ການສຶກສາໃໝ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແກນຂອງໂລກອາດຈະຮົ່ວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແກນຂອງໂລກອາດຈະຮົ່ວ. ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການໄຫຼຂອງ lava ວັດຖຸບູຮານຈາກເກາະ Baffin ໃນຫມູ່ເກາະ Arctic ຂອງການາດາ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງ helium-3, helium-4, ແລະ isotope ທີ່ຫາຍາກອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ເຄີຍຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຫີນພູເຂົາໄຟເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
ລະດັບສູງຂອງ helium-3 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ lava ໄຫຼມາຈາກເລິກພາຍໃນແກນຂອງໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົນໄກທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບວິທີການຮົ່ວໄຫຼນີ້ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ມີການສົມມຸດຕິຖານວ່າຈໍານວນອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ: helium-3 ສາມາດຊຶມອອກຈາກແກນແລະເດີນທາງໄປສູ່ພື້ນຜິວໂລກ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ຜ່ານມາວ່າ helium-3 ມີຢູ່ໃນຫີນ Baffin Island. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງການກໍານົດວ່າລະດັບສູງເທົ່າໃດເມື່ອປຽບທຽບກັບບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮົ່ວໄຫຼຫຼັກ.
ໂຊກດີ, ການຮົ່ວໄຫຼນີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນປັດຈຸບັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າບໍ່ມີປະລໍາມະນູ helium-3 ພຽງພໍໃນໂງ່ນຫີນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ helium-3 ເປັນອາຍແກັສທີ່ສູງສົ່ງ, ມັນບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີກັບອົງປະກອບອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ lava ໄຫຼໄປຮອດເກາະ Baffin ແມ່ນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປີດເຜີຍຂອງມະນຸດ.
ການຄົ້ນພົບການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນແກນຂອງໂລກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງດາວເຄາະ. ຈະຕ້ອງມີການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບປະກົດການນີ້ ແລະກໍານົດຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບແກນຂອງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທໍາມະຊາດ (ວາລະສານ)
– ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Mariana Ianovska / Adobe