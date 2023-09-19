ນັກດາລາສາດຕວກກີສຶກສາ NGC 2509 ເປີດກຸ່ມໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນ Gaia

ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມ Gaia ຂອງ ESA, ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Istanbul ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບກຸ່ມເປີດ NGC 2509, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະຕົວກໍານົດການທາງດາລາສາດຂອງມັນ. ກຸ່ມດາວເປີດແມ່ນກຸ່ມຂອງດາວທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຜູກມັດກັບກັນແລະກັນ ແລະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກເມກໂມເລກຸນຂະໜາດໃຫຍ່ອັນດຽວກັນ. NGC 2509, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Puppis, ເປັນກຸ່ມດາວເປີດໃນອາຍຸປານກາງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາບໍ່ດີ, ຄຸນສົມບັດຂອງມັນຈໍານວນຫຼາຍຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ເພື່ອສືບສວນ NGC 2509, ນັກດາລາສາດໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດາລາສາດ ແລະ photometric ຈາກ Gaia Data Release 3. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຍກສະມາຊິກກຸ່ມອອກຈາກດາວພາກສະຫນາມ ແລະກໍານົດຕົວກໍານົດການພື້ນຖານທີ່ຊັດເຈນກວ່າຂອງ NGC 2509.
ການສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນວ່າ NGC 2509 ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຫມາະສົມໂດຍສະເລ່ຍຂອງ -2.72 ແລະ 0.8 mas / ປີໃນການຂຶ້ນຂວາແລະການຫຼຸດລົງ, ຕາມລໍາດັບ. ໄລຍະທາງທີ່ຄາດຄະເນຂອງມັນແມ່ນປະມານ 8,200 ປີແສງ, ແລະອາຍຸຂອງມັນແມ່ນປະມານ 1.5 ຕື້ປີ. ລັດສະໝີຈໍາກັດຂອງກຸ່ມແມ່ນປະມານ 16.7 ປີແສງ, ແລະສີແດງແມ່ນ 0.1 mag. ທາດໂລຫະຂອງ NGC 2509 ຖືກວັດແທກຢູ່ໃນລະດັບ 0.0152 dex, ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງດາວກາງຂອງມັນແມ່ນປະມານ 32.33 ດາວ/arcmin².
ການຂະຫຍາຍບັນຊີລາຍຊື່ຂອງກຸ່ມເປີດກາລັກຊີທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະສຶກສາພວກມັນໃຫ້ລະອຽດແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງ NGC 2509 ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ ແລະການສຶກສາຂອງກຸ່ມທີ່ເປີດຢູ່ຈະສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ສັບສົນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– T. Yontan et al, ຕົວກໍານົດການທາງດາລາສາດຂອງກຸ່ມເປີດ NGC 2509, arXiv (2023).
- ນັກດາລາສາດຕວກກີສືບສວນກຸ່ມເປີດ NGC 2509 (2023, 19 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນ 19 ກັນຍາ 2023 ຈາກ [ແຫຼ່ງ]