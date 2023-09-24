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ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລະດູໜາວຍອດນິຍົມໃນນໍເວ

ByRobert Andrew

Sep 24, 2023
ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລະດູໜາວຍອດນິຍົມໃນນໍເວ

ໃນເວລາທີ່ວາງແຜນການເດີນທາງລະດູຫນາວໄປນໍເວ, ມີຈຸດຫມາຍປາຍທາງຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ສົມຄວນພິຈາລະນາ. ຈາກນະຄອນຫຼວງ Tromsø ຂອງ Arctic ໄປຫາສະຖານທີ່ສະກີໃນ Lillehammer ແລະ Trysil, ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີປະສົບການລະດູຫນາວທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ບໍ່ສາມາດພາດໄດ້.

ໃນ Tromsø, ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນໍເວທາງເຫນືອຂອງວົງ Arctic, ສະຖານທີ່ດຶງດູດຕົ້ນຕໍແມ່ນແສງເຫນືອ. ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍສະເຫນີການເດີນທາງເພື່ອເບິ່ງ aurora borealis, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຫັນພວກມັນຈາກຕົວເມືອງໃນຄືນທີ່ຊັດເຈນ. Tromsø ຍັງມີກິດຈະກໍາລະດູຫນາວທີ່ຫລາກຫລາຍໃນລະຫວ່າງມື້, ລວມທັງລົດສາຍໄຟທີ່ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ສວຍງາມຂອງເມືອງ.

ໃນຂະນະທີ່ພາກເຫນືອແມ່ນ magical ໃນລະດູຫນາວ, ຢ່າເບິ່ງຂ້າມນະຄອນຫຼວງຂອງ Oslo. ເຖິງແມ່ນວ່າແສງພາກເຫນືອແມ່ນຫນ້ອຍທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Oslo, ແຕ່ນະຄອນດັ່ງກ່າວມີສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ມີຫໍພິພິທະພັນ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະຊີວິດກາງຄືນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ການແລ່ນເຖິງວັນຄຣິສມາສແມ່ນເປັນຊ່ວງເວລາພິເສດທີ່ຈະໄປທ່ຽວຊົມ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະດັບດ້ວຍໄຟສີຂາວ ແລະ ການເປັນເຈົ້າພາບຕະຫຼາດນັດຄຣິສມາສທີ່ຍອດຢ້ຽມ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກກິລາລະດູຫນາວ, Skimore Oslo ສະຫນອງບ່ອນສະກີໃນໄລຍະທາງຍ່າງຂອງເມືອງແລະອຸປະກອນໃຫ້ເຊົ່າ.

ຖ້າການຫຼິ້ນສະກີແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ, Trysil ແມ່ນບ່ອນຈອດລົດສໍາລັບນັກສະກີທີ່ມີລະດັບຄວາມເນີນສູງ, ພື້ນທີ່ເດັກນ້ອຍ, ແລະເສັ້ນທາງທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບການສະກີຂ້າມປະເທດ. ລີສອດແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຈາກສະຫນາມບິນ Oslo ດ້ວຍການໂອນຄູຝຶກທີ່ສາມາດຈອງໄດ້ລ່ວງໜ້າ. ຣີສອດສະກີທີ່ເປັນມິດກັບຄອບຄົວອີກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນ Hemsedal, ໃນຂະນະທີ່ Lillehammer, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການເປັນເຈົ້າພາບງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 1994, ມີບ່ອນສະກີມາດຕະຖານໂອລິມປິກ ແລະ ພິພິທະພັນໂອລິມປິກແຫ່ງຊາດ.

ຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລະດູຫນາວເຫຼົ່ານີ້ໃນນໍເວສະເຫນີບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບທຸກຄົນ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາປະສົບການແສງທາງເໜືອ, ສຳຫຼວດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະ ທຳ, ຫຼືຕີເນີນພູ, ປະເທດນໍເວມີມັນທັງໝົດໃນລະດູໜາວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມ​ຮູ້​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ຂຽນ​ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ​
- "ຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລະດູຫນາວສູງສຸດໃນປະເທດນໍເວ"

By Robert Andrew

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