ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທະເລບູຮານອາດຈະຊ່ວຍສ້າງການວິວັດທະນາການຂອງ neurons

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທະເລບູຮານອາດຈະຊ່ວຍສ້າງການວິວັດທະນາການຂອງ neurons

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Cell ຄົ້ນຫາວິວັດທະນາການຂອງ neurons ໃນສັດ, ສຸມໃສ່ການ placozoans, ສັດທະເລຂະຫນາດ millimeter. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນກົດລະບຽບ Genomic ໃນບາເຊໂລນາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຈຸລັງ secretory ພິເສດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ placozoans ສາມາດເປັນຄາຣະວາຂອງ neurons ໃນສັດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ.

Placozoans ແມ່ນສັດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຂາດພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຫຼືອະໄວຍະວະ. ພວກມັນມີຂະໜາດປະມານຂອງດິນຊາຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງພຶຊະຄະນິດ ແລະ ຈຸລິນຊີຢູ່ໃນທະເລທີ່ຕື້ນ, ອົບອຸ່ນ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າໄດ້ປະກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດເທິງໂລກປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນແລະເປັນ XNUMX ໃນ XNUMX ເຊື້ອສາຍຕົ້ນຕໍຂອງສັດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໂມເລກຸນຕ່າງໆແລະແບບຈໍາລອງການຄໍານວນເພື່ອເຮັດແຜນທີ່ປະເພດຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ placozoans ແລະເຂົ້າໃຈວິທີການພັດທະນາຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງ "ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຊນ" ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກໍານົດກຸ່ມຫຼື "ໂມດູນ" ຂອງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຈຸລັງສະເພາະ. ໂດຍການປຽບທຽບຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ພວກມັນກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ວິທີການພັດທະນາຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຕາມເວລາ.

ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ placozoans ມີ XNUMX ປະເພດຈຸລັງຕົ້ນຕໍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍປະເພດຈຸລັງລະດັບປານກາງທີ່ປ່ຽນລະຫວ່າງພວກມັນ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີນເຕີບໂຕແລະແບ່ງອອກເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດູນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ສັດເຄື່ອນຍ້າຍແລະກິນ. ຫນ້າສົນໃຈ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ neurons. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນສັດທີ່ມີສາຂາຕົ້ນອື່ນໆເຊັ່ນ: sponges ຫຼື comb jelly.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄືກັນກັບຂະບວນການຂອງ neurogenesis ໃນສັດທີ່ກ້າວຫນ້າ. ພວກເຂົາຍັງມີໂມດູນ gene ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ scaffold ກ່ອນ synaptic ຂອງ neuron, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສົ່ງຂໍ້ຄວາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ຄວາມ neuronal ຫຼືສໍາລັບການດໍາເນີນການສັນຍານໄຟຟ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດຈຸລັງ placozoan ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບກັນແລະກັນໂດຍໃຊ້ໂປຣຕີນສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າ GPCRs ແລະ neuropeptides, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການ neurons ສື່ສານໂດຍໃຊ້ neuropeptides ໃນຂະບວນການທາງກາຍະພາບຕ່າງໆ.

ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິວັດທະນາການຂອງ neurons ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນດ້ວຍການປະກົດຕົວຂອງຈຸລັງ secretory ໃນ placozoans. ໃນໄລຍະເວລາ, ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບໂມດູນ gene ໃຫມ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງ scaffolds post-synaptic, axons, dendrites, ແລະຊ່ອງທາງ ion, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງ neurons ທີ່ແທ້ຈິງ.

ການສຶກສານີ້ສ່ອງແສງເຖິງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການວິວັດທະນາການ neuron ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບປະສາດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນສັດທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍໃນມື້ນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Cell Journal](https://cell.com)
– [ສູນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ລະ​ບຽບ​ການ Genomic](https://www.crg.eu/​)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA: ກັບຄືນມາດ້ວຍຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທຳອິດຂອງສະຫະລັດ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ