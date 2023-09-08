ນັກວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Bangor ພັດທະນາເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອພະລັງງານເຕົາປະຕິກອນຂະໜາດນ້ອຍ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Bangor ໄດ້ພັດທະນາເມັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ triso ເຊິ່ງສາມາດປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບພະລັງງານນິວເຄຼຍ. ເມັດເຫຼົ່ານີ້, ປະມານຂະຫນາດຂອງເມັດ poppy, ຖືກອອກແບບເພື່ອພະລັງງານເຕົາປະຕິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍ Rolls Royce. ມະຫາວິທະຍາໄລ Welsh ເຊື່ອວ່າເຕົາປະຕິກອນນີ້ສາມາດມີການນໍາໃຊ້ເທິງໂລກ, ຖານດວງຈັນ, ແລະແມ້ແຕ່ຈະລວດ, ຍ້ອນມີຂະຫນາດນ້ອຍຂອງມັນ.
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Triso, ສັ້ນສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອະນຸພາກ isotropic ສາມໂຄງສ້າງ, ໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນຊຸມປີ 1960. ມັນປະກອບດ້ວຍແກ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດຢູເຣນຽມ, ຄາບອນ, ແລະອົກຊີ, ອ້ອມຮອບດ້ວຍສາມຊັ້ນຂອງຄາບອນ - ແລະວັດສະດຸທີ່ອີງໃສ່ເຊລາມິກເພື່ອບັນຈຸວັດສະດຸ radioactive. ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດໄດ້ອ້າງເຖິງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Triso ເປັນ "ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນໂລກ."
ບໍ່ເຫມືອນກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍແບບດັ້ງເດີມ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ triso ແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງແລະຈະບໍ່ລະລາຍຫຼືປ່ອຍສານ radioactive ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາດົນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຫັນ uranium dioxide ໄດ້ຖືກທົດແທນດ້ວຍ uranium oxycarbide ໃນເມັດ, ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການພັດທະນາຂອງເຕົາປະຕິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍເຊື້ອໄຟ triso ເປີດໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບພະລັງງານນິວເຄຼຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ຂະໜາດນ້ອຍຂອງເຕົາປະຕິກອນເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ໃນຖານດວງຈັນ, ພ້ອມທັງສະໜອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ກະທັດຮັດຢູ່ໃນໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັກສະນະທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງເຕົາປະຕິກອນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນບັ້ງໄຟ.
ໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Triso ຕົວຂອງມັນເອງມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນເຕົາປະຕິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍ Rolls Royce ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຕັກໂນໂລຢີຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ແນວໃດແລະຄວາມສາມາດເຕັມທີ່ຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ
- ວາລະສານພະລັງງານ