ່ລະນຶກ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ 79.5 ລ້ານໂດລາ ທີ່ມອບໃຫ້ Astrobotic ໂດຍອົງການ NASA ໃນປີ 2019 ໂດຍຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມບໍລິການການສົ່ງເງິນຕາມດວງຈັນທາງການຄ້າ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງບັນທຸກວິທະຍາສາດໄປສູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງດວງຈັນໃນນາມອົງການອະວະກາດ.
ອີງຕາມ Bruno, ວັນທີເປີດຕົວສະເພາະໄດ້ຖືກເລືອກຍ້ອນການພິຈາລະນາທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກການໂຄຈອນ. ຄວາມຕ້ອງການພາລະກິດຂອງ Astrobotic ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບແສງສະຫວ່າງຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການສື່ສານທາງວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເຄືອຂ່າຍ Deep Space. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດການເປີດປ່ອງຢ້ຽມພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ການເດີນທາງໄປສູ່ຈຸດພົ້ນເດັ່ນນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມທ້າທາຍ. ການປະກາດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ULA ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2019, ໂດຍມີແຜນການເປີດຕົວໃນປີ 2021. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລ່າຊ້າທາງເທັກນິກກັບບັ້ງໄຟ Vulcan, ເຊັ່ນການລະເບີດຂັ້ນເທິງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຢູ່ສູນການບິນ Marshall Space ຂອງອົງການ NASA ໃນເດືອນມີນາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. . ຄວາມລ່າຊ້າຕື່ມອີກໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫດການການທົດສອບເຄື່ອງຈັກຈະຫຼວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງຈັກ BE-4 ຂອງ Blue Origin. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້, ULA ຫມັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດສໍາເລັດການທົດສອບແລະຄຸນສົມບັດຂອງເວທີ Vulcan ເທິງໃນເດືອນພະຈິກ.
ພາລະກິດຄັ້ງທຳອິດນີ້, ເອີ້ນວ່າ Certification-1, ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງຖ້ຽວບິນການຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການໂດຍກອງທັບອາວະກາດ. ການເປີດຕົວຈະຈັດຂຶ້ນຈາກ Launch Complex 41 ທີ່ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ Florida. ULA ມີແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ຈະເພີ່ມຈັງຫວະການເປີດຕົວຂອງ Vulcan, ໂດຍມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການເປີດຕົວຫນຶ່ງທຸກໆສອງອາທິດໃນກາງປີ 2025. ບໍລິສັດຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການເປີດຕົວຂອງຕົນຈະມາຈາກທັງລູກຄ້າຂອງລັດຖະບານແລະການຄ້າ, ດ້ວຍການຊະນະສັນຍາທີ່ຜ່ານມາຈາກ Amazon ເພື່ອເປີດຕົວສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Kuiper ຂອງຕົນເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດ.
FAQ:
1. ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງ Astrobotic ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ຍານອາວະກາດລົງຈອດຕາມດວງຈັນ ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາວັນທີ 26 ທັນວາ.
2. ຈຸດປະສົງຂອງ Peregrine robotic lander ແມ່ນຫຍັງ?
ຜູ້ລົງຈອດຈະສົ່ງເຄື່ອງບັນທຸກວິທະຍາສາດໄປຍັງພາກເຫນືອຂອງດວງຈັນໃນນາມຂອງອົງການ NASA.
3. ເປັນຫຍັງວັນຄຣິສມັສເອວາຈຶ່ງຖືກເລືອກເປັນວັນເປີດຕົວ?
ວັນທີເປີດຕົວໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍປັດໃຈວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກການໂຄຈອນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງ Astrobotic.
4. ULA ປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດໃນການພັດທະນາບັ້ງໄຟ Vulcan?
ຄວາມລ່າຊ້າທາງດ້ານວິຊາການ, ລວມທັງເຫດການເຊັ່ນການລະເບີດຂອງຂັ້ນຕອນເທິງແລະການທົດສອບເຄື່ອງຈັກລູກບໍ່ສໍາເລັດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນກໍານົດເວລາຂອງການພັດທະນາ.
5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດທໍາອິດ, Certification-1 ແມ່ນຫຍັງ?
Certification-1 ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງຖ້ຽວບິນການຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການໂດຍ Space Force.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]