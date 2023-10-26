Astrobotic's Lunar Lander ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນ Vulcan Centaur Rocket ຂອງ ULA

ບໍລິສັດ Astrobotic ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Pittsburgh ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງການລົງຈອດຕາມດວງຈັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນເທິງຈະລວດ Vulcan Centaur ຂອງ United Launch Alliance (ULA) ກ້າວຫນ້າ. CEO Tory Bruno ຂອງ ULA ໄດ້ຢືນຢັນວ່າການເປີດຕົວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 24 ຫາ 26 ທັນວາ, ເຊິ່ງເປັນຂີດຫມາຍສໍາຄັນສໍາລັບບໍລິສັດແລະອຸດສາຫະກໍາອາວະກາດໂດຍລວມ.
ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງ Astrobotic ທີ່ຈະສົ່ງ payload ວິທະຍາສາດໄປສູ່ພາກພື້ນທາງເຫນືອຂອງດວງຈັນ. ຍານຍົນ Peregrine robotic lander, ພັດທະນາໂດຍ Astrobotic, ຈະບັນຈຸຄວາມອາດສາມາດຂອງ payload ຂອງ 120 ກິໂລກໍາແລະຈະສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມການບໍລິການ Lunar ການຄ້າຂອງ NASA. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງການສໍາຫຼວດດວງຈັນໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ.
ໃນການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງຂື້ນ, ຍານອະວະກາດ Peregrine lander ຍັງຈະສະແດງເຄື່ອງບິນເປັນເຈົ້າພາບຈາກ Celestis, ບໍລິສັດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຊາກສົບລົງສູ່ອາວະກາດເພື່ອເປັນພິທີລະນຶກ. ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເພີ່ມອົງປະກອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບພາລະກິດ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຮັບຮູ້ຂອງອະວະກາດເປັນຊາຍແດນສຸດທ້າຍສໍາລັບການລະນຶກຂອງມະນຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ປ່ອງຢ້ຽມເປີດຕົວກົງກັບວັນຄຣິດສະມາດ Eve, ULA CEO Tory Bruno ເນັ້ນຫນັກວ່າໄລຍະເວລາແມ່ນອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ທາງວິທະຍາສາດທີ່ລະມັດລະວັງ. ຂໍ້ກໍານົດຂອງພາລະກິດກໍານົດການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງສະພາບແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານທາງວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເຄືອຂ່າຍ Deep Space. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດການເປີດຕົວພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ການເປີດຕົວວັນຄຣິດສະມາດ Eve ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ULA ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາລູກບັ້ງໄຟ Vulcan Centaur ທີ່ກ້າວຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດສູງສຸດ. ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ULA, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຫນຶ່ງໃນສອງຖ້ຽວບິນການຢັ້ງຢືນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງກອງທັບອາວະກາດສະຫະລັດ.
ການຍິງສົ່ງຄັ້ງນີ້ມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Launch Complex 41 ທີ່ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນລັດ Florida. ULA ມີແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານສໍາລັບອະນາຄົດ, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຍິງຈະຫຼວດ Vulcan Centaur ເປັນການເປີດຕົວຄັ້ງດຽວທຸກໆສອງອາທິດໃນກາງປີ 2025. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຄາດວ່າຈະມາຈາກທັງລູກຄ້າຂອງລັດຖະບານແລະການຄ້າ, ຍ້ອນວ່າ ULA ຍັງສືບຕໍ່ຮັບປະກັນສັນຍາແລະການຮ່ວມມືກັບຜູ້ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ການເປີດຕົວຍານອະວະກາດຄັ້ງທຳອິດຂອງ Astrobotic, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ULA, ປູທາງສູ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະເໜີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງວັນຄຣິສມາດ Eve ເປັນວັນເປີດຕົວ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດພິເສດຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄາລະວະກັບຄົນທີ່ຮັກ, ແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຂຸດຄົ້ນຂອງມະນຸດນອກເຫນືອໂລກ.
FAQ
1. ຍານອາວະກາດດາວທຽມດວງທຳອິດຂອງຍານອາວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
ຍານອາວະກາດລົງຈອດດວງຈັນໜ່ວຍທຳອິດຂອງຍານອາວະກາດ, ຊື່ວ່າ Peregrine, ແມ່ນຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງຍານອາວະກາດທາງວິທະຍາສາດໄປສູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງດວງຈັນ. ມັນມີຄວາມສູງປະມານ 120 ຟຸດ, ກວ້າງ XNUMX ຟຸດ, ແລະມີຄວາມສາມາດບັນຈຸ XNUMX ກິໂລກຣາມ.
2. ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມການບໍລິການການໂຫຼດ Lunar ການຄ້າຂອງ NASA ໂດຍການສົ່ງ payloads ວິທະຍາສາດໄປສູ່ດວງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນເອກະລັກກັບ Celestis, ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຊາກສົບລົງສູ່ອາວະກາດເປັນການບໍລິການທີ່ລະນຶກ.
3. ເປັນຫຍັງການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນຄຣິດສະມາດ Eve?
ປ່ອງຢ້ຽມເປີດຕົວແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການພາລະກິດທີ່ຕ້ອງການສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການສື່ສານທາງວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ສອງສາມມື້ເປີດຕົວໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເຊິ່ງຫນຶ່ງໃນນັ້ນຕົກຢູ່ໃນວັນຄຣິດສະມາດ Eve.
4. ULA ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃດແດ່?
ULA ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມລ່າຊ້າທາງດ້ານວິຊາການໃນການພັດທະນາບັ້ງໄຟ Vulcan Centaur ຂອງຕົນ, ລວມທັງເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເບີດຂັ້ນເທິງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບແລະການລະເບີດອີກຄັ້ງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບເຄື່ອງຈັກຂອງລູກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ULA ຍັງຄົງອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດສູງສຸດ.
5. ການເປີດຕົວເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ?
ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Launch Complex 41 ທີ່ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນລັດ Florida.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA ([URL ຂອງໂດເມນ]), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະບໍລິຫານງານເຕັກໂນໂລຊີ CNBC ([URL ຂອງໂດເມນ])