ການຄົ້ນພົບຂອງ GRB 230307A: ການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການລວມຕົວຂອງ Neutron Star

ໃນການບຸກທະລຸທີ່ສໍາຄັນ, ທີມນັກວິທະຍາສາດຈາກທົ່ວໂລກບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການລະເບີດ gamma-ray ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ GRB 230307A. ໂດຍການໃຊ້ການສົມທົບຂອງກ້ອງສ່ອງທາງພື້ນດິນ ແລະອະວະກາດ, ລວມທັງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb, Fermi Gamma-ray Space Telescope, ແລະ Neil Gehrels Swift Observatory, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຫັນເຫດການ cosmic ພິເສດທີ່ເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງ. . ເປັນຜົນສະທ້ອນຂອງປະກົດການທີ່ຫາຍາກນີ້, ການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສ້າງອົງປະກອບຫນັກ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນການກວດພົບຂອງ tellurium ພາຍຫຼັງການລະເບີດ. Tellurium ເປັນອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກກວ່າ platinum ໃນໂລກແລະການປະກົດຕົວຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ tellurium ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ, ເຊັ່ນ: ໄອໂອດິນ, ຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ kilonova. ທາດໄອໂອດິນແມ່ນທາດອາຫານແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
Kilonovae, ການລະເບີດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນຫຼືດາວນິວຕຣອນແລະຂຸມດໍາ, ປ່ອຍພະລັງງານຈໍານວນມະຫາສານພາຍໃນສອງສາມວິນາທີ. ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຈະຜະລິດໃນຕະຫຼອດຊີວິດ 10 ຕື້ປີ.
GRB 230307A ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມັນ. ໃນ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາຂອງການສັງເກດການ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ການລະເບີດ gamma-ray ທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດທີສອງທີ່ບັນທຶກໄວ້. ມັນສ່ອງແສງໄດ້ປະມານ 1,000 ເທົ່າທີ່ສະຫວ່າງກວ່າການລະເບີດແກມມາ-ເຣດປົກກະຕິທີ່ກວດພົບໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Fermi.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນອາວະກາດ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງບົກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເຫດການພິເສດນີ້ໃນເວລາຈິງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງອິນຟາເລດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ kilonova ໄດ້, ໂດຍຊອກຫາມັນຢູ່ໃນ galaxy ກ້ຽວວຽນປະມານ 120,000 ປີແສງຈາກສະຖານທີ່ຂອງການລວມຕົວຂອງ neutron star. ດາວນິວຕຣອນສອງດວງໄດ້ເດີນທາງໃນໄລຍະທາງທີ່ອັດສະຈັນ, ເທົ່າກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ, ກ່ອນທີ່ຈະລວມຕົວກັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີຕໍ່ມາ.
ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ສົມດູນຂອງອາວະກາດ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງເທິງພື້ນດິນໃນຂະແໜງຟິສິກດາລາສາດ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Nancy Grace Roman Space Telescope, ເຊິ່ງມີທັດສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ, ນັກດາລາສາດຄາດວ່າຈະມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະສໍາຫຼວດແລະຕິດຕາມກິໂລໂນເວໃນອະນາຄົດ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານທໍາມະຊາດ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງປະກອບຫນັກໃນທົ່ວ cosmos ໄດ້.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
Q: ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ແມ່ນການລະເບີດທີ່ມີພະລັງສູງທີ່ປ່ອຍລັງສີ gamma-ray ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະເກີດຂື້ນໃນເຂດຫ່າງໄກຂອງຈັກກະວານ.
ຖາມ: ກິໂລໂນເວແມ່ນຫຍັງ?
A: Kilonovae ແມ່ນລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງ ຫຼືດາວນິວຕຣອນ ແລະຂຸມດຳ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການກວດຫາ tellurium ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບນີ້?
A: ການປະກົດຕົວຂອງ tellurium ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໄອໂອດິນ, ອາດຈະມີຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ kilonova. ໄອໂອດິນເປັນທາດອາຫານແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດໃນໂລກ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສານີ້ແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ສະໜອງຄວາມສາມາດອັນມີຄ່າຂອງອິນຟາເຣດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດລະບຸສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງກິໂລໂນວາພາຍໃນກາລັກຊີກ້ຽວວຽນ, ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman, ດ້ວຍທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສຳຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມກິໂລໂນເວໄດ້ຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເໜີໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສຶກສາເຫດການດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ໂດຍລະອຽດ.
(ທີ່ມາ: NASA)