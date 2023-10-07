ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເຕັກນິກໃຫມ່ສໍາລັບການວິເຄາະທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Texas A&M ແລະ TEES ໄດ້ເຮັດຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການວິເຄາະທາດໂປຼຕີນໂດຍການນໍາສະເຫນີເຕັກນິກໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ thermostable-Raman-interaction-profiling (TRIP). ຕາມປະເພນີ, Raman spectroscopy ມີຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າຊີວະວິທະຍາເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງທາດໂປຼຕີນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນລະຫວ່າງການວັດແທກທາງ optical. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການ TRIP ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກວດສອບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕ່ໍາ, ປະລິມານຕ່ໍາຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງທາດໂປຼຕີນກັບ ligand ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຫນອງການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່, ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ສູງ.
Raman spectroscopy ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ອງແສງ monochromatic ເຂົ້າໄປໃນຕົວຢ່າງແລະສັງເກດເຫັນແສງສະຫວ່າງກະແຈກກະຈາຍທີ່ເກີດຂື້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກແສງສະຫວ່າງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຫວັດສາດທໍາລາຍທາດໂປຼຕີນທີ່ມີຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, TRIP ສະເຫນີການແກ້ໄຂໂດຍການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນຂອງພື້ນຜິວຫຼື substrate, ເຊິ່ງປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງທາດໂປຼຕີນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງທາດໂປຼຕີນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ. ປະຕິສໍາພັນຂອງທາດໂປຼຕີນ -ligand ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບຕ່າງໆ, ລວມທັງການຖ່າຍທອດສັນຍານ, ການຕອບສະຫນອງຂອງພູມຕ້ານທານ, ແລະລະບຽບການຂອງເຊື້ອສາຍ. ຄວາມສາມາດຂອງ TRIP ໃນການກວດສອບການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາຈິງສາມາດເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາສໍາລັບການທົດສອບຢາແລະວັກຊີນສັ້ນລົງ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກນິກ TRIP ຕ້ອງການຂະຫນາດຕົວຢ່າງທີ່ນ້ອຍກວ່າແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງທາດໂປຼຕີນຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການທົດສອບ. ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການວິເຄາະທາດໂປຼຕີນນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການທົດສອບທາງດ້ານການຊ່ວຍໂດຍການໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນມື້ດຽວກັນທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຍັງຊອກຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພີ່ມເຕີມສໍາລັບວິທີການ TRIP. ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະກໍານົດອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງທາດໂປຼຕີນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກນີ້, ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບສໍາລັບການວິເຄາະ DNA ແລະໂມເລກຸນຊີວະພາບອື່ນໆ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາເຕັກນິກ TRIP ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ໂດດເດັ່ນຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນການວິເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງການວັດແທກຄວາມເສຍຫາຍໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, TRIP ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງການພັດທະນາຢາ, ການທົດສອບວັກຊີນ, ແລະການວິນິດໄສທາງດ້ານຄລີນິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ການກວດປະຕິສໍາພັນຢາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດ Raman” ໂດຍ Narangerel Altangerel, Benjamin W. Neuman, Philip R. Hemmer, Vladislav V. Yakovlev, Navid Rajil, Zhenhuan Yi, Alexei V. Sokolov ແລະ Marlan O. Scully
– ສະໜັບສະໜູນໂດຍຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງກອງທັບອາກາດ (AFOSR), ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາກອງທັບເຮືອ, ມູນນິທິ Robert A. Welch, TEES, ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ແລະໂຄງການ Texas A&M University X Grants.