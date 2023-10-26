ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

Astrobotic's Lunar Lander ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນ Vulcan Centaur Rocket ຂອງ ULA

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
Astrobotic's Lunar Lander ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນ Vulcan Centaur Rocket ຂອງ ULA

ບໍລິສັດ Astrobotic ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Pittsburgh ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງການລົງຈອດຕາມດວງຈັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນເທິງຈະລວດ Vulcan Centaur ຂອງ United Launch Alliance (ULA) ກ້າວຫນ້າ. CEO Tory Bruno ຂອງ ULA ໄດ້ຢືນຢັນວ່າການເປີດຕົວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 24 ຫາ 26 ທັນວາ, ເຊິ່ງເປັນຂີດຫມາຍສໍາຄັນສໍາລັບບໍລິສັດແລະອຸດສາຫະກໍາອາວະກາດໂດຍລວມ.

ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງ Astrobotic ທີ່ຈະສົ່ງ payload ວິທະຍາສາດໄປສູ່ພາກພື້ນທາງເຫນືອຂອງດວງຈັນ. ຍານຍົນ Peregrine robotic lander, ພັດທະນາໂດຍ Astrobotic, ຈະບັນຈຸຄວາມອາດສາມາດຂອງ payload ຂອງ 120 ກິໂລກໍາແລະຈະສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມການບໍລິການ Lunar ການຄ້າຂອງ NASA. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງການສໍາຫຼວດດວງຈັນໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ.

ໃນການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງຂື້ນ, ຍານອະວະກາດ Peregrine lander ຍັງຈະສະແດງເຄື່ອງບິນເປັນເຈົ້າພາບຈາກ Celestis, ບໍລິສັດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຊາກສົບລົງສູ່ອາວະກາດເພື່ອເປັນພິທີລະນຶກ. ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເພີ່ມອົງປະກອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບພາລະກິດ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຮັບຮູ້ຂອງອະວະກາດເປັນຊາຍແດນສຸດທ້າຍສໍາລັບການລະນຶກຂອງມະນຸດ.

ໃນຂະນະທີ່ປ່ອງຢ້ຽມເປີດຕົວກົງກັບວັນຄຣິດສະມາດ Eve, ULA CEO Tory Bruno ເນັ້ນຫນັກວ່າໄລຍະເວລາແມ່ນອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ທາງວິທະຍາສາດທີ່ລະມັດລະວັງ. ຂໍ້ກໍານົດຂອງພາລະກິດກໍານົດການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງສະພາບແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານທາງວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເຄືອຂ່າຍ Deep Space. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດການເປີດຕົວພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ການເປີດຕົວວັນຄຣິດສະມາດ Eve ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ULA ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາລູກບັ້ງໄຟ Vulcan Centaur ທີ່ກ້າວຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດສູງສຸດ. ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ULA, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຫນຶ່ງໃນສອງຖ້ຽວບິນການຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງກອງທັບອາວະກາດສະຫະລັດ.

ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ​ກຳນົດ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ Launch Complex 41 ທີ່​ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ​ລັດ Florida. ULA ມີແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານສໍາລັບອະນາຄົດ, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຍິງຈະຫຼວດ Vulcan Centaur ເປັນການເປີດຕົວຄັ້ງດຽວທຸກໆສອງອາທິດໃນກາງປີ 2025. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຄາດວ່າຈະມາຈາກທັງລູກຄ້າຂອງລັດຖະບານແລະການຄ້າ, ຍ້ອນວ່າ ULA ຍັງສືບຕໍ່ຮັບປະກັນສັນຍາແລະການຮ່ວມມືກັບຜູ້ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ການເປີດຕົວຍານອະວະກາດຄັ້ງທຳອິດຂອງ Astrobotic, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ULA, ປູທາງສູ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະເໜີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງວັນຄຣິສມາດ Eve ເປັນວັນເປີດຕົວ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດພິເສດຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄາລະວະກັບຄົນທີ່ຮັກ, ແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຂຸດຄົ້ນຂອງມະນຸດນອກເຫນືອໂລກ.

FAQ

1. ຍານອາວະກາດດາວທຽມດວງທຳອິດຂອງຍານອາວະກາດແມ່ນຫຍັງ?

ຍານອາວະກາດລົງຈອດດວງຈັນໜ່ວຍທຳອິດຂອງຍານອາວະກາດ, ຊື່ວ່າ Peregrine, ແມ່ນຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງຍານອາວະກາດທາງວິທະຍາສາດໄປສູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງດວງຈັນ. ມັນມີຄວາມສູງປະມານ 120 ຟຸດ, ກວ້າງ XNUMX ຟຸດ, ແລະມີຄວາມສາມາດບັນຈຸ XNUMX ກິໂລກຣາມ.

2. ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດແມ່ນຫຍັງ?

ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມການບໍລິການການໂຫຼດ Lunar ການຄ້າຂອງ NASA ໂດຍການສົ່ງ payloads ວິທະຍາສາດໄປສູ່ດວງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນເອກະລັກກັບ Celestis, ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຊາກສົບລົງສູ່ອາວະກາດເປັນການບໍລິການທີ່ລະນຶກ.

3. ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ກໍາ​ນົດ​ສໍາ​ລັບ​ວັນ​ຄຣິດ​ສະ​ມາດ Eve?

ປ່ອງຢ້ຽມເປີດຕົວແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການພາລະກິດທີ່ຕ້ອງການສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການສື່ສານທາງວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ສອງສາມມື້ເປີດຕົວໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເຊິ່ງຫນຶ່ງໃນນັ້ນຕົກຢູ່ໃນວັນຄຣິດສະມາດ Eve.

4. ULA ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃດແດ່?

ULA ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມລ່າຊ້າທາງດ້ານວິຊາການໃນການພັດທະນາບັ້ງໄຟ Vulcan Centaur ຂອງຕົນ, ລວມທັງເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເບີດຂັ້ນເທິງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບແລະການລະເບີດອີກຄັ້ງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບເຄື່ອງຈັກຂອງລູກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ULA ຍັງຄົງອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດສູງສຸດ.

5. ການເປີດຕົວເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ?

ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ Launch Complex 41 ທີ່​ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ​ລັດ Florida.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA ([URL ຂອງໂດເມນ]), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະບໍລິຫານງານເຕັກໂນໂລຊີ CNBC ([URL ຂອງໂດເມນ])

By Mampho Brescia