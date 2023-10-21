ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທະເລສາບຕົມເກົ່າເປັນແຫຼ່ງທ່າແຮງຂອງຫຼັກຖານຂອງຊີວິດເທິງດາວອັງຄານ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງຄວາມເປັນຢູ່ໄດ້ໃນອາດີດເທິງດາວອັງຄານອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທະເລສາບຂີ້ຕົມບູຮານ, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່. ໃນຂະນະທີ່ເຂດທີ່ມີຕະກອນອຸດົມສົມບູນໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີສໍາລັບການຄົ້ນຫາ, ການສຶກສາແນະນໍາວ່າການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງຂອງຕະກອນ, ແທນທີ່ຈະເປັນເຂດທີ່ພວກມັນໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ, ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນດີຫຼາຍ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າເຂດ Hydraotes Chaos, ເຊິ່ງເປັນເຂດຍ່ອຍຂອງ Oxia Palus, ມີທະເລສາບຂີ້ຕົມທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາຫຼັກຖານຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້. ທະເລສາບຂີ້ຕົມ, ສ້າງຂື້ນໂດຍການໄຫຼອອກຈາກໂຄງສ້າງຫີນຕົມທີ່ມີອາຍແກັສເກືອບ 4 ຕື້ປີກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມີການເບິ່ງເຫັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງວັດຖຸບູຮານໃນນ້ໍາ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຊ່ອງທາງນ້ໍາຖ້ວມໃຫຍ່ທີ່ກວມເອົາດາວອັງຄານ, ອ່າງຮາບພຽງຢູ່ໃນ Hydraotes Chaos ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຂອງນ້ໍາ Martian ງ່າຍດາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບຕະກອນ overland. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພື້ນທີ່ໃຕ້ດິນຂອງດາວອັງຄານອາດຈະຍັງຄົງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກພື້ນຜິວຂອງດາວໄດ້ກາຍເປັນ inhospitable. ດັ່ງນັ້ນ, ການສໍາຫຼວດຂີ້ຕົມພາຍໃນທະເລສາບຂີ້ຕົມສາມາດຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງຊີວິດຈາກອະດີດທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານ.
NASA Ames ກໍາລັງພິຈາລະນາທົ່ງພຽງຂອງ Hydraotes Chaos ເປັນສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດທີ່ສຸມໃສ່ການຊອກຫາ biomarkers, ໂດຍສະເພາະ lipids, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງທີ່ຈະທົນທຸກຫຼາຍຕື້ປີໃນດາວອັງຄານ. ພາກພື້ນຍັງນໍາສະເຫນີລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ພູເຂົາໄຟຂີ້ຕົມແລະຜ້າອ້ອມ, ເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການແລະໂຄງສ້າງໃຕ້ດິນຂອງດາວອັງຄານ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດທີ່ສັບສົນຂອງດາວອັງຄານແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບສວນພາກພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຕະກອນ, ຄືກັບທະເລສາບຂີ້ຕົມບູຮານໃນ Hydraotes Chaos, ໃນການສະແຫວງຫາຫຼັກຖານຂອງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງອະດີດແລະສັນຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການຂຸດຄົ້ນຫຼັກຖານຂອງນ້ໍາຕົກຕະກອນ Amazonian ກາງທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນ Martian" - ບົດລາຍງານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
– Alexis Rodriguez, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດດາວເຄາະ