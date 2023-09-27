Fossilized Trilobite ເປີດເຜີຍອາຫານສຸດທ້າຍໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ

ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໂດຍທີມງານຂອງ paleontologists ໄດ້ເປີດເຜີຍອາຫານສຸດທ້າຍຂອງຟອດຊິວທໍາ trilobite ຈາກ Ordovician ໄລຍະເວລາ. trilobite, ທີ່ມີຊື່ວ່າ Bohemolichas incola, ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີດັ່ງນັ້ນນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຊາກອາຫານຂອງມັນຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານຟອດຊິວທໍາຂອງມັນ.
ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຈຸລະທັດຈຸລະພາກຂອງ synchrotron, ທີມງານໄດ້ພົບເຫັນແກະທີ່ແຕກແຍກຂອງສັດທະເລຕ່າງໆ, ລວມທັງ ostracods, hyoliths, ແລະ bivalves. ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານໂດຍກົງຄັ້ງທໍາອິດຂອງອາຫານຂອງ trilobite, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບນິໄສການໃຫ້ອາຫານຂອງມັນ. ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Nature.
ກະເພາະອາຫານຂອງ trilobite ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າບັນຈຸອາຫານ, ແນະນໍາວ່າມັນກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະ molt. Arthropods, ຄ້າຍຄື trilobites, ຕື່ມນ້ໍາ, ອາກາດ, ຫຼືອາຫານໃນທໍ່ຍ່ອຍອາຫານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ exoskeleton ແຕກອອກໃນເວລາທີ່ molting. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນສັນຍານວ່າ trilobite ແມ່ນພຽງແຕ່ເລີ່ມ molt, ເນື່ອງຈາກວ່າ carapace ໄດ້ຖືກລົບກວນເລັກນ້ອຍ.
ຟອດຊິວທໍາຂອງ trilobite ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນໄລຍະຫນຶ່ງສະຕະວັດກ່ອນຫນ້ານີ້ແລະໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນພິພິທະພັນຂອງ Buroslav Horákໃນສາທາລະນະລັດເຊັກ. ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ໂດຍສະເພາະ synchrotron microtomography, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສຶກສາຕົວຢ່າງຢ່າງລະອຽດແລະຄົ້ນພົບອາຫານສຸດທ້າຍຂອງມັນ.
trilobite ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນ feeder ທີ່ບໍ່ເລືອກ, ບໍລິໂພກໃດກໍ່ຕາມທີ່ມັນພົບທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍພໍທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນປາກຂອງມັນຫຼືແຕກອອກໄດ້ງ່າຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ສາມາດກໍານົດວ່າລາຍການອາຫານແມ່ນມີຊີວິດຢູ່, ຕາຍ, ຫຼືປະສົມປະສານຂອງສອງຢ່າງ.
ການຮັກສາທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ trilobite ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຝັງສົບຂອງມັນໂດຍການໄຫຼຂອງຕົມໃຕ້ນ້ໍາ. ການເກັບຮັກສານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຟອດຊິວທໍາທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແລະໄດໂນເສົາປາຍຫມາກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ກັບກັນແລະກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ເນື້ອເຍື່ອອ່ອນຂອງ trilobite ໄດ້ຖືກຫລີກລ້ຽງໂດຍ scavengers, ອາດຈະເປັນຍ້ອນສະພາບທີ່ເປັນພິດຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງມັນ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຊີວິດຂອງ trilobites ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ fossils ສາມາດສະເຫນີໄດ້. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຂັ້ນສູງເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງອະດີດບູຮານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທໍາມະຊາດ - ການສຶກສາຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດອະທິບາຍອາຫານສຸດທ້າຍຂອງ trilobite.
– Gizmodo – ອ້າງອີງຈາກການສຶກສາຮ່ວມຜູ້ຂຽນ Per Ahlberg ກ່ຽວກັບນິໄສການໃຫ້ອາຫານຂອງ trilobite.
- ບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ - ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຟອດຊິວທໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແລະໄດໂນເສົາປາຍຫມາກ.