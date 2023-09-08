ສະຫຼັບແສງ Cosmic: ດາວທີ່ຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາສະແດງການກະພິບທີ່ສົດໃສ

ນັກດາລາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບດາວດວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 500 ລ້ານປີແສງ. ດາວດວງນີ້, ຊື່ວ່າ Swift J0230, ຂະໜາດປະມານຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ ແລະກຳລັງຖືກຂຸມດຳຂະໜາດນ້ອຍ ຄ່ອຍໆກິນ. ລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງປະກົດການນີ້ແມ່ນນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນແສງກະພິບທີ່ສົດໃສພ້ອມກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ກະພິບເຫຼົ່ານີ້ສ່ອງສະຫວ່າງເປັນໄລຍະເວລາ 10 ຫາ XNUMX ມື້ ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ຢຸດທັນທີ, ຄ້າຍຄືກັບການສະຫຼັບຂອງແສງ. ປະມານຫນຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ, ຂຸມດໍາເຮັດຊ້ໍາຂະບວນການກັບດາວ.
ດາວທີ່ຫຼົ່ນລົງມະຫາຊົນໃນລັກສະນະນີ້ແມ່ນຖືກຈັດປະເພດເປັນ dwarf ສີຂາວ, ແລະຂະບວນການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າເຫດການ tidal disruption. ມາຮອດປະຈຸ, ມີພຽງປະມານ 100 ເຫດການດັ່ງກ່າວ. ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ດວງດາວຖືກຫລຸມຫລຸມດຳເປັນບາງສ່ວນເຊັ່ນນີ້, ໂດຍມີການຄົ້ນຄວ້າແນະນຳວ່າການລົບກວນບາງສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າອັນທີ່ສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາຂອງການຂັດຂວາງບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນທຸກໆສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼືຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ. ການຄົ້ນພົບຂອງ Swift J0230 ສະຫນອງສະຖານະການລະດັບປານກາງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເອີ້ນການຄົ້ນພົບນີ້ວ່າ "ການຄົ້ນພົບທີ່ງຽບສະຫງົບ" ເພາະວ່າການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ກວດພົບເຫດການທີ່ລົບກວນ. ການສັງເກດການເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວໃນມື້ທີ່ສີ່, ຫຼຸດລົງໂດຍປັດໄຈທີ່ 20 ໃນພຽງແຕ່ 57 ກິໂລວິນາທີ (15.8 ຊົ່ວໂມງ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດາວໄດ້ກາຍເປັນຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າ Swift J0230 ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບສູນກາງຂອງ galaxy ບ່ອນທີ່ຂຸມດໍາຖືກພົບເຫັນໂດຍປົກກະຕິ, ກົງກັບສະຖານທີ່ຂອງ supernova Type-II ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2020. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະເບີດຂອງດາວແມ່ນຖືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ຂຸມດຳທີ່ບໍລິໂພກ Swift J0230 ຢູ່ໃນກາແລັກຊີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ 2MASX J02301709+2836050 ແລະມີມະຫາຊົນປະມານ 10,000 ຫາ 100,000 ເທົ່າຂອງດວງອາທິດ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ເປັນການສັງເກດການຄັ້ງທຳອິດຂອງດາວດວງໜຶ່ງທີ່ຂະໜາດຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຖືກຂຸມດຳແຕກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງດາວດວງນີ້ພຽງແຕ່ຖືກລົບກວນບາງສ່ວນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບເຫດການລົບກວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໃກ້ຊິດຂອງດາວກັບຂຸມດໍາກໍານົດຂອບເຂດຂອງການແຕກຫັກຂອງມັນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງດາວຍັງເບິ່ງຄືວ່າເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອກະສານໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນດາລາສາດທໍາມະຊາດ: (ບົດຄວາມທີ່ມາ)