ການວິວັດທະນາການຂອງ Neurons: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ Placozoans

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສູນກົດລະບຽບ Genomic ໃນບາເຊໂລນາໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງ neurons. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ placozoans, ສັດທະເລຂະຫນາດ millimeter, ແລະພົບເຫັນວ່າຈຸລັງ secretory ພິເສດໃນສັດວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ neurons ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ.
Placozoans ແມ່ນສັດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ປາກົດຢູ່ໃນໂລກຄັ້ງທໍາອິດປະມານ 800 ລ້ານປີກ່ອນ. ສັດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼືອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ແລະຢູ່ລອດໄດ້ໂດຍການລ້ຽງສັດຈາກສາລີ ແລະຈຸລິນຊີ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານຂອງ neurogenesis ແລະມີໂມດູນ gene ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງສ້າງທາງ neuronal ກ່ອນ synaptic. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຍັງໃຊ້ລະບົບການສື່ສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຂະບວນການຂັບເຄື່ອນ neuropeptide ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ neurons.
ການສຶກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງແຜນທີ່ປະເພດຂອງເຊນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ placozoans ແລະການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະແລະໂມດູນ gene ຂອງພວກມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຈຸລັງ placozoan ແຕກຕ່າງຈາກຈຸລັງ epithelial progenitor ຜ່ານສັນຍານທີ່ຄ້າຍຄືກັບ neurogenesis. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີໂມດູນ gene ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ scaffold ກ່ອນ synaptic ຂອງ neuron ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດອົງປະກອບສໍາລັບການສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ຄວາມ neuronal ແລະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການສັນຍານໄຟຟ້າ.
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ແລະ neurons ແມ່ນຫນ້າສັງເກດ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະທົ່ວໄປຫຼາຍກັບຈຸລັງ neuronal primitive, ແນະນໍາວ່າພວກເຂົາອາດຈະເປັນແກນກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງ neurons.
ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງ neurons ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພື້ນຖານຂອງ neurons ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະກອບເປັນ 800 ລ້ານປີກ່ອນ. ຈາກທັດສະນະວິວັດທະນາການ, neurons ຕົ້ນອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນເປັນຈຸລັງ secretory peptidergic ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ placozoans. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບໂມດູນ gene ໃຫມ່ແລະພັດທະນາໄປສູ່ລະບົບປະສາດທີ່ສັບສົນທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນສັດທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງວິວັດທະນາການຂອງລະບົບປະສາດ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ neurons. ການປະກົດຕົວຂອງຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງໂມເລກຸນລະຫວ່າງຈຸລັງ placozoan ແລະ neurons ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ trajectory ຂອງວິວັດທະນາການ neuron ແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສາຍພັນສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນກົດລະບຽບຂອງ Genomic