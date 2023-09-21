ປະຊາກອນນົກໃນອັງກິດປະເຊີນກັບຜູ້ຊະນະແລະຜູ້ສູນເສຍຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຖືກຍຶດ

ປະຊາກອນນົກໃນອັງກິດກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອີງຕາມນັກວິທະຍາສາດ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຊະນິດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ, ບາງຊະນິດແມ່ນປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງ.
ການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ, ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບດິນຟ້າອາກາດທັງຫມົດແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດລົງຂອງຊະນິດນົກໃນອັງກິດ. The British Trust for Ornithology ລາຍງານວ່າຈໍານວນນົກປ່າໄດ້ຫຼຸດລົງ 73 ລ້ານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1970.
ນົກທີ່ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ, ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນວ່າພວກມັນຊອກຫາສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໃນທະວີບຕ່າງໆ. ທ່ານດຣ Dave Leech, ຫົວຫນ້າວົງການຂອງ British Trust for Ornithology, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນຄວາມກົດດັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນົກເຄື່ອນຍ້າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາສະພາບອາກາດບໍ່ພຽງແຕ່ໃນພື້ນທີ່ການປັບປຸງພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະດູຫນາວຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພາກພື້ນທີ່ເຂົາເຈົ້າຜ່ານການເຄື່ອນຍ້າຍ.
ບາງຊະນິດກໍາລັງປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, warblers Reed ກໍາລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກລະດູຮ້ອນທີ່ຍາວກວ່າ, ຮ້ອນກວ່າໂດຍການຜະລິດລູກຫລານຫຼາຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຊະນິດພັນເຊັ່ນ warbler ຂອງ Cetti ກໍາລັງຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາໄປທາງເຫນືອ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊະນິດອື່ນໆ, ລວມທັງ cuckoo ແລະ warbler willow, ກໍາລັງດີ້ນລົນເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນ. Cuckoos, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນລະດູຮ້ອນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ພົບວ່າມັນຍາກທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄືນຈາກອາຟຣິກາຍ້ອນການຂາດແຄນອາຫານແລະຕົວເລກທີ່ຫຼຸດລົງ.
ການຫຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນນົກແມ່ນເປັນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ມັກນົກ ແລະ ນັກອະນຸລັກຮັກສາ. ການສູນເສຍຊະນິດທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຊັ່ນ cuckoo ແລະ nightingale ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ມັກນົກຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປະກົດຕົວຂອງຊະນິດພັນໃຫມ່ໃນອັງກິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກ້ານປີກດຳ ແລະ ເຜິ້ງກິນ, ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນຝັ່ງອັງກິດໃນເມື່ອກ່ອນ, ປະຈຸບັນແມ່ນນັກເບິ່ງນົກທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ.
ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະຊາກອນນົກ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງອັງກິດສໍາລັບ Ornithology
- ທ່ານດຣ Dave Leech, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງອັງກິດສໍາລັບ Ornithology
ຕິດຕາມ Helen ໃນ Twitter @hbriggs.