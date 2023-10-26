ຮູບແບບ Universal ຂອງການເຄື່ອນໄຫວຄວາມຮູ້ສຶກ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກມີດໄຟຟ້າ

ປາມີດໄຟຟ້າເຮັດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຢູ່ໃນນ້ຳ, ຄ້າຍກັບວິທີທີ່ໝາດມ ຫຼື ມະນຸດສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່. ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Nature Machine Intelligence, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຈຸລິນຊີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໄປນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ.
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ນິຍົມ, ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສະເພາະກັບສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີລະບົບປະສາດ. Noah Cowan, ອາຈານສອນວິສະວະກໍາກົນຈັກຂອງ Johns Hopkins ແລະຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງມີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ amoebas ສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສົມດູນ postural ຂອງມະນຸດຫຼືປາທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນທໍ່. ການລວມຕົວຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການວິວັດທະນາການໄດ້ມາຮອດການແກ້ໄຂທົ່ວໄປໂດຍຜ່ານກົນໄກພື້ນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກໍານົດອອກເພື່ອ unravel ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາຂອງລະບົບປະສາດໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດແລະວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ກັບຫຸ່ນຍົນ. ໃນຂະນະທີ່ສັງເກດເຫັນປາມີດໄຟຟ້າຢູ່ໃນຖັງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າປາມີການເຄື່ອນໄຫວກັບຄືນໄປບ່ອນເລື້ອຍໆໃນຄວາມມືດ, ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນລອຍຄ່ອຍໆດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ໄວໃນບາງຄັ້ງຄາວໃນສະພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງດີ.
ໃນປ່າທໍາມະຊາດ, ປາມີດໄດ້ພັດທະນາເພື່ອສະແຫວງຫາບ່ອນລີ້ໄພເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜູ້ລ້າ. ເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນເພຍເພື່ອຮັບຮູ້ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ແລະຊອກຫາທີ່ພັກອາໄສ. wiggling ຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຄົ້ນຫາສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫ້າວຫັນ, ໂດຍສະເພາະໃນນ້ໍາຊ້ໍາ. ຫນ້າສົນໃຈ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງດີ, ປາມີດຍັງສືບຕໍ່ສະແດງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໄວວາເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຫນ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ.
ອີງຕາມ Debojyoti Biswas, ນັກຄົ້ນຄວ້າ postdoctoral ຢູ່ Johns Hopkins ແລະຜູ້ຂຽນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາ, ຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບສິ່ງມີຊີວິດແມ່ນການປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບການສໍາຫຼວດເມື່ອຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງແລະກັບຄືນສູ່ຮູບແບບການຂູດຮີດເມື່ອຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼຸດລົງ.
ທີມງານໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງທີ່ຈໍາລອງພຶດຕິກໍາການຮັບຮູ້ທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ແລະຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ, ລວມທັງ amoebas, ແມງ, ແມງສາບ, moles, ເຈຍ, ຫນູ, ແລະມະນຸດ. ສິ່ງສໍາຄັນ, ບໍ່ມີການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາວ່າທີມງານໄດ້ພົບການລະເມີດກົດລະບຽບການຄົ້ນພົບ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໂລກຂອງພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວຊະນິດພັນ, ລວມທັງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີຈຸລັງດຽວເຊັ່ນ amoebas sensing ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຂະຫຍາຍເກີນກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສັດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບສາມາດເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ, ຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ drones, ແລະຍານສຳຫຼວດອາວະກາດໂດຍການລວມເອົາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາໃນອະນາຄົດຈະສືບສວນວ່າການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບຫນ່ວຍງານທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າລວມທັງພືດ.
FAQ
ຖາມ: ສິ່ງມີຊີວິດໃດທີ່ສະແດງຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປ?
A: ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າມີຫຼາຍສິ່ງມີຊີວິດ, ລວມທັງຈຸລິນຊີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ. ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີປາມີດໄຟຟ້າ, ອາມີບາ, ແມງກະເບື້ອ, ແມງສາບ, ໂມລ, ເຈຍ, ໜູ, ແລະແມ້ແຕ່ມະນຸດ.
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຮັບຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຮັບຮູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົານໍາທາງແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະຖານະການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຫຼືບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບຫຸ່ນຍົນ?
A: ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງການເຄື່ອນໄຫວຮັບຮູ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ, drones ຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ, ແລະຍານສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໂດຍການລອກແບບພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້, ຫຸ່ນຍົນສາມາດປັບປຸງການຮັບຮູ້ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.