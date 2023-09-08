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ການ​ຄົ້ນ​ພົບ Fujianvenator prodigiosus​: ການ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ນົກ​

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ການ​ຄົ້ນ​ພົບ Fujianvenator prodigiosus​: ການ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ນົກ​

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ຢູ່​ແຂວງ Fujian ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊາກ​ສັດ​ປີກ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 150 ລ້ານ​ປີ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ Fujianvenator prodigiosus. ໃນຂະນະທີ່ Archaeopteryx, ຊະນິດຂອງໄດໂນເສົາສັດປີກ, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນໄລຍະຕົ້ນຂອງການວິວັດທະນາການຂອງນົກມາດົນນານ, ໄດໂນເສົາທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການກໍາເນີດຂອງນົກທີ່ທັນສະໄຫມແລະສາມາດຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ.

Fujianvenator prodigiosus, ປະມານຂະຫນາດຂອງໄກ່, ມີຂາຍາວແລະແຂນຄ້າຍຄືປີກ. ຮ່າງກາຍຂອງມັນແບ່ງປັນລັກສະນະທາງສະລີລະວິທະຍາກັບ avialans, troodontids, ແລະ dromaeosaurids, ແຕ່ມັນຂາດການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບິນ. ແທນທີ່ຈະ, ຂາຍາວ hyper-long ຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນນັກແລ່ນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງ, ອາດຈະສາມາດຍ່າງຜ່ານ swamps.

ເຖິງວ່າຈະມີການເກັບຮັກສາໂຄງກະດູກຂອງມັນບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີວ່າການກວດກາຕີນຂອງ Fujianvenator prodigiosus ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບນິໄສນິເວດວິທະຍາຂອງມັນ. ຖ້າພົບອາການຂອງ webbing, ມັນຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄດໂນເສົາສັດປີກນີ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງື່ອນໄຂຂອງຕົວເລກເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນລັກສະນະນີ້.

ການຄົ້ນພົບນີ້ສະເຫນີຫຼັກຖານຕື່ມອີກວ່າມາຮອດເວລາຂອງ Archaeopteryx, ໄດໂນເສົາໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເປັນນົກຊະນິດຕ່າງໆ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈເສັ້ນທາງວິວັດທະນາການຂອງສັດບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດປີກທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature, ສະຫນອງການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮູ້ທີ່ອ້ອມຮອບວິວັດທະນາການຂອງນົກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໄດໂນເສົາແລະນົກ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເວັບໄຊຕ໌ທີ່ສັບສົນຂອງຊີວິດແລະການຫັນປ່ຽນທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍລ້ານປີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຊ່ອງ​ທາງ​ອາ​ກາດ​: [ຫົວ​ຂໍ້​ບົດ​ຄວາມ​] (ແຫຼ່ງ​)
- ທໍາມະຊາດ: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ](ແຫຼ່ງ)

By Mampho Brescia

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