ນັກຄົ້ນຄວ້າໄວລຸ້ນຄົ້ນພົບ Wasp ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຈາະດ້ວຍພາດສະຕິກ

ໃນການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄວລຸ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Matvey Nikelshparg ໄດ້ພົບເຫັນວ່າຊະນິດຂອງ parasiteid wasp ມີຄວາມສາມາດໃນການເຈາະຜ່ານພາດສະຕິກ. Nikelshparg, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສຶກສາຕົວແປ parasitoid, ໄດ້ຄົ້ນພົບນີ້ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການທົດລອງກັບແມງໄມ້ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງເຮືອນຂອງລາວ.
ຊະນິດທີ່ເປັນຄໍາຖາມ, Eupelmus messene, ເປັນ wasp ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ປົກກະຕິແລ້ວວາງໄຂ່ຂອງມັນຢູ່ໃນຫຼືຢູ່ໃນແມງໄມ້ອື່ນໆ. ຕົວ wasps ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ອະໄວຍະວະທີ່ເອີ້ນວ່າ ovipositor ເພື່ອເຈາະເຂົ້າໄປໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດທີ່ແຂງ, ເອີ້ນວ່າຕ່ອມຂົມ, ເຊິ່ງປົກປ້ອງຕົວອ່ອນຂອງແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Nikelshparg ສັງເກດເຫັນວ່າຕົວ wasp E. messene ສາມາດໃຊ້ ovipositor ຂອງມັນເພື່ອເຈາະຜ່ານຖ້ວຍ petri ພາດສະຕິກແລະວາງໄຂ່ຢູ່ນອກຖັງ.
Nikelshparg ລາຍງານການຄົ້ນພົບຂອງລາວໃນວາລະສານຂອງ Hymenoptera Research. ລາວໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງເພື່ອຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົວອ່ອນຂອງ E. messene ຫຼາຍໆຕົວຖືກວາງໄວ້ກັບຕົວອ່ອນຂອງເຈົ້າພາບດຽວໃນຖ້ວຍ petri. ໃນຂະນະທີ່ wasps ສ່ວນໃຫຍ່ໂຈມຕີຕົວອ່ອນທັນທີ, ບຸກຄົນຫນຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າໄປໃນກໍາແພງ polystyrene ຂອງອາຫານແທນ. ພຶດຕິກໍານີ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນແປດໃນຈໍານວນ 56 ຕົວຍົກ.
ຂະບວນການຂຸດເຈາະດ້ວຍພາດສະຕິກໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າສອງຊົ່ວໂມງສໍາລັບ wasps, ໃນໄລຍະທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະພັກຜ່ອນສໍາລັບອາຫານທ່ຽງຫຼືນ້ໍາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວເຈາະຂອງ wasp ແຕກຕ່າງຈາກການເຈາະເຂົ້າໄປໃນຕ່ອມຂົມ. ມັນປາກົດວ່າ wasps ມີພຶດຕິກໍາການເຈາະທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຫນ້າດິນພາດສະຕິກ.
ຄວາມສາມາດຂອງ wasps ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະເຈາະພາດສະຕິກນໍາສະເຫນີຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າຕົວ wasps ເຈາະພື້ນຜິວທີ່ລຽບຂອງຖ້ວຍ petri, ໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກຮອຍແຕກ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນໃຊ້ໃນຕ່ອມຂົມ, ບໍ່ມີຢູ່ໃນຖົງຢາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຊະນິດພັນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສະແດງພຶດຕິກໍາດຽວກັນ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ອາດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງກວ່າໃນການເຂົ້າໃຈເຄື່ອງມືເຈາະຂອງແມງໄມ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງຍຸງທີ່ເປັນພະຍາດ. ມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາອຸປະກອນການຜ່າຕັດໃຫມ່ທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຄວາມສາມາດເຈາະຂອງ wasps.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານຂອງ Hymenoptera Research
– Uroš Cerkvenik, ນັກຊີວະວິທະຍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ljubljana ໃນສະໂລເວເນຍ