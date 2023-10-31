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ການຄົ້ນພົບໃໝ່ ແລະການພັດທະນາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ByMampho Brescia

Oct 31, 2023
ການຄົ້ນພົບໃໝ່ ແລະການພັດທະນາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ເດືອນຕຸລາ ເປັນເດືອນທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ເປັນທີ່ຈັບໃຈໃນໂລກຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ຈາກການເປີດເຜີຍຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ມີຄ່າຈົນເຖິງການເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ງົດງາມຂອງດວງຈັນທີ່ຢູ່ໄກ, ແຕ່ລະການພັດທະນາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ ແລະສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງມັນ.

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແປກປະຫຼາດກ່ຽວກັບສິ່ງປຸກສ້າງຂອງຊີວິດທີ່ມີທ່າແຮງ. ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx ໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່ອງຮອຍຂອງປະລິມານຄາບອນສູງແລະນ້ໍາ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍສາມາດບັນຈຸສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.

ໃນໂຄງການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ "Go for Stack," ສູນວິທະຍາສາດລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມອົດທົນເປັນ "ການກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປີດຕົວ" Space Shuttle ຄັ້ງທໍາອິດແລະອັນດຽວ. ຍານ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ສອງ​ລຳ​ພ້ອມ​ກັບ​ຖັງ​ພາຍ​ນອກ​ແລະ​ຍານ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ນະຄອນ Los Angeles. ຈໍສະແດງຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ມີຄວາມສູງ 20 ຊັ້ນ ແລະເປັນສັນຍາລັກຂອງຜົນສຳເລັດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍານອາວະກາດ Juno, ຫຼັງຈາກການສຶກສາດາວພະຫັດເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງຈັນ Io. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Io ວ່າເປັນໂລກທີ່ມີພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບແສງຕາເວັນ, ມີຮອຍແປ້ວຂອງຫນ້າດິນຈາກພູເຂົາໄຟແລະທະເລສາບ lava molten. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບທີ່ສົດຊື່ນໃນອະດີດທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງ Io, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກໃຈກັບຄວາມງາມຊັ້ນສູງຂອງດາວເຄາະ.

​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ, United Launch Alliance ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ KuiperSat-1 ​ແລະ KuiperSat-2 ຂອງ Amazon ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຈະ​ຫຼວດ Atlas V. ດາວທຽມຕົ້ນແບບເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຜນການອັນທະເຍີທະຍານຂອງ Amazon ທີ່ຈະສ້າງກຸ່ມດາວຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອແຂ່ງກັບ Starlink ຂອງ SpaceX.

ພາລະກິດ Psyche ຂອງ NASA ຍັງກໍານົດທັດສະນະຂອງຕົນກ່ຽວກັບຂອບເຂດໃຫມ່. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງມັນຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວ Psyche ທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະ, ເຊິ່ງອາໄສຢູ່ລະຫວ່າງ Mars ແລະ Jupiter. ການສຳຫຼວດຄັ້ງສຳຄັນນີ້ ເປັນຂີດໝາຍພາລະກິດທຳອິດຂອງອົງການ NASA ໄປສູ່ຮູບດາວທີ່ປະກອບດ້ວຍໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຝຶກຊ້ອມຊຸດເສື້ອປຽກເຕັມຮູບແບບສໍາລັບບັ້ງໄຟ Ariane 6 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ French Guiana. ການຊ້ອມຮົບຄັ້ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕື່ມນໍ້າມັນ ແລະລະບາຍລູກບັ້ງໄຟ, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມພ້ອມໃນການປະຕິບັດການຂອງ Ariane 6. ດ້ວຍການທົດສອບການຍິງຂອງເຄື່ອງຈັກໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ, ການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດຂອງ Ariane 6 ຄາດວ່າຈະມີໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ກອງທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຮູບ​ແຕ້ມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ—ເປັນ​ຮູບ​ແຕ້ມ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ພັນ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ເຮືອ​ບິນ Boeing X-20 Dyna-Soar ທີ່​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ດາວ​ທຽມ​ຂອງ​ສັດຕູ. ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ fictional, ຮູບ​ແຕ້ມ retrofuturistic ໄດ້​ເກີດ​ຈາກ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຊ່ອງ​ຫຼາຍ​.

ຫຼ້າສຸດ, ເດືອນຕຸລາ ໄດ້ເຫັນນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ພົບກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າເຢັນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຫດການດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກບິນອາວະກາດປະເຊີນ ​​​​ໜ້າ ໃນລະຫວ່າງກິດຈະ ກຳ ພິເສດ.

ການພັດທະນາທີ່ໜ້າຈັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແຫວງຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າດົນໃຈແລະເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດທີ່ຢູ່ເຫນືອດາວສີຟ້າຂອງພວກເຮົາ.

FAQ:

ຖາມ: ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ເກັບກໍາໂດຍ OSIRIS-REx ເປີດເຜີຍຫຍັງ?
A: ການວິເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່ອງຮອຍຂອງປະລິມານຄາບອນສູງແລະນ້ໍາ, hinting ກ່ຽວກັບທ່າແຮງສໍາລັບການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຊີວິດ.

ຖາມ: ຍານອາວະກາດ Juno ໄດ້ບັນທຶກຫຍັງໃນລະຫວ່າງການບິນຂອງດວງຈັນ Io ຂອງດາວພະຫັດ?
A: ຍານອະວະກາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Io ວ່າເປັນໂລກທີ່ມີພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ.

ຖາມ: ແຜນການຂອງ Amazon ໃນດ້ານການສົ່ງດາວທຽມແມ່ນຫຍັງ?
A: Amazon ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງ megaconstellation, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດຕົວ KuiperSat-1 ແລະ KuiperSat-2, ເຊິ່ງຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງ SpaceX's Starlink.

ຖາມ: ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ Psyche ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວ Psyche ທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂລຫະຫຼາຍກວ່າຫີນຫຼືກ້ອນ.

ຖາມ: ການຝຶກຊ້ອມການນຸ່ງຊຸດປຽກເຕັມຮູບແບບສໍາລັບບັ້ງໄຟ Ariane 6 ມີຫຍັງແດ່?
A: ການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕື່ມນໍ້າມັນ ແລະລະບາຍລູກບັ້ງໄຟ ເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ສຳລັບການຍິງຈະຫຼວດທີ່ຈະມາເຖິງ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງ Space Force ຈຶ່ງເລືອກຮູບແຕ້ມທີ່ສົມມຸດຕິຖານເປັນສິລະປະຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ?
A: ລັກສະນະການຈັດປະເພດສູງຂອງການດໍາເນີນງານໃນອາວະກາດຫຼາຍອັນເຮັດໃຫ້ການເລືອກຮູບແຕ້ມແບບ fictional, retrofuturistic.

ຖາມ: ມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຍ່າງຍານອະວະກາດຢູ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນເດືອນຕຸລາ?
A: ນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍໄດ້ພົບກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ໃນລະຫວ່າງການກວດກາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກະຕຸ້ນເຕືອນຄວາມປອດໄພທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.

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