Chris Boshuizen ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ XNUMX ປີຂອງການບິນ Space ກັບມິວສິກວິດີໂອໃໝ່

Chris Boshuizen, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະຫົວໜ້າເທັກໂນໂລຍີຂອງ Planet Labs, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ XNUMX ປີຂອງການຢ້ຽມຢາມອາວະກາດຂອງລາວດ້ວຍການເປີດຕົວມິວສິກວິດີໂອທີ່ໜ້າຈັບໃຈ. ວິດີໂອດັ່ງກ່າວເປັນການຊົມເຊີຍຕໍ່ປະສົບການປະຫວັດສາດໃນການບິນອະວະກາດ Blue Origin.
ໃນເດືອນຕຸລາ 2021, Boshuizen ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຊາວອົດສະຕຣາລີຄົນທີ XNUMX ທີ່ໄດ້ລົງທືນໄປສູ່ອະວະກາດ. ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງລວມມີບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ: ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Medidata Solutions ແລະ CEO Glen de Vries, Audrey Powers ຂອງ Blue Origin, ແລະນັກສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ William Shatner ຂອງ "Star Trek", ຖືຄວາມສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ Boshuizen.
ມິວສິກວິດີໂອບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການລະນຶກເຖິງຈຸດໝາຍສຳຄັນຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ານສິລະປະຂອງ Boshuizen ອີກດ້ວຍ. ສາຍຕາ ແລະຄວາມງາມຂອງວິດີໂອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມເປັນຕາຈັບໃຈ, ສະໜອງທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງ Boshuizen ໃນຂະນະທີ່ລາວຄົ້ນຫາດົນຕີເປັນວິທີການສະແດງອອກ.
ການສະເຫລີມສະຫລອງນີ້ແມ່ນມາໃນເວລາທີ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະສົບການຂອງ Boshuizen ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກບິນອາວະກາດ ແລະຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນຄືກັນ. ມັນເສີມສ້າງຄວາມຄິດທີ່ວ່າການເດີນທາງໃນອາວະກາດບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະການຄົ້ນພົບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລະການສະແດງອອກຂອງຕົນເອງ.
ການປ່ອຍມິວສິກວິດີໂອໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງພອນສະຫວັນຫຼາຍດ້ານຂອງ Boshuizen ແລະຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນການຂ້າມຊາຍແດນ. ໂດຍການລວມຄວາມມັກໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສິລະປະຂອງລາວ, Boshuizen ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ຄົນຫນຶ່ງຍອມຮັບຄວາມຢາກແລະຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມິວສິກວິດີໂອເພງໃໝ່ຂອງ Chris Boshuizen ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເດີນທາງໄປສູ່ອາວະກາດອັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການເຕືອນເຖິງພະລັງແຫ່ງການສຳຫຼວດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມຄວາມມັກຂອງຄົນເຮົາ. ມັນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດທີ່ຈະໄປເຖິງຄວາມສູງໃໝ່, ທັງທາງຕົວເລກແລະທາງຕົວໜັງສື.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິດີໂອເພງ Chris Boshuizen / ດຣ
- ການບິນອະວະກາດ Blue Origin