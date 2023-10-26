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ການຄົ້ນພົບຂອງ GRB 230307A: ການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການລວມຕົວຂອງ Neutron Star

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ການຄົ້ນພົບຂອງ GRB 230307A: ການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການລວມຕົວຂອງ Neutron Star

ໃນ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ, ທີມ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ລະ​ເບີດ gamma-ray ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ເປັນ GRB 230307A. ໂດຍການໃຊ້ການສົມທົບຂອງກ້ອງສ່ອງທາງພື້ນດິນ ແລະອະວະກາດ, ລວມທັງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb, Fermi Gamma-ray Space Telescope, ແລະ Neil Gehrels Swift Observatory, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຫັນເຫດການ cosmic ພິເສດທີ່ເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງ. . ເປັນຜົນສະທ້ອນຂອງປະກົດການທີ່ຫາຍາກນີ້, ການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສ້າງອົງປະກອບຫນັກ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນການກວດພົບຂອງ tellurium ພາຍຫຼັງການລະເບີດ. Tellurium ເປັນອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກກວ່າ platinum ໃນໂລກແລະການປະກົດຕົວຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ tellurium ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ, ເຊັ່ນ: ໄອໂອດິນ, ຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ kilonova. ທາດໄອໂອດິນແມ່ນທາດອາຫານແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.

Kilonovae, ການລະເບີດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນຫຼືດາວນິວຕຣອນແລະຂຸມດໍາ, ປ່ອຍພະລັງງານຈໍານວນມະຫາສານພາຍໃນສອງສາມວິນາທີ. ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຈະຜະລິດໃນຕະຫຼອດຊີວິດ 10 ຕື້ປີ.

GRB 230307A ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມັນ. ໃນ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາຂອງການສັງເກດການ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ການລະເບີດ gamma-ray ທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດທີສອງທີ່ບັນທຶກໄວ້. ມັນສ່ອງແສງໄດ້ປະມານ 1,000 ເທົ່າທີ່ສະຫວ່າງກວ່າການລະເບີດແກມມາ-ເຣດປົກກະຕິທີ່ກວດພົບໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Fermi.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນອາວະກາດ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງບົກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເຫດການພິເສດນີ້ໃນເວລາຈິງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງອິນຟາເລດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ kilonova ໄດ້, ໂດຍຊອກຫາມັນຢູ່ໃນ galaxy ກ້ຽວວຽນປະມານ 120,000 ປີແສງຈາກສະຖານທີ່ຂອງການລວມຕົວຂອງ neutron star. ດາວນິວຕຣອນສອງດວງໄດ້ເດີນທາງໃນໄລຍະທາງທີ່ອັດສະຈັນ, ເທົ່າກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ, ກ່ອນທີ່ຈະລວມຕົວກັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີຕໍ່ມາ.

ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ສົມດູນຂອງອາວະກາດ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງເທິງພື້ນດິນໃນຂະແໜງຟິສິກດາລາສາດ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Nancy Grace Roman Space Telescope, ເຊິ່ງມີທັດສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ, ນັກດາລາສາດຄາດວ່າຈະມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະສໍາຫຼວດແລະຕິດຕາມກິໂລໂນເວໃນອະນາຄົດ.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານທໍາມະຊາດ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງປະກອບຫນັກໃນທົ່ວ cosmos ໄດ້.

ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:

Q: ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນການລະເບີດທີ່ມີພະລັງສູງທີ່ປ່ອຍລັງສີ gamma-ray ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະເກີດຂື້ນໃນເຂດຫ່າງໄກຂອງຈັກກະວານ.

ຖາມ: ກິໂລໂນເວແມ່ນຫຍັງ?
A: Kilonovae ແມ່ນລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງ ຫຼືດາວນິວຕຣອນ ແລະຂຸມດຳ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການກວດຫາ tellurium ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບນີ້?
A: ການປະກົດຕົວຂອງ tellurium ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໄອໂອດິນ, ອາດຈະມີຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ kilonova. ໄອໂອດິນເປັນທາດອາຫານແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກ.

ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສານີ້ແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ສະໜອງຄວາມສາມາດອັນມີຄ່າຂອງອິນຟາເຣດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດລະບຸສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງກິໂລໂນວາພາຍໃນກາລັກຊີກ້ຽວວຽນ, ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ.

ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman, ດ້ວຍທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສຳຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມກິໂລໂນເວໄດ້ຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເໜີໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສຶກສາເຫດການດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ໂດຍລະອຽດ.

(ທີ່ມາ: NASA)

By Robert Andrew