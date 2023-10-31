ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Ganymede: ປົດລັອກຄວາມລັບຂອງດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Jupiter

ພາລະກິດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນໂດຍການຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ທີ່ສຳຄັນຢູ່ Ganymede ເຊິ່ງເປັນດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວພະຫັດ. ໃນລະຫວ່າງການບິນຢ່າງໃກ້ຊິດ, spectrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) ຂອງຍານອາວະກາດໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ກວດພົບເກືອແຮ່ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດວງຈັນ. ຄວາມແຕກແຍກອັນສຳຄັນນີ້, ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Nature Astronomy, ໄດ້ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ Ganymede ແລະມະຫາສະໝຸດທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນອັນເປັນຕາຢ້ານຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກທີ່ມີນ້ຳກ້ອນ.
Ganymede, ດວງຈັນໃຫຍ່ກວ່າດາວ Mercury, ໄດ້ຈັບນັກວິໄຈມາເປັນເວລາຫຼາຍປີຍ້ອນມະຫາສະໝຸດພາຍໃນຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາຈາກຍານອາວະກາດ Galileo ຂອງ Nasa ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີເກືອແລະອິນຊີ, ລະດັບຂອງການແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021, Juno ໄດ້ສຳເລັດການບິນໄກ້ໆຂອງ Ganymede, ບິນໄກຈາກໜ້າດວງຈັນ 650 ໄມລ໌. ໃນລະຫວ່າງການພົບປະພິເສດນີ້, ເຄື່ອງມື JIRAM ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບ infrared ແລະ spectra ທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດສະລັບສັບຊ້ອນຂອງພູມສັນຖານຂອງວົງເດືອນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ Juno ປະຫລາດໃຈນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີລະດັບຂອງລະດັບທີ່ບໍ່ມີການປຽບທຽບຂອງຕົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂວາງດີກ່ວາ 0.62 ໄມຕໍ່ pixels ລວງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະວິເຄາະລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນໃນວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳກ້ອນ, ລວມທັງທາດໂຊດຽມ chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, ແລະອາດມີ aliphatic aldehydes.
ປະໂຫຍກທີ່ອະທິບາຍ: ການຄົ້ນພົບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ບອກເຖິງປະຫວັດການສ້າງຕັ້ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງ Ganymede, ຍ້ອນວ່າການມີເກືອອາໂມເນຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີວັດຖຸສະສົມທີ່ເຢັນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແອມໂມເນຍຂົ້ນໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເກືອກາກບອນອາດມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກນ້ຳກ້ອນທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ເປັນທີ່ ໜ້າ ສັງເກດ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອ ແລະ ທາດອິນຊີທີ່ສູງທີ່ສຸດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເຂດທີ່ມືດ ແລະ ສົດໃສ ຢູ່ໃນເສັ້ນຂະໜານສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນຈາກສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວພະຫັດ. ການສັງເກດການທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວັດສະດຸທີ່ກວດພົບອາດຈະເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ brine ມະຫາສະໝຸດເລິກເຊິ່ງເມື່ອໃດທີ່ໄປຮອດພື້ນຜິວທີ່ແຊ່ແຂງຂອງ Ganymede.
ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດ Juno ມີຄວາມຄືບໜ້າ, ມັນຍັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດ ແລະດວງຈັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ. ນອກເຫນືອຈາກການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມັນຢູ່ໃນ Ganymede, Juno ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນ Europa ຢ່າງໃກ້ຊິດແລະຕອນນີ້ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະສືບສວນ Io ໃນລະຫວ່າງການບິນທີ່ຈະມາເຖິງ.
FAQ:
Q: spectrometer JIRAM ຂອງ Juno ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນກ່ຽວກັບ Ganymede ແນວໃດ?
A: ໃນລະຫວ່າງການບິນຢ່າງໃກ້ຊິດ, spectrometer JIRAM ຂອງ Juno ໄດ້ກວດພົບເກືອແຮ່ແລະທາດປະສົມອິນຊີຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງ Ganymede, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດວງຈັນ.
ຖາມ: ມະຫາສະໝຸດພາຍໃນຂອງ Ganymede ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
A: ມະຫາສະໝຸດພາຍໃນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ Ganymede ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດ, ແລະການສຳຫຼວດຂອງມັນສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບການເກີດຂອງດວງຈັນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ໄດ້.
ຖາມ: ວັດສະດຸໃດແດ່ທີ່ກວດພົບໃນ Ganymede?
A: spectrometer JIRAM ໄດ້ກວດພົບ hydrated sodium chloride, ammonium chloride, sodium bicarbonate, ແລະອາດມີ aliphatic aldehydes ຢູ່ດ້ານຂອງ Ganymede.
ຖາມ: ບ່ອນໃດທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອແລະອິນຊີທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Ganymede?
A: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອ ແລະ ທາດອິນຊີທີ່ສູງທີ່ສຸດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ມືດ ແລະ ສົດໃສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເສັ້ນຂະໜານສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນຈາກສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວພະຫັດ.
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປຂອງ Juno ຫລັງຈາກຮຽນ Ganymede ແມ່ນຫຍັງ?
A: Juno ຈະສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນໂດຍການສັງເກດເບິ່ງ Io ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະຫວ່າງການບິນຕໍ່ໄປ, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Jupiter ແລະລະບົບສະລັບສັບຊ້ອນຂອງດວງຈັນ.