ຄວາມລຶກລັບຂອງ Galaxies ສົດໃສໃນຕອນຕົ້ນໄດ້ແກ້ໄຂ: ການສ້າງຕັ້ງດາວ Bursty

ບໍ່ດົນມານີ້, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງບາງກາແລັກຊີທຳອິດຂອງຈັກກະວານ, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງພາຍໃນສອງສາມຮ້ອຍລ້ານປີຂອງ Big Bang. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ປາກົດວ່າສົດໃສເກີນໄປ, ໃຫຍ່ເກີນໄປ, ແລະພັດທະນາເກີນໄປສໍາລັບອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ້າທາຍຮູບແບບມາດຕະຖານຂອງ cosmology. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ The Astrophysical Journal Letters ແນະນໍາວ່າການສ້າງດາວທີ່ແຕກຫັກ, ປະກົດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລາສັ້ນ, ສຸມຂອງການເກີດແລະການຕາຍຂອງດາວຕາມມາດ້ວຍໄລຍະທີ່ຍາວກວ່າ, ງຽບກວ່າ, ສາມາດອະທິບາຍຄວາມລຶກລັບນີ້ໄດ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີຂັ້ນສູງຈາກໂຄງການ Feedback of Relativistic Environments (FIRE) ເພື່ອສືບສວນບັນຫານີ້. ການຈຳລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເກີດດາວທີ່ແຕກຫັກສາມາດກວມເອົາຄວາມສະຫວ່າງທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນກາແລັກຊີຕອນຕົ້ນທີ່ຖືກຈັບໂດຍ JWST. ການສ້າງດາວທີ່ແຕກຫັກແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາຢູ່ໃນກາແລັກຊີທີ່ມີມວນໜ້ອຍ ແລະ ມີລັກສະນະການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວຕາມມາດ້ວຍການລະເບີດຂອງຊຸບເປີໂນວາ, ເຊິ່ງຂັບໄລ່ແກ໊ສທີ່ຕໍ່ມາກັບມາເກີດເປັນດາວດວງໃໝ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອ galaxies ກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນຖື galaxy ຮ່ວມກັນແລະນໍາມັນເຂົ້າໄປໃນສະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ປ້ອງກັນການຂັບໄລ່ຂອງອາຍແກັສອອກ.
ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຄໍາອະທິບາຍນີ້ຈະຫລີກລ້ຽງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການດັດແກ້ຫຼືການປັບຕົວແບບມາດຕະຖານຂອງ cosmology. ການຄົ້ນພົບໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຟີຊິກຂອງອາລຸນ cosmic ແລະທ້າທາຍການຄາດເດົາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຈັກກະວານຕົ້ນ. ໂດຍການໃຫ້ຫຼັກຖານການສັງເກດການທີ່ແຂງ, JWST ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ galaxies ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາທົບທວນຄືນແລະສຶກສາຟີຊິກຂອງຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Astrophysical Journal Letters
– Guochao Sun, ປະລິນຍາໂທປະລິນຍາເອກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern
– Claude-André Faucher-Giguère, ນັກດາລາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern