ຫົວຂໍ້ໃໝ່: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງເກົ້າອີ້ສິລະປະ ແລະຫັດຖະກຳໄອແລນ

ເກົ້າອີ້ສິລະປະ ແລະຫັດຖະກຳທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໜ້າຈັບໃຈ, ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງປີ 1880 ແລະ 1900, ຈະຖືກວາງຂາຍໃນຊັ້ນປະມູນທີ່ຮ້ານຂາຍຫ້ອງສະໝຸດສຸພາບບຸລຸດຂອງ Sheppard ໃນເດືອນໜ້າ. ແກະສະຫຼັກຈາກໄມ້ວອນນັດທີ່ແກະສະຫຼັກຢ່າງສວຍງາມ ແລະ ປະດັບປະດາດ້ວຍບ່ອນນັ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້າ velvet ທີ່ຫຼູຫຼາ, ເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງ Fota House, ເຊິ່ງເປັນຊັບສິນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດໄອແລນ. ຄາດຄະເນວ່າຈະເອົາມາລະຫວ່າງ 8,000 ເອີໂຣ ຫາ 12,000 ເອີໂຣ (ແຫຼ່ງ: Sheppard's), ເກົ້າອີ້ທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາອັນອຸດົມສົມບູນຂອງໄອແລນ.
Philip Sheppard, ເຈົ້າຂອງເຮືອນປະມູນ, ມີຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບຕັ່ງນັ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງມັນເກີນກວ່າວັດຖຸສິລະປະ. ລາວເຫັນວ່າພວກມັນເປັນທໍ່ສົ່ງຕໍ່ກັບການເລົ່າເລື່ອງບູຮານ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ລາວອ້າງວ່າ, "ພວກເຂົາບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຂົາແມ່ນໃຜ."
ພາຍຫຼັງການກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເກົ້າອີ້ແຕ່ລະອັນມີຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ - ໃບ ໜ້າ ມີຂົນທີ່ລຶກລັບຖືກປິດບັງພາຍໃນການອອກແບບຂອງມັນ. ລາຍການດັ່ງກ່າວອະທິບາຍເຖິງຄວາມລຶກລັບນີ້, ອະທິບາຍເຖິງວິທີທີ່ກະດາດແກະສະຫຼັກສະແດງເຖິງຮູບເຄຣຸບສອງໜ່ວຍ, ຄົນໜຶ່ງຕື່ນນອນ ແລະອີກຄົນໜຶ່ງນອນຫຼັບ. ສັດຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍປີກຂອງມັນ, ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ໃບໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ປະກອບດ້ວຍໃບ acanthus. ຢູ່ໃຈກາງຂອງຜ້າປູທີ່ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມນີ້, ພາຍໃຕ້ປາກເທິງ ແລະດັງທີ່ຖືກແກະສະຫຼັກຢ່າງພິຖີພິຖັນ, ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຊາຍສີຂຽວທີ່ມະຫັດສະຈັນ. ສັນຍາລັກຂອງການເກີດໃຫມ່ຕາມລະດູການ, ຜູ້ຊາຍສີຂຽວໄດ້ກາຍເປັນ motif ສະຖາປັດຕະຍະສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສະແດງດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງຫາຍາກໃນເຄື່ອງເຟີນີເຈີໄອແລນ, ເຮັດໃຫ້ເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼາຍ.
FAQ:
ຖາມ: ມູນຄ່າຄາດຄະເນຂອງເກົ້າອີ້ສິລະປະແລະຫັດຖະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ມູນຄ່າຄາດຄະເນຂອງເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລະຫວ່າງ€ 8,000 ແລະ€ 12,000 (ແຫຼ່ງ: Sheppard's).
ຖາມ: ເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປະມູນເມື່ອໃດ?
A: ເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂາຍຫ້ອງສະຫມຸດ Gentleman's Sheppard ໃນວັນທີ 7 ແລະ 8 ພະຈິກ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງໃບຫນ້າທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນເກົ້າອີ້ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຫຍັງ?
A: ໃບຫນ້າທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນເກົ້າອີ້ແຕ່ລະຄົນເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການອອກແບບຂອງພວກເຂົາ, ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຊາຍສີຂຽວ, motif ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເປັນສັນຍາລັກຂອງການເກີດໃຫມ່ຕາມລະດູການ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າຫາຍາກ?
A: ເກົ້າອີ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫາຍາກເນື່ອງຈາກສະມາຄົມຂອງພວກເຂົາກັບ Fota House, ຊັບສິນໄອແລນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ແລະການຂາດແຄນຂອງ motif Green Man ໃນເຟີນີເຈີໄອແລນ.