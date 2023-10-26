ປົດລັອກຄວາມລັບ: ຊິ້ນສ່ວນຂອງດວງຈັນປ່ຽນເປັນຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກ

ໃນການຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດ, ທີມນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການຫັນປ່ຽນອັນໜ້າຈັບໃຈຂອງດວງຈັນເປັນຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ຄວາມຈິງເດີມຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຄົ້ນພົບກ່ອນໜ້ານີ້, Kamo`oalewa, ສາມາດເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງດວງຈັນໄດ້ສັ່ນສະເທືອນຊຸມຊົນວິທະຍາສາດໃນປີ 2021. ໃນປັດຈຸບັນ, ສອງປີຕໍ່ມາ, ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາອີກກຸ່ມໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງທີ່ຫາຍາກ ທີ່ສາມາດອະທິບາຍວິທີການນີ້. ປະກົດການເກີດຂຶ້ນ.
ຕາມປະເພນີ, ນັກດາລາສາດໄດ້ຖືວ່າດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກເປັນວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກທີ່ມາຈາກວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. ອີງຕາມການ Renu Malhotra, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສໃນເອກະສານແລະ Regents ອາຈານຂອງ Planetary Sciences ວິທະຍາໄລຂອງ Arizona, ການຄົ້ນພົບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມີທ່າແຮງຫຼາຍຂອງຊິ້ນສ່ວນດວງຈັນທີ່ຈະຄົ້ນພົບໃນບັນດາດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງພິມໃນວາລະສານ Communications Earth & Environment.
Kamo`oalewa ແມ່ນເປັນເອກະລັກໃນສອງທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນດາວທຽມເຄິ່ງຂອງໂລກ, ຊຶ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າວົງໂຄຈອນຂອງມັນຄ້າຍຄືກັບໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ. ອັນທີສອງ, ຄວາມຍືນຍາວຂອງມັນຢືນຢູ່, ຍ້ອນວ່າມັນຄາດວ່າຈະຍັງຄົງເປັນເພື່ອນຂອງໂລກເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີ. ລັກສະນະພິເສດນີ້ເຮັດໃຫ້ Kamo`oalewa ແຕກຕ່າງກັບວັດຖຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆທີ່ຮັກສາວົງໂຄຈອນຄ້າຍຄືໂລກສໍາລັບສອງສາມທົດສະວັດ.
ເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງວິທີການສິ້ນຂອງດວງຈັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວົງໂຄຈອນເຄິ່ງດາວທຽມນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງຕົວເລກທີ່ກວມເອົາກໍາລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວເຄາະທັງຫມົດໃນລະບົບແສງຕາເວັນ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າບາງຊິ້ນຂອງດວງຈັນມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຊອກຫາທາງເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້. ດັ່ງນັ້ນ, Kamo`oalewa ສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງເຫດການຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຈັນ.
ດວງເດືອນໄດ້ຖືກລະເບີດມາດົນນານໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກອຸບປະກອນຜົນກະທົບຈໍານວນຫລາຍທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວຂອງມັນ. ເຖິງວ່າວັດຖຸຂອງດວງຈັນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກມາສ່ວນໃຫຍ່ຈະກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ, ແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆສາມາດຫລົບໜີຈາກແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງຈັນ ແລະໂລກ, ໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ. ເຊື່ອກັນວ່າ Kamo`oalewa ເປັນຂອງກຸ່ມຊິ້ນສ່ວນທີ່ຫາຍາກທີ່ໄດ້ເລືອກນີ້ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດຮ່ວມວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງ Kamo`oalewa ແລະການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນພາຍໃນ crater ຜົນກະທົບ lunar ສະເພາະຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນກົນໄກຜົນກະທົບ. ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສືບສວນເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເສັ້ນທາງໂຄຈອນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Kamo`oalewa. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດອາຍຸທີ່ແນ່ນອນຂອງຮູບດາວ enigmatic ນີ້.
ການຄົ້ນພົບ Kamo`oalewa ແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດວງຈັນຂອງມັນແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ມັນເຕືອນພວກເຮົາວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໂລກທີ່ເບິ່ງຄືວ່າສາມາດຮັກສາຄວາມລັບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ລໍຖ້າການເປີດເຜີຍໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ອິດເມື່ອຍຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ອຸທິດຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາ cosmos, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ.
ຄໍາຖາມ
1. ດາວທຽມເຄິ່ງ ແມ່ນຫຍັງ?
ດາວທຽມເຄິ່ງເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອພັນລະນາເຖິງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີວົງໂຄຈອນຄ້າຍຄືກັນກັບໂລກ, ເຊິ່ງໃຫ້ພາບລວງຕາວ່າພວກມັນໂຄຈອນຮອບໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຈິງແລ້ວພວກມັນຈະໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດກໍຕາມ.
2. ຊິ້ນສ່ວນຂອງດວງຈັນກາຍເປັນຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກໄດ້ແນວໃດ?
ການຈໍາລອງຕົວເລກທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ເປີດເຜີຍວ່າຊິ້ນສ່ວນຂອງດວງຈັນມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຂອງດາວທຽມເຄິ່ງຮອບໂລກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊິ້ນສ່ວນຂອງດວງຈັນສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຈັນທີ່ຜ່ານມາແລະຕໍ່ມາກໍ່ພົບເສັ້ນທາງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.
3. ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບ Kamo`oalewa ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
ການຄົ້ນພົບຂອງ Kamo`oalewa ຊີ້ໃຫ້ເຫັນດວງຈັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາ Kamo`oalewa ແລະການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດສະເພາະຂອງມັນພາຍໃນ crater ຜົນກະທົບຂອງດວງຈັນສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນກົນໄກຜົນກະທົບແລະປະກອບສ່ວນກັບຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະກົດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.
4. ອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກແມ່ນຫຍັງ?
ດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງພວກມັນເຂົ້າມາໃກ້ກັບໂລກ. ໃນກໍລະນີຂອງການປະທະກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສໍາຄັນແລະມີຜົນກະທົບຍາວນານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແລະຄຸນລັກສະນະຂອງພວກມັນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.