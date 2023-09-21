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ປະຊາກອນນົກໃນອັງກິດປະເຊີນກັບຜູ້ຊະນະແລະຜູ້ສູນເສຍຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຖືກຍຶດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 21, 2023
ປະຊາກອນນົກໃນອັງກິດປະເຊີນກັບຜູ້ຊະນະແລະຜູ້ສູນເສຍຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຖືກຍຶດ

ປະຊາກອນນົກໃນອັງກິດກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອີງຕາມນັກວິທະຍາສາດ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບາງ​ຊະ​ນິດ​ທີ່​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ, ບາງ​ຊະ​ນິດ​ແມ່ນ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ.

ການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ, ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບດິນຟ້າອາກາດທັງຫມົດແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດລົງຂອງຊະນິດນົກໃນອັງກິດ. The British Trust for Ornithology ລາຍງານວ່າຈໍານວນນົກປ່າໄດ້ຫຼຸດລົງ 73 ລ້ານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1970.

ນົກທີ່ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ, ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນວ່າພວກມັນຊອກຫາສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໃນທະວີບຕ່າງໆ. ທ່ານດຣ Dave Leech, ຫົວຫນ້າວົງການຂອງ British Trust for Ornithology, ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນຄວາມກົດດັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນົກເຄື່ອນຍ້າຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ການ​ປັບ​ປຸງ​ພັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​, ແຕ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດູ​ຫນາວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​.

ບາງຊະນິດກໍາລັງປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, warblers Reed ກໍາລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກລະດູຮ້ອນທີ່ຍາວກວ່າ, ຮ້ອນກວ່າໂດຍການຜະລິດລູກຫລານຫຼາຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຊະນິດພັນເຊັ່ນ warbler ຂອງ Cetti ກໍາລັງຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາໄປທາງເຫນືອ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊະນິດອື່ນໆ, ລວມທັງ cuckoo ແລະ warbler willow, ກໍາລັງດີ້ນລົນເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນ. Cuckoos, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນລະດູຮ້ອນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ພົບວ່າມັນຍາກທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄືນຈາກອາຟຣິກາຍ້ອນການຂາດແຄນອາຫານແລະຕົວເລກທີ່ຫຼຸດລົງ.

ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ປະຊາກອນ​ນົກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ມັກ​ນົກ ​ແລະ ນັກ​ອະນຸລັກ​ຮັກສາ. ການສູນເສຍຊະນິດທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຊັ່ນ cuckoo ແລະ nightingale ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ມັກນົກຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປະກົດຕົວຂອງຊະນິດພັນໃຫມ່ໃນອັງກິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກ້ານປີກດຳ ແລະ ເຜິ້ງກິນ, ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນຝັ່ງອັງກິດໃນເມື່ອກ່ອນ, ປະຈຸບັນແມ່ນນັກເບິ່ງນົກທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ.

ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະຊາກອນນົກ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງອັງກິດສໍາລັບ Ornithology
- ທ່ານດຣ Dave Leech, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງອັງກິດສໍາລັບ Ornithology

ຕິດຕາມ Helen ໃນ Twitter @hbriggs.

By Vicky Stavropoulou

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