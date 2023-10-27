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ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້: ການເປີດເຜີຍແນວປະກາລັງບູຮານຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງຫມູ່ເກາະ Galapagos

ByRobert Andrew

Oct 27, 2023
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້: ການເປີດເຜີຍແນວປະກາລັງບູຮານຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງຫມູ່ເກາະ Galapagos

ເລິກລົງໄປໃຕ້ພື້ນຜິວຂອງໝູ່ເກາະ Galapagos, ການຄົ້ນພົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕົກຕະລຶງ. ການເດີນທາງທີ່ຜ່ານມານໍາພາໂດຍ Schmidt Ocean Institute ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາລະບົບນິເວດຂອງຫນ້າຜາໃຕ້ນ້ໍາທີ່ລຶກລັບ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ stumbled ໄດ້ເອົາລົມຫາຍໃຈຂອງພວກເຂົາອອກໄປ. ຫີນປະກາລັງທີ່ສະຫງ່າງາມສອງແຫ່ງ, ຖືກປິດບັງຢູ່ໃນຄວາມເລິກ, ອອກມາຕໍ່ໜ້າຕາ, ເປີດເຜີຍໂລກແຫ່ງຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້.

ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ແປກ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທີ່​ທົດ​ລອງ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ (ROV) SuBastian. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແລ່ນຜ່ານຄວາມເລິກ, ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມສວຍງາມຂອງມະຫັດສະຈັນໃຕ້ນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້. ຫີນປະກາລັງໃຫຍ່ກວ່າມີຄວາມຍາວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເຖິງ 800 ແມັດ, ເທົ່າກັບ 250 ສະໜາມກິລາບານເຕະ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງນ້ອຍກວ່ານີ້ຍາວ 370 ແມັດ. ໂຄງສ້າງວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ເຊື່ອວ່າມີອາຍຸຫຼາຍພັນປີ, ນອນຢູ່ໃນຄວາມງຽບສະຫງົບລະຫວ່າງ 420 ຫາ XNUMX ແມັດຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ກາ​ລັງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ. ຫີນປະກາລັງເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງຊະນິດປະກາລັງທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຊີວິດທະເລຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດສ່ວນໃຫຍ່. ສີສັນທີ່ສົດຊື່ນ ແລະຮູບຊົງທີ່ສັບສົນຂອງປະກາລັງເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບຄົນທີ່ມີຄວາມປະທັບໃຈຂອງທິວທັດໃຕ້ນ້ຳ.

ດຽວນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງສຶກສາແນວປະກາລັງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ, ຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມລັບຂອງພວກມັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງພວກມັນ. ໝູ່ເກາະ Galapagos, ທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນ, ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການເປີດເຜີຍທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກເພື່ອຮັກສາສິ່ງມະຫັດສະຈັນທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມງາມທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະຄວາມທົນທານຂອງໂລກທໍາມະຊາດ. ການຄົ້ນພົບຫີນປະກາລັງບູຮານເຫຼົ່ານີ້ເປັນການເຕືອນໃຈເຖິງສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຍັງລໍຖ້າການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາລະບົບນິເວດທະເລທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

FAQ

1. ແນວປະກາລັງຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?

ແນວປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກວິທະຍາສາດທີ່ທົດລອງໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ປະຕິບັດການຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (ROV) ທີ່ເອີ້ນວ່າ SuBastian ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປສຶກສາລະບົບນິເວດຂອງຫນ້າຜາໃຕ້ນ້ໍາໃນຫມູ່ເກາະ Galapagos.

2. ແນວປະກາລັງມີຂະໜາດເທົ່າໃດ?

ແນວປະກາລັງໃຫຍ່ກວ່າມີຄວາມຍາວປະມານ 800 ແມັດ, ເທົ່າກັບ 250 ສະໜາມກິລາບານເຕະ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງນ້ອຍກວ່າມີຄວາມຍາວປະມານ XNUMX ແມັດ.

3. ແນວປະກາລັງຢູ່ເລິກເທົ່າໃດ?

ແນວປະກາລັງຕັ້ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 370 ຫາ 420 ແມັດລຸ່ມໜ້າມະຫາສະໝຸດ.

4. ປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?

ເຊື່ອກັນວ່າປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຂະໜາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບນິເວດ.

By Robert Andrew