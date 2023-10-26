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ການເປີດເຜີຍຂອງໂລກອື່ນ: ການລ່າສັດທາງອ້ອມສໍາລັບ Exoplanets

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ການເປີດເຜີຍຂອງໂລກອື່ນ: ການລ່າສັດທາງອ້ອມສໍາລັບ Exoplanets

ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ໃນຍຸກພິເສດທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິວັດ, ໂດຍສະເພາະໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກອື່ນໆນອກເຫນືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງການຄາດເດົາແລະນິຍາຍວິທະຍາສາດ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນດ້ວຍຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈວ່າດາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາພ້ອມກັບດາວເຄາະທີ່ອ້ອມຮອບພວກມັນ. ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ຢັ້ງຢືນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ກວດ​ພົບ​ອົງ​ການ​ຊັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ນາທີ​ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ​ຫຼາຍ​ສິບ​ປີ ຫຼື​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ປີ​ແສງ.

ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນວຽກງ່າຍ. ບໍ່ຄືກັບດາວ, ດາວເຄາະບໍ່ປ່ອຍແສງຂອງຕົນເອງ ແລະມັກຈະຖືກແສງອອກມາຈາກແສງຂອງດາວທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກດາລາສາດຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ວິທີການທາງອ້ອມເພື່ອລ່າຫາດາວເຄາະນອກລະບົບ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຂຸດຄົ້ນຜົນກະທົບທີ່ສັງເກດເຫັນວ່າດາວເຄາະມີຕໍ່ດາວທີ່ມັນໂຄຈອນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມພວກມັນໄດ້.

ສອງເຕັກນິກທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ປະກົດອອກ: ວິທີການ radial-velocity (Doppler) ແລະວິທີການຂົນສົ່ງ. ວິ​ທີ​ການ​ເລັ່ງ​ລັດ​ສະ​ໝີ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ດຶງ​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ດາວ​ເຄາະ​ແລະ​ດາວ​ຂອງ​ມັນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ດາວ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄປ​ມາ. ໂດຍການວິເຄາະຜົນການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຖີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງດາວ, ນັກດາລາສາດສາມາດ deduce ການມີ exoplanet ໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິທີການຂົນສົ່ງແມ່ນສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຂອງດາວເປັນບາງໂອກາດໃນເວລາທີ່ດາວເຄາະຜ່ານທາງຫນ້າຂອງມັນ. ໂດຍການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງແຕ່ລະໄລຍະຂອງຄວາມສະຫວ່າງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດຄະເນການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະ.

ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທາງອ້ອມທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້, ມີລັກສະນະຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມພາກພຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 5,500 exoplanets ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ, ແຕ່ລະອັນມີຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງໂລກໃນ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງວິທີທາງ radial-velocity ແລະ transit ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຫາ exoplanet ນີ້, ວິທີການ radial-velocity ຖືສະຖານທີ່ພິເສດເປັນວິທີການບຸກເບີກທີ່ heralted foray ໄຊຊະນະຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນການສໍາຫຼວດຂອງ exoplanet ໄດ້.

ວິທີການຄວາມໄວ radial-velocity ໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງດາວແລະດາວເຄາະທີ່ໂຄຈອນຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ດາວສະແດງການສັ່ນສະເທືອນເລັກນ້ອຍ. ການສັ່ນສະເທືອນນີ້, ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍຜົນກະທົບ Doppler, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງສະເປກຕາແສງຂອງດາວຍ້ອນວ່າມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຫຼືຫ່າງຈາກໂລກ. ການສັງເກດການເຕັ້ນຂອງແສງດາວທີ່ສັ່ນສະເທືອນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດມີວິທີທີ່ຈະກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະນອກໂລກ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmos ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາ.

ການຄົ້ນພົບດາວ Dimidium, ວົງໂຄຈອນຂອງດາວ 51 Pegasi, ເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ exoplanet. ດາວປະເພດ G ນີ້, ຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ຫ່າງຈາກພວກເຮົາປະມານ 50.6 ປີແສງ. Dimidium, "ດາວພະຫັດທີ່ຮ້ອນ", ອ້ອມຮອບດາວເຈົ້າພາບຂອງມັນທຸກໆ 4.2 ມື້. ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດຊາວສະວິດ Michel Mayor ແລະ Didier Queloz ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລດ້ານຟີຊິກປີ 2019, ໄດ້ທຳລາຍແນວຄິດທີ່ຄາດຄິດໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບລະບົບດາວເຄາະ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຂອງພວກມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສ້າງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງດາວແລະດາວເຄາະວົງໂຄຈອນໂດຍອີງຕາມເຫດຜົນ inductive. ລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍການຈັດລຽງຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ທີ່ຄອບຄອງວົງໂຄຈອນຫ່າງໄກຈາກດວງອາທິດ, ກົງກັນຂ້າມກັບລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ Dimidium. ລະບົບດາວເຄາະທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດນີ້ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວບໍ່ພຽງແຕ່ກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຈັກກະວານຢູ່ນຳ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາແຕ້ມບົດສະຫຼຸບ.

FAQ:
ຖາມ: ເຕັກນິກອັນໃດທີ່ໃຊ້ໃນການລ່າຫາດາວເຄາະນອກ?
A: ວິທີການທາງອ້ອມທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນວິທີການ radial-velocity (Doppler) ແລະວິທີການຂົນສົ່ງ.

Q: ວິທີການ radial-velocity ເຮັດວຽກແນວໃດ?
A: ມັນກວດພົບການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວເຄາະຢູ່ເທິງດາວເຈົ້າພາບຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ດາວເຄາະ. ການສັ່ນສະເທືອນນີ້ແມ່ນວັດແທກໄດ້ໂດຍການສັງເກດການປ່ຽນແປງໃນສະເປກຕາແສງຂອງດາວ.

ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບຂອງ exoplanet Dimidium ແມ່ນຫຍັງ?
A: Dimidium, "ດາວພະຫັດທີ່ຮ້ອນ", ໄດ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປກ່ຽວກັບລະບົບດາວເຄາະແລະຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

By Robert Andrew