ຄວາມເປັນຫ່ວງເກີດຂຶ້ນກັບພາລະກິດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍ ທ່າມກາງຄວາມສ່ຽງພະຍຸແສງຕາເວັນ

ການປ່ອຍວິດີໂອທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວເມື່ອໄວໆມານີ້ຂອງອົງການ NASA ທີ່ສະແດງເມຄທີ່ມີພະລັງ Coronal Mass Ejection (CME) ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນທີ່ພາລະກິດ Aditya L1 ຂອງອິນເດຍອາດຈະພົບ. ໃນຂະນະທີ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ລໍຖ້າຄວາມສຳເລັດຂອງພາລະກິດດວງອາທິດ, Aditya L1 ຂອງຕົນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍາລັງແຕ້ມຂະຫນານກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍພາລະກິດ Parker Solar Probe ຂອງ NASA.
ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນ. ການພົບພໍ້ກັບດວງຕາເວັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບປະກົດການແສງຕາເວັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ໂລກ. ການສັງເກດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເປີດເຜີຍວ່າພາຍຸແສງອາທິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະກົດຕົວຂອງແສງເງິນແສງທອງຢູ່ອ້ອມເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ.
ເຖິງວ່າຈະມີການເດີນເຮືອຢ່າງສໍາເລັດຜົນຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ມີກໍາລັງແຮງແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນແສງຕາເວັນທີ່ສໍາຄັນ, Parker Solar Probe ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະປະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງຍານອະວະກາດ. ດ້ວຍ Aditya L1 ໃນເສັ້ນທາງໄປສູ່ຈຸດ Lagrange 1, ບ່ອນທີ່ມັນຈະສຶກສາດວງອາທິດ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ເກີດຂື້ນວ່າມັນອາດຈະພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
CMEs, ການລະເບີດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈາກບັນຍາກາດຊັ້ນນອກຂອງດວງອາທິດ, ຂັບເຄື່ອນສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດາວທຽມ, ເຕັກໂນໂລຢີການສື່ສານ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໂລກ. Parker Solar Probe ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວິເຄາະວ່າ CMEs ສາມາດພົວພັນກັບຝຸ່ນຂອງດາວເຄາະແລະຄາດຄະເນຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດເພື່ອປົກປ້ອງດາວເຄາະ, ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ, ແລະດາວທຽມຂອງພວກເຮົາ.
ຂີ້ຝຸ່ນ Interplanetary, ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບດາວເຄາະເຊັ່ນໂລກ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມໄວທີ່ CMEs ເດີນທາງຈາກດວງອາທິດໄປຫາໂລກ, ເຮັດໃຫ້ການພະຍາກອນຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະກົດການແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂີ້ຝຸ່ນລະຫວ່າງດາວເຄາະໄດ້ເຖິງ 6 ລ້ານກິໂລແມັດຫ່າງຈາກໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກັງວົນຍັງຄົງຢູ່, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບາງປັດໃຈສໍາຄັນກ່ຽວກັບພາລະກິດ Aditya L1. ບໍ່ເຫມືອນກັບພາລະກິດຂອງ Parker, ຍານອະວະກາດ Aditya L1 ຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງຫຼາຍຈາກດວງອາທິດ, ວາງຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ເຫນືອໂລກ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດໄດ້ຕິດຕັ້ງຊັ້ນປ້ອງກັນແລະວັດສະດຸພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນມັນຈາກລັງສີແລະເມຄ CME.
ໃນຂະນະທີ່ Aditya L1 ສືບຕໍ່ເດີນທາງຜ່ານພື້ນທີ່ເລິກ, ມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຈຸດ Lagrange, ໄດ້ມີການລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ISRO ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາທ່າມກາງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກພະຍຸແສງຕາເວັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
– ISRO