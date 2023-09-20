Gliese 367 b: ເປັນ Exoplanet ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນພິເສດທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດທີ່ລຶກລັບ

ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບ exoplanet ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Gliese 367 b, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Tahay, ເຊິ່ງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ. Gliese 367 b ຖືກຈັດປະເພດເປັນດາວເຄາະ Ultrashort Period (USP), ສຳເລັດວົງໂຄຈອນຮອບດາວຂອງມັນໃນເວລາພຽງ 7.7 ຊົ່ວໂມງ. ມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນເກືອບ 200 ດາວອື່ນໆຂອງ USP ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Gliese 367 b ແຍກອອກຈາກກັນແມ່ນຄວາມຫນາແຫນ້ນອັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງມັນ, ເກືອບສອງເທົ່າຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.
ດ້ວຍຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງດັ່ງກ່າວ, ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Gliese 367 b ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກເກືອບທັງຫມົດ, ຍ້ອນວ່າ mantle ຫີນຂອງມັນໄດ້ຖືກຖອດອອກ. Elisa Goffo, ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ Gliese 367 b, ປຽບທຽບມັນກັບດາວເຄາະຄ້າຍຄືໂລກທີ່ບໍ່ມີ mantle ຫີນ.
Gliese 367 b ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມສໍາຫຼວດ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ມາໄດ້ປັບປຸງການວັດແທກແລະໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງມະຫາຊົນແລະລັດສະໝີຂອງມັນ. ປະຈຸບັນ, ມະຫາຊົນຂອງດາວເຄາະແມ່ນ 63% ຂອງໂລກ, ແລະລັດສະຫມີຂອງມັນແມ່ນ 70% ຂອງໂລກ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງ Gliese 367 b ແມ່ນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ດາວເຄາະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງຕົນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືວ່າມັນເປັນແກນຂອງດາວເຄາະທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງມັນອອກໄປຈາກເຫດການຮ້າຍແຮງ ຫຼືການປະທະກັນກັບດາວພະເຄາະອື່ນໆໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງມັນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນວ່າ ຍານ Gliese 367 b ໄດ້ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍພາກພື້ນທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດເຫຼັກຢູ່ໃນແຜ່ນ protoplanetary ຈາກທີ່ມັນສ້າງຂຶ້ນ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Goffo ແລະທີມງານຂອງນາງຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະອີກສອງດວງຢູ່ໃນລະບົບ Gliese 367: Gliese 367 c ແລະ d. ການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນແນວຄິດທີ່ວ່າດາວ USP ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນລະບົບທີ່ມີດາວເຄາະຫຼາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຖານະການການສ້າງຕັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
Gliese 367 b ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດາວເຄາະນອກລະບົບທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເອີ້ນວ່າ super-Mercuries. ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ມີອົງປະກອບຄ້າຍຄືກັນກັບ Mercury ແຕ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າແລະຫນາແຫນ້ນ. Gliese 367 b, ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນດາວເຄາະ USP ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດທີ່ຄົ້ນພົບມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ດ້ວຍແກນທາດເຫຼັກທີ່ປະກອບດ້ວຍ 91% ຂອງມະຫາຊົນຂອງມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ແນ່ນອນຂອງ Gliese 367 b ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງມັນຍັງສືບຕໍ່ທ້າທາຍຮູບແບບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະໃນປະຈຸບັນ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແລະການສັງເກດການຂອງ exoplanet ທີ່ຫນ້າສົນໃຈນີ້ອາດຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງດາວເຄາະໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Astrophysical Journal Letters – “ບໍລິສັດສຳລັບຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ສຸດ, ໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກຍ່ອຍ GJ 367 b: ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍສອງດວງເພີ່ມເຕີມຢູ່ທີ່ 11.5 ແລະ 34 ມື້”
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Turin – Elisa Goffo, ຜູ້ຂຽນນໍາ
- ສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA - ດາວທຽມສໍາຫຼວດ Exoplanet ຂອງອົງການ NASA
- ຫໍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ