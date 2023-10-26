ການເປີດເຜີຍຂອງໂລກອື່ນ: ການລ່າສັດທາງອ້ອມສໍາລັບ Exoplanets

ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ໃນຍຸກພິເສດທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິວັດ, ໂດຍສະເພາະໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກອື່ນໆນອກເຫນືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງການຄາດເດົາແລະນິຍາຍວິທະຍາສາດ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນດ້ວຍຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈວ່າດາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາພ້ອມກັບດາວເຄາະທີ່ອ້ອມຮອບພວກມັນ. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳເລັດທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໃນການກວດພົບອົງການຊັ້ນສູງໃນນາທີທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກຫຼາຍສິບປີ ຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍປີແສງ.
ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນວຽກງ່າຍ. ບໍ່ຄືກັບດາວ, ດາວເຄາະບໍ່ປ່ອຍແສງຂອງຕົນເອງ ແລະມັກຈະຖືກແສງອອກມາຈາກແສງຂອງດາວທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກດາລາສາດຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ວິທີການທາງອ້ອມເພື່ອລ່າຫາດາວເຄາະນອກລະບົບ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຂຸດຄົ້ນຜົນກະທົບທີ່ສັງເກດເຫັນວ່າດາວເຄາະມີຕໍ່ດາວທີ່ມັນໂຄຈອນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມພວກມັນໄດ້.
ສອງເຕັກນິກທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ປະກົດອອກ: ວິທີການ radial-velocity (Doppler) ແລະວິທີການຂົນສົ່ງ. ວິທີການເລັ່ງລັດສະໝີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງດາວເຄາະແລະດາວຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ດາວໄດ້ເຄື່ອນໄປມາ. ໂດຍການວິເຄາະຜົນການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຖີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງດາວ, ນັກດາລາສາດສາມາດ deduce ການມີ exoplanet ໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິທີການຂົນສົ່ງແມ່ນສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຂອງດາວເປັນບາງໂອກາດໃນເວລາທີ່ດາວເຄາະຜ່ານທາງຫນ້າຂອງມັນ. ໂດຍການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງແຕ່ລະໄລຍະຂອງຄວາມສະຫວ່າງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດຄະເນການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະ.
ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທາງອ້ອມທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້, ມີລັກສະນະຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມພາກພຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 5,500 exoplanets ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ, ແຕ່ລະອັນມີຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງໂລກໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງວິທີທາງ radial-velocity ແລະ transit ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຫາ exoplanet ນີ້, ວິທີການ radial-velocity ຖືສະຖານທີ່ພິເສດເປັນວິທີການບຸກເບີກທີ່ heralted foray ໄຊຊະນະຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນການສໍາຫຼວດຂອງ exoplanet ໄດ້.
ວິທີການຄວາມໄວ radial-velocity ໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງດາວແລະດາວເຄາະທີ່ໂຄຈອນຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ດາວສະແດງການສັ່ນສະເທືອນເລັກນ້ອຍ. ການສັ່ນສະເທືອນນີ້, ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍຜົນກະທົບ Doppler, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງສະເປກຕາແສງຂອງດາວຍ້ອນວ່າມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຫຼືຫ່າງຈາກໂລກ. ການສັງເກດການເຕັ້ນຂອງແສງດາວທີ່ສັ່ນສະເທືອນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດມີວິທີທີ່ຈະກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະນອກໂລກ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmos ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາ.
ການຄົ້ນພົບດາວ Dimidium, ວົງໂຄຈອນຂອງດາວ 51 Pegasi, ເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ exoplanet. ດາວປະເພດ G ນີ້, ຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ຫ່າງຈາກພວກເຮົາປະມານ 50.6 ປີແສງ. Dimidium, "ດາວພະຫັດທີ່ຮ້ອນ", ອ້ອມຮອບດາວເຈົ້າພາບຂອງມັນທຸກໆ 4.2 ມື້. ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດຊາວສະວິດ Michel Mayor ແລະ Didier Queloz ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລດ້ານຟີຊິກປີ 2019, ໄດ້ທຳລາຍແນວຄິດທີ່ຄາດຄິດໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບລະບົບດາວເຄາະ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຂອງພວກມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສ້າງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງດາວແລະດາວເຄາະວົງໂຄຈອນໂດຍອີງຕາມເຫດຜົນ inductive. ລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍການຈັດລຽງຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ທີ່ຄອບຄອງວົງໂຄຈອນຫ່າງໄກຈາກດວງອາທິດ, ກົງກັນຂ້າມກັບລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ Dimidium. ລະບົບດາວເຄາະທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດນີ້ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວບໍ່ພຽງແຕ່ກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຈັກກະວານຢູ່ນຳ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາແຕ້ມບົດສະຫຼຸບ.
FAQ:
ຖາມ: ເຕັກນິກອັນໃດທີ່ໃຊ້ໃນການລ່າຫາດາວເຄາະນອກ?
A: ວິທີການທາງອ້ອມທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນວິທີການ radial-velocity (Doppler) ແລະວິທີການຂົນສົ່ງ.
Q: ວິທີການ radial-velocity ເຮັດວຽກແນວໃດ?
A: ມັນກວດພົບການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວເຄາະຢູ່ເທິງດາວເຈົ້າພາບຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ດາວເຄາະ. ການສັ່ນສະເທືອນນີ້ແມ່ນວັດແທກໄດ້ໂດຍການສັງເກດການປ່ຽນແປງໃນສະເປກຕາແສງຂອງດາວ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບຂອງ exoplanet Dimidium ແມ່ນຫຍັງ?
A: Dimidium, "ດາວພະຫັດທີ່ຮ້ອນ", ໄດ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປກ່ຽວກັບລະບົບດາວເຄາະແລະຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.