ການຄົ້ນພົບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ແຂວງ Fujian ຂອງຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍຊາກສັດປີກທີ່ມີອາຍຸ 150 ລ້ານປີທີ່ມີຊື່ວ່າ Fujianvenator prodigiosus. ໃນຂະນະທີ່ Archaeopteryx, ຊະນິດຂອງໄດໂນເສົາສັດປີກ, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນໄລຍະຕົ້ນຂອງການວິວັດທະນາການຂອງນົກມາດົນນານ, ໄດໂນເສົາທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການກໍາເນີດຂອງນົກທີ່ທັນສະໄຫມແລະສາມາດຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ.
Fujianvenator prodigiosus, ປະມານຂະຫນາດຂອງໄກ່, ມີຂາຍາວແລະແຂນຄ້າຍຄືປີກ. ຮ່າງກາຍຂອງມັນແບ່ງປັນລັກສະນະທາງສະລີລະວິທະຍາກັບ avialans, troodontids, ແລະ dromaeosaurids, ແຕ່ມັນຂາດການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບິນ. ແທນທີ່ຈະ, ຂາຍາວ hyper-long ຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນນັກແລ່ນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງ, ອາດຈະສາມາດຍ່າງຜ່ານ swamps.
ເຖິງວ່າຈະມີການເກັບຮັກສາໂຄງກະດູກຂອງມັນບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີວ່າການກວດກາຕີນຂອງ Fujianvenator prodigiosus ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບນິໄສນິເວດວິທະຍາຂອງມັນ. ຖ້າພົບອາການຂອງ webbing, ມັນຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄດໂນເສົາສັດປີກນີ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງື່ອນໄຂຂອງຕົວເລກເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນລັກສະນະນີ້.
ການຄົ້ນພົບນີ້ສະເຫນີຫຼັກຖານຕື່ມອີກວ່າມາຮອດເວລາຂອງ Archaeopteryx, ໄດໂນເສົາໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເປັນນົກຊະນິດຕ່າງໆ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈເສັ້ນທາງວິວັດທະນາການຂອງສັດບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສັດປີກທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature, ສະຫນອງການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮູ້ທີ່ອ້ອມຮອບວິວັດທະນາການຂອງນົກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຢືນຢັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໄດໂນເສົາແລະນົກ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເວັບໄຊຕ໌ທີ່ສັບສົນຂອງຊີວິດແລະການຫັນປ່ຽນທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍລ້ານປີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຊ່ອງທາງອາກາດ: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ] (ແຫຼ່ງ)
- ທໍາມະຊາດ: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ](ແຫຼ່ງ)