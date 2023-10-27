ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້: ການເປີດເຜີຍແນວປະກາລັງບູຮານຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງຫມູ່ເກາະ Galapagos

ເລິກລົງໄປໃຕ້ພື້ນຜິວຂອງໝູ່ເກາະ Galapagos, ການຄົ້ນພົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕົກຕະລຶງ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມານໍາພາໂດຍ Schmidt Ocean Institute ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາລະບົບນິເວດຂອງຫນ້າຜາໃຕ້ນ້ໍາທີ່ລຶກລັບ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ stumbled ໄດ້ເອົາລົມຫາຍໃຈຂອງພວກເຂົາອອກໄປ. ຫີນປະກາລັງທີ່ສະຫງ່າງາມສອງແຫ່ງ, ຖືກປິດບັງຢູ່ໃນຄວາມເລິກ, ອອກມາຕໍ່ໜ້າຕາ, ເປີດເຜີຍໂລກແຫ່ງຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ການເປີດເຜີຍທີ່ໜ້າຕົກໃຈໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຄວາມແປກໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ທົດລອງຍານພາຫະນະທີ່ເຮັດວຽກທາງໄກ (ROV) SuBastian. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແລ່ນຜ່ານຄວາມເລິກ, ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມສວຍງາມຂອງມະຫັດສະຈັນໃຕ້ນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້. ຫີນປະກາລັງໃຫຍ່ກວ່າມີຄວາມຍາວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເຖິງ 800 ແມັດ, ເທົ່າກັບ 250 ສະໜາມກິລາບານເຕະ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງນ້ອຍກວ່ານີ້ຍາວ 370 ແມັດ. ໂຄງສ້າງວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ເຊື່ອວ່າມີອາຍຸຫຼາຍພັນປີ, ນອນຢູ່ໃນຄວາມງຽບສະຫງົບລະຫວ່າງ 420 ຫາ XNUMX ແມັດຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈກວ່ານັ້ນແມ່ນລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມຂະຫຍາຍຕົວ. ຫີນປະກາລັງເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງຊະນິດປະກາລັງທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຊີວິດທະເລຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດສ່ວນໃຫຍ່. ສີສັນທີ່ສົດຊື່ນ ແລະຮູບຊົງທີ່ສັບສົນຂອງປະກາລັງເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບຄົນທີ່ມີຄວາມປະທັບໃຈຂອງທິວທັດໃຕ້ນ້ຳ.
ດຽວນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງສຶກສາແນວປະກາລັງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ, ຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມລັບຂອງພວກມັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງພວກມັນ. ໝູ່ເກາະ Galapagos, ທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນ, ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການເປີດເຜີຍທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກເພື່ອຮັກສາສິ່ງມະຫັດສະຈັນທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມງາມທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະຄວາມທົນທານຂອງໂລກທໍາມະຊາດ. ການຄົ້ນພົບຫີນປະກາລັງບູຮານເຫຼົ່ານີ້ເປັນການເຕືອນໃຈເຖິງສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຍັງລໍຖ້າການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາລະບົບນິເວດທະເລທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
FAQ
1. ແນວປະກາລັງຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?
ແນວປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກວິທະຍາສາດທີ່ທົດລອງໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ປະຕິບັດການຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (ROV) ທີ່ເອີ້ນວ່າ SuBastian ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປສຶກສາລະບົບນິເວດຂອງຫນ້າຜາໃຕ້ນ້ໍາໃນຫມູ່ເກາະ Galapagos.
2. ແນວປະກາລັງມີຂະໜາດເທົ່າໃດ?
ແນວປະກາລັງໃຫຍ່ກວ່າມີຄວາມຍາວປະມານ 800 ແມັດ, ເທົ່າກັບ 250 ສະໜາມກິລາບານເຕະ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງນ້ອຍກວ່າມີຄວາມຍາວປະມານ XNUMX ແມັດ.
3. ແນວປະກາລັງຢູ່ເລິກເທົ່າໃດ?
ແນວປະກາລັງຕັ້ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 370 ຫາ 420 ແມັດລຸ່ມໜ້າມະຫາສະໝຸດ.
4. ປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?
ເຊື່ອກັນວ່າປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຂະໜາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບນິເວດ.