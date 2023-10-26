ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພາກສະຫນາມ: ເຊັນເຊີອ່ອນໆຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຫຸ່ນຍົນແລະຂາທຽມ

ເຊັນເຊີທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ໂດດເດັ່ນ, ພັດທະນາຮ່ວມກັນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia (UBC) ແລະ Honda, ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດດ້ານຫຸ່ນຍົນແລະຂາທຽມ. ເຊັນເຊີນະວັດຕະກໍານີ້, ເມື່ອນໍາໃຊ້ກັບພື້ນຜິວຂອງແຂນຂາທຽມຫຼືແຂນຂາຫຸ່ນຍົນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການສໍາພັດແລະຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສັບສົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືຜິວຫນັງຂອງມັນສົ່ງເສີມການໂຕ້ຕອບທີ່ປອດໄພກວ່າແລະເປັນຈິງຫຼາຍລະຫວ່າງມະນຸດແລະຫຸ່ນຍົນ, ສົ່ງເສີມລະດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະການຮ່ວມມືເພີ່ມຂຶ້ນ.
ເຊັນເຊີອ່ອນ, ຫັດຖະກໍາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວຽກງານປະລິນຍາເອກຜູ້ບຸກເບີກຂອງ Dr. Mirza Saquib Sarwar ໃນວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແລະຄອມພິວເຕີທີ່ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດນໍາໃຊ້ຂອງ UBC, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ດ້ວຍການຮັບຮູ້ກຳລັງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັນເຊີໃຫ້ອຳນາດທຽມ ແລະ ແຂນທຽມ ແລະ ຫຸ່ນຍົນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການກະຕຸ້ນການຈັບບາຍດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາ ແລະ ລະອຽດພິເສດ. ວັດຖຸທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ໄຂ່ ຫຼື ຈອກນ້ຳ ດຽວນີ້ສາມາດຈັບໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ບັງເອີນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ອຸບັດຕິເຫດ.
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວປະກອບດ້ວຍຢາງຊິລິໂຄນ - ເປັນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຮູບເງົາສໍາລັບການສ້າງຜົນກະທົບຂອງຜິວຫນັງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ - ເຊັນເຊີໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອເຮັດເລື້ມຄືນລັກສະນະຂອງການ buckling ແລະ wrinkling ທີ່ມີຢູ່ໃນຜິວຫນັງຂອງມະນຸດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອ, ຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຫນ້າຈໍສໍາຜັດ, ເຊັນເຊີສາມາດກວດພົບວັດຖຸຢູ່ໃນໄລຍະໄກໃນຂະນະທີ່ກວດພົບກໍາລັງທັງສອງເຂົ້າໄປໃນແລະຕາມພື້ນຜິວຂອງມັນ. ການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການປະຕິສໍາພັນຂອງມະນຸດກັບຫຸ່ນຍົນ, ເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຢູ່ໃກ້ກັບຄົນ.
ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ UBC ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ Frontier Robotics ຂອງ Honda ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເທັກໂນໂລຍີປະຕິບັດໄດ້ ແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້. ຂະບວນການຜະລິດແບບກົງໄປກົງມາຂອງເຊັນເຊີອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກວມເອົາພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຜະລິດປະລິມານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທ່ານດຣ John Madden, ຜູ້ນຳດ້ານການສຶກສາ ແລະ ອາຈານສອນວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄອມພິວເຕີຂອງ UBC, ຢືນຢັນວ່າ ເຊັນເຊີ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ກຳລັງປ່ຽນຫຸ່ນຍົນໃຫ້ກາຍເປັນໜ່ວຍງານທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍບ່ອນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ.
ດັ່ງທີ່ດຣ. Madden ຊີ້ອອກ, ຜິວໜັງຂອງມະນຸດມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ເທັກໂນໂລຍີປະຈຸບັນອະນຸຍາດ. ຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນສຸມໃສ່ການເຊື່ອມຊ່ອງຫວ່າງນີ້ໂດຍເຊັນເຊີທີ່ຫລອມໂລຫະຕື່ມອີກເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການສໍາພັດຂອງມະນຸດ, ລວມທັງການກວດສອບອຸນຫະພູມແລະແມ້ກະທັ້ງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປະສົມປະສານຂອງປັນຍາປະດິດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຫຸ່ນຍົນບູລິມະສິດແລະຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນ sensory ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການພັດທະນາຂອງເຊັນເຊີທີ່ກ້າວຫນ້າແລະການວິວັດທະນາຂອງປັນຍາປະດິດຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບ, ການສ້າງອະນາຄົດທີ່ຫຸ່ນຍົນຢູ່ຮ່ວມກັນແລະຮ່ວມມືກັບມະນຸດ.
FAQ
ຈຸດປະສົງຂອງເຊັນເຊີອ່ອນທີ່ພັດທະນາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ UBC ແລະ Honda ແມ່ນຫຍັງ?
ເຊັນເຊີອ່ອນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການສໍາຜັດແລະຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນແລະຂາທຽມ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະພົວພັນກັບມະນຸດຢ່າງປອດໄພ.
ເຊັນເຊີອ່ອນເຮັດວຽກແນວໃດ?
ເຊັນເຊີໃຊ້ທົ່ງໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອເພື່ອກວດຫາວັດຖຸ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຫນ້າຈໍສໍາຜັດ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ກໍາລັງເຂົ້າໄປໃນແລະຕາມພື້ນຜິວຂອງມັນ. ການປະສົມປະສານນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບທີ່ຊັດເຈນແລະຕອບສະຫນອງ.
ວັດສະດຸໃດທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງເຊັນເຊີ?
ເຊັນເຊີຕົ້ນຕໍແມ່ນປະກອບດ້ວຍຢາງຊິລິໂຄນ, ວັດສະດຸອະເນກປະສົງທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຜິວຫນັງຂອງມະນຸດ.
ເຊັນເຊີອ່ອນສາມາດຜະລິດມະຫາຊົນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເຊັນເຊີສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນໄດ້ງ່າຍແລະຂະຫຍາຍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນໄປໄດ້ແລະເປີດປະຕູສູ່ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຊັນເຊີແລະປັນຍາປະດິດມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫຸ່ນຍົນແນວໃດ?
ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມໃນເຊັນເຊີແລະປັນຍາປະດິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຸ່ນຍົນສາມາດເຮັດເລື້ມຄືນຄວາມສັບສົນຂອງການສໍາພັດຂອງມະນຸດ, ລວມທັງການກວດສອບອຸນຫະພູມແລະການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ. ຄວາມຄືບຫນ້ານີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຕໍ່ສິ່ງອ້ອມຂ້າງແລະການພົວພັນຂອງມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນ.