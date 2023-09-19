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ວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ງຽບ​ສະ​ຫງົບ​: Debris Space ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ງຽບ​ສະ​ຫງົບ​: Debris Space ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​

ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ “ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ,” ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງອາວະກາດຈັບຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ, ມັນມີດ້ານທີ່ມືດມົວກວ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ ແລະ ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຂອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ ແລະ​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ​ນີ້.

ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເຖິງດາວທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ສູນ, ໄລຍະຈະຫຼວດທີ່ຖືກຖິ້ມ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆເຊັ່ນ: ຊິບສີ ຫຼື ໂບ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ວົງໂຄຈອນໂລກ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ດາວທຽມປະຕິບັດການແລະຍານອາວະກາດ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນ. ການສະສົມຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອາວະກາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ນໍາໄປສູ່ການສ້ອມແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການພັກຜ່ອນກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງດາວທຽມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ, ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ພາລະກິດນອກວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ການ​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຮອບ​ຄອບ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການປະທະກັນທີ່ພາໃຫ້ສາຍແອວຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້.

​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ຄວາມ​ແຮງ​ຂອງ​ສະຖານະ​ການ, ອົງການ​ແລະ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຕ່າງໆ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ບັນດາ​ບາດກ້າວ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ນີ້. ລະບົບຕິດຕາມແລະຕິດຕາມອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ maneuvers ຫຼີກເວັ້ນການ collision ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. ອົງການຄວບຄຸມກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາສໍາລັບກິດຈະກໍາອະວະກາດທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມສໍາລັບການຖອນຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ debris ອອກຈາກວົງໂຄຈອນກໍາລັງພັດທະນາ. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສຸມໃສ່ການປະຕິບັດອາວະກາດແບບຍືນຍົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫມ່.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ​ນີ້. ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ແລະ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຜະ​ລິດ debris ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​.

ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອະວະກາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງການເຂົ້າເຖິງອະວະກາດຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການຕິດຕາມ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະຢ່າງຈິງຈັງເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ, ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງນັກບິນອາວະກາດ, ຮັກສາດາວທຽມ, ແລະຮັບປະກັນວ່າອະວະກາດຍັງຄົງເປັນຊາຍແດນເປີດສໍາລັບການຄົ້ນພົບແລະຄວາມມະຫັດສະຈັນ.

ຫົວຂໍ້: ວິກິດການງຽບ: ເສດອະວະກາດ ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດ

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By Vicky Stavropoulou

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