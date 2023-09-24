ຄວາມສາມາດທາງສະຕິປັນຍາພິເສດທີ່ເປີດເຜີຍຢູ່ໃນໄຂ່ວຸ້ນທີ່ບໍ່ມີສະໝອງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງ Caribbean box jellyfish, ເປີດເຜີຍວ່າສັດທີ່ບໍ່ມີສະ ໝອງ ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ ສຳ ລັບການຮຽນຮູ້ຈາກສາຍຕາ. ຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້ນີ້, ເອີ້ນວ່າການຮຽນຮູ້ສະມາຄົມ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮູ້ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສາຍຕາກະຕຸ້ນກັບຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະ, ເຮັດໃຫ້ jellyfish ສາມາດປັບຕົວແລະຫຼີກເວັ້ນອຸປະສັກໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການທົດລອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen, jellyfish ກ່ອງໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນຖັງທີ່ມີຝາແກ້ວປະດັບດ້ວຍເສັ້ນດ່າງຂອງຄວາມມືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເປັນການຈໍາລອງຄວາມຊັບຊ້ອນທາງດ້ານສາຍຕາຂອງຮາກປ່າຊາຍເລນ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ພາຍໃນຄວາມພະຍາຍາມບໍ່ເທົ່າໃດເຖິງສາມຫາຫົກເທື່ອ, ວຸ້ນປາໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະນໍາທາງຜ່ານພາກສ່ວນຕ່າງໆບ່ອນທີ່ແຖບບໍ່ສັງເກດເຫັນຫນ້ອຍລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເສັ້ນດ່າງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼືຖືກໂຍກຍ້າຍອອກທັງຫມົດ, jellyfish ຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີຂອງມັນ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ສັບສົນແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສະເພາະສໍາລັບສັດທີ່ມີສະຫມອງຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຖິງວ່າຈະມີພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ neurons ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສັດອື່ນໆ, jellyfish ກ່ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການປຽບທຽບຂອງການຮຽນຮູ້. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານສະມາຄົມອາດຈະເປັນຊັບສິນພື້ນຖານຂອງລະບົບປະສາດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍລ້ານປີກັບບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປທີ່ແບ່ງປັນໂດຍ jellyfish ແລະສັດທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ຂະຫຍາຍເກີນຄວາມຢາກຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ມີສະໝອງເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວອາດມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນຕໍ່ສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດລະບົບປະສາດ ແລະປັນຍາປະດິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປັນຍາແລະສະຕິປັນຍາແລະວິທີການທີ່ພວກມັນໄດ້ພັດທະນາໃນໄລຍະຫຼາຍລ້ານປີ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມລຶກລັບທີ່ຍັງຄົງຖືກເປີດເຜີຍໃນໂລກທໍາມະຊາດ. ການເປີດເຜີຍຂອງຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຊັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວໃນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບປັນຍາແລະເຕືອນພວກເຮົາວ່າມັນອາດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງສັດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍຈິນຕະນາການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິທະຍາໄລ Copenhagen
- ວາລະສານຊີວະວິທະຍາທົດລອງ