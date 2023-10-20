ສຽງຂອງ Pando: ຟັງການສື່ສານຂອງຕົ້ນໄມ້ບູຮານ

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີການບັນທຶກສຽງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຜະລິດໂດຍຫນຶ່ງໃນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. Pando, ປ່າໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນດຽວ, ເປັນພືດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊະນິດ aspen ທີ່ສັ່ນສະເທືອນ. ດ້ວຍ 47,000 ລຳ ທັງໝົດມີ DNA ທີ່ຄືກັນ, Pando ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວ 100 ເຮັກຕາໃນລັດຢູທາ. ດ້ວຍການຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸສູງສຸດເຖິງ 12,000 ປີ, ອົງການດຳລົງຊີວິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ມີນ້ຳໜັກ 6,000 ໂຕນ ແລະມີລຳຕົ້ນຄ້າຍຄືຕົ້ນໄມ້ສູງເຖິງ 24 ແມັດ.
ນັກສິລະປິນສຽງ Jeff Rice ຮ່ວມມືກັບ Friends of Pando ເພື່ອບັນທຶກສຽງຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້. ການວາງທໍ່ໄຮໂດຼລິກຢູ່ໃນຮູທີ່ໂຄນຂອງກິ່ງງ່າແລະສາຍມັນລົງໄປຫາຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້, Rice ຄົ້ນພົບສຽງທີ່ອ່ອນໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຈັບການສັ່ນສະເທືອນໃນເວລາມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ. ນັກສິລະປິນເຊື່ອວ່າການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນເກີດມາຈາກໃບໄມ້ຫຼາຍລ້ານໃບໃນປ່າສັ່ນສະເທືອນແລະສົ່ງການສັ່ນສະເທືອນຂອງມັນລົງຜ່ານສາຂາແລະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
ລະບົບຮາກຂອງ Pando ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກສຽງທີ່ຈັບໄດ້ຂອງ thumps ເມື່ອກິ່ງງ່າຖືກປາດຢາງຈາກໄລຍະໄກ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຮາກທີ່ແບ່ງປັນແມ່ນທົ່ວໄປໃນຊະນິດ aspen, Pando ໂດດເດັ່ນເນື່ອງຈາກຂະຫນາດແລະອາຍຸທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນ.
ໂອກາດນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເພື່ອຟັງສຽງຂອງ Pando ມີທ່າແຮງທາງດ້ານສິລະປະແລະວິທະຍາສາດ. Lance Oditt, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Friends of Pando, ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສຽງນີ້ໃນການສຶກສາວິທະຍາສາດເພື່ອເຂົ້າໃຈດີກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
Jeff Rice ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສຽງທໍາມະຊາດໃນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກມັນເປັນບັນທຶກຂອງຊີວະນາໆພັນໃນທ້ອງຖິ່ນແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, Pando ປະຈຸບັນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນການຖາງປ່າແລະການກໍາຈັດຜູ້ລ້າທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນພືດທີ່ເປັນພືດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງສິ່ງມີຊີວິດພິເສດນີ້ແລະລະບົບນິເວດທີ່ມັນສະຫນັບສະຫນູນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຈ້ງເຕືອນວິທະຍາສາດ: URL
– ຫມູ່ຂອງ Pando: URL