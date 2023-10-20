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ສຽງຂອງ Pando: ຟັງການສື່ສານຂອງຕົ້ນໄມ້ບູຮານ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ສຽງຂອງ Pando: ຟັງການສື່ສານຂອງຕົ້ນໄມ້ບູຮານ

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີການບັນທຶກສຽງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຜະລິດໂດຍຫນຶ່ງໃນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. Pando, ປ່າໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນດຽວ, ເປັນພືດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊະນິດ aspen ທີ່ສັ່ນສະເທືອນ. ດ້ວຍ 47,000 ລຳ ທັງໝົດມີ DNA ທີ່ຄືກັນ, Pando ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວ 100 ເຮັກຕາໃນລັດຢູທາ. ດ້ວຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ 12,000 ປີ, ອົງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ນີ້​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ 6,000 ໂຕນ ແລະ​ມີ​ລຳ​ຕົ້ນ​ຄ້າຍ​ຄື​ຕົ້ນ​ໄມ້​ສູງ​ເຖິງ 24 ແມັດ.

ນັກສິລະປິນສຽງ Jeff Rice ຮ່ວມມືກັບ Friends of Pando ເພື່ອບັນທຶກສຽງຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້. ການວາງທໍ່ໄຮໂດຼລິກຢູ່ໃນຮູທີ່ໂຄນຂອງກິ່ງງ່າແລະສາຍມັນລົງໄປຫາຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້, Rice ຄົ້ນພົບສຽງທີ່ອ່ອນໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຈັບການສັ່ນສະເທືອນໃນເວລາມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ. ນັກສິລະປິນເຊື່ອວ່າການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນເກີດມາຈາກໃບໄມ້ຫຼາຍລ້ານໃບໃນປ່າສັ່ນສະເທືອນແລະສົ່ງການສັ່ນສະເທືອນຂອງມັນລົງຜ່ານສາຂາແລະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.

ລະບົບຮາກຂອງ Pando ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກສຽງທີ່ຈັບໄດ້ຂອງ thumps ເມື່ອກິ່ງງ່າຖືກປາດຢາງຈາກໄລຍະໄກ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຮາກທີ່ແບ່ງປັນແມ່ນທົ່ວໄປໃນຊະນິດ aspen, Pando ໂດດເດັ່ນເນື່ອງຈາກຂະຫນາດແລະອາຍຸທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນ.

ໂອກາດນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເພື່ອຟັງສຽງຂອງ Pando ມີທ່າແຮງທາງດ້ານສິລະປະແລະວິທະຍາສາດ. Lance Oditt, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Friends of Pando, ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສຽງນີ້ໃນການສຶກສາວິທະຍາສາດເພື່ອເຂົ້າໃຈດີກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.

Jeff Rice ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສຽງທໍາມະຊາດໃນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກມັນເປັນບັນທຶກຂອງຊີວະນາໆພັນໃນທ້ອງຖິ່ນແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, Pando ປະຈຸບັນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນການຖາງປ່າແລະການກໍາຈັດຜູ້ລ້າທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນພືດທີ່ເປັນພືດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງສິ່ງມີຊີວິດພິເສດນີ້ແລະລະບົບນິເວດທີ່ມັນສະຫນັບສະຫນູນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຈ້ງເຕືອນວິທະຍາສາດ: URL
– ຫມູ່ຂອງ Pando: URL

By Gabriel Botha

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