ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ “ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ,” ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງອາວະກາດຈັບຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ, ມັນມີດ້ານທີ່ມືດມົວກວ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ. ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ ແລະຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໄດ້ຮັບການເຮັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້.
ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດສາມາດຕິດຕາມໄດ້ເຖິງດາວທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ສູນ, ໄລຍະຈະຫຼວດທີ່ຖືກຖິ້ມ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆເຊັ່ນ: ຊິບສີ ຫຼື ໂບ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ວົງໂຄຈອນໂລກ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ດາວທຽມປະຕິບັດການແລະຍານອາວະກາດ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນ. ການສະສົມຂອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນອາວະກາດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງນັກບິນອາວະກາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ນໍາໄປສູ່ການສ້ອມແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການພັກຜ່ອນກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງດາວທຽມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ, ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ພາລະກິດນອກວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ. ການເດີນທາງຜ່ານເຂດທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນທີ່ຮອບຄອບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການປະທະກັນທີ່ພາໃຫ້ສາຍແອວຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້.
ໂດຍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມແຮງຂອງສະຖານະການ, ອົງການແລະອົງການອະວະກາດຕ່າງໆພວມດຳເນີນບັນດາບາດກ້າວຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ລະບົບຕິດຕາມແລະຕິດຕາມອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ maneuvers ຫຼີກເວັ້ນການ collision ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ. ອົງການຄວບຄຸມກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາສໍາລັບກິດຈະກໍາອະວະກາດທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມສໍາລັບການຖອນຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ debris ອອກຈາກວົງໂຄຈອນກໍາລັງພັດທະນາ. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສຸມໃສ່ການປະຕິບັດອາວະກາດແບບຍືນຍົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫມ່.
ການຮ່ວມມືສາກົນແມ່ນຈຸດສຸມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໂລກນີ້. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດອະວະກາດສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະມາດຕະການປະສານງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ debris ໃນອະວະກາດ.
ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອະວະກາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງການເຂົ້າເຖິງອະວະກາດຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການຕິດຕາມ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະຢ່າງຈິງຈັງເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ, ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງນັກບິນອາວະກາດ, ຮັກສາດາວທຽມ, ແລະຮັບປະກັນວ່າອະວະກາດຍັງຄົງເປັນຊາຍແດນເປີດສໍາລັບການຄົ້ນພົບແລະຄວາມມະຫັດສະຈັນ.
ຫົວຂໍ້: ວິກິດການງຽບ: ເສດອະວະກາດ ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດ
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