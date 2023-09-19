ຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທະເລບູຮານອາດຈະຊ່ວຍສ້າງການວິວັດທະນາການຂອງ neurons

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Cell ຄົ້ນຫາວິວັດທະນາການຂອງ neurons ໃນສັດ, ສຸມໃສ່ການ placozoans, ສັດທະເລຂະຫນາດ millimeter. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນກົດລະບຽບ Genomic ໃນບາເຊໂລນາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຈຸລັງ secretory ພິເສດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ placozoans ສາມາດເປັນຄາຣະວາຂອງ neurons ໃນສັດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ.
Placozoans ແມ່ນສັດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຂາດພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຫຼືອະໄວຍະວະ. ພວກມັນມີຂະໜາດປະມານຂອງດິນຊາຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງພຶຊະຄະນິດ ແລະ ຈຸລິນຊີຢູ່ໃນທະເລທີ່ຕື້ນ, ອົບອຸ່ນ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າໄດ້ປະກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດເທິງໂລກປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນແລະເປັນ XNUMX ໃນ XNUMX ເຊື້ອສາຍຕົ້ນຕໍຂອງສັດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໂມເລກຸນຕ່າງໆແລະແບບຈໍາລອງການຄໍານວນເພື່ອເຮັດແຜນທີ່ປະເພດຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ placozoans ແລະເຂົ້າໃຈວິທີການພັດທະນາຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງ "ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຊນ" ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກໍານົດກຸ່ມຫຼື "ໂມດູນ" ຂອງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຈຸລັງສະເພາະ. ໂດຍການປຽບທຽບຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ພວກມັນກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ວິທີການພັດທະນາຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຕາມເວລາ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ placozoans ມີ XNUMX ປະເພດຈຸລັງຕົ້ນຕໍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍປະເພດຈຸລັງລະດັບປານກາງທີ່ປ່ຽນລະຫວ່າງພວກມັນ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີນເຕີບໂຕແລະແບ່ງອອກເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດູນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ສັດເຄື່ອນຍ້າຍແລະກິນ. ຫນ້າສົນໃຈ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ neurons. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນສັດທີ່ມີສາຂາຕົ້ນອື່ນໆເຊັ່ນ: sponges ຫຼື comb jelly.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄືກັນກັບຂະບວນການຂອງ neurogenesis ໃນສັດທີ່ກ້າວຫນ້າ. ພວກເຂົາຍັງມີໂມດູນ gene ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ scaffold ກ່ອນ synaptic ຂອງ neuron, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສົ່ງຂໍ້ຄວາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ຄວາມ neuronal ຫຼືສໍາລັບການດໍາເນີນການສັນຍານໄຟຟ້າ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດຈຸລັງ placozoan ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບກັນແລະກັນໂດຍໃຊ້ໂປຣຕີນສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າ GPCRs ແລະ neuropeptides, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການ neurons ສື່ສານໂດຍໃຊ້ neuropeptides ໃນຂະບວນການທາງກາຍະພາບຕ່າງໆ.
ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິວັດທະນາການຂອງ neurons ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນດ້ວຍການປະກົດຕົວຂອງຈຸລັງ secretory ໃນ placozoans. ໃນໄລຍະເວລາ, ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບໂມດູນ gene ໃຫມ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງ scaffolds post-synaptic, axons, dendrites, ແລະຊ່ອງທາງ ion, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງ neurons ທີ່ແທ້ຈິງ.
ການສຶກສານີ້ສ່ອງແສງເຖິງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການວິວັດທະນາການ neuron ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບປະສາດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນສັດທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍໃນມື້ນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Cell Journal](https://cell.com)
– [ສູນສໍາລັບການລະບຽບການ Genomic](https://www.crg.eu/)