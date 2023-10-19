ນັກຄົ້ນຄວ້າດໍາເນີນການຈໍາລອງ Quantum ຂອງການໄຫຼວຽນຂອງເວລາປີ້ນກັບກັນໂດຍໃຊ້ entanglement

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈໃນຂອບເຂດຂອງກົນຈັກ quantum. ໂດຍການຫມູນໃຊ້ quantum entanglements, ພວກເຂົາສາມາດຈໍາລອງສິ່ງທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຖ້າການໄຫຼວຽນຂອງເວລາຖືກປີ້ນກັບກັນ. ນໍາໂດຍ David Arvidsson-Shukur ຈາກຫ້ອງທົດລອງ Hitachi Cambridge, ທີມງານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທິດສະດີຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ quantum metrology, ພາກສະຫນາມທີ່ໃຊ້ທິດສະດີ quantum ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວັດແທກທີ່ລະອຽດອ່ອນສູງ. ການທົດລອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການ entangling ສອງ particles, ຫນຶ່ງໃນທີ່ຖືກ manipulated ເພື່ອປ່ຽນແປງສະຖານະທີ່ຜ່ານມາຂອງ particle ອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງຜົນຂອງການທົດລອງ.
Entanglement ຫມາຍເຖິງເວລາທີ່ກຸ່ມຂອງອະນຸພາກແບ່ງປັນລັດ quantum ດຽວກັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກແຍກອອກໂດຍໄລຍະຫ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະກົດການນີ້ເນັ້ນໃສ່ການຄິດໄລ່ຄວັອດຕອມ, ບ່ອນທີ່ມີອະນຸພາກທີ່ຕິດຢູ່ນຳເພື່ອປະຕິບັດການຄຳນວນທີ່ຊັບຊ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດຂອງ particles ເດີນທາງກັບຄືນໄປບ່ອນໃນທີ່ໃຊ້ເວລາໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີ, ວິທີການຂອງທີມງານ Cambridge ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້.
ການຈໍາລອງຂອງທີມງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທາງທິດສະດີທີ່ຈະປ່ຽນແປງການກະທໍາທີ່ຜ່ານມາຄືນໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ການຫມູນໃຊ້ quantum entanglement. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຄົນສາມາດສົ່ງຂອງຂວັນໃຫ້ຄົນອື່ນໃນມື້ຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ຮູ້ລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນກ່ວາມື້ສອງ, ແຕ່ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ຖືກສົ່ງໃນມື້ຫນຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ. ນະວັດຕະກໍານີ້ເປີດນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ.
ການທົດລອງໄດ້ເປີດເຜີຍໂອກາດ 75% ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ສັງເກດເຫັນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນສີ່ແລ່ນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ສົ່ງ photons entangled ຫຼາຍແລະການນໍາໃຊ້ຕົວກອງເພື່ອເອົາ photons ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບາງຄົນຈະເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກປັບປຸງ. ໃນຂະນະທີ່ທີມງານຊີ້ແຈງວ່າວຽກງານຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງແບບດັ້ງເດີມ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂຸດຄົ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນພື້ນຖານຂອງກົນໄກການ quantum ແລະວິທີການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ.
ການສຶກສາໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາຮາກຖານແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ລວມທັງມູນນິທິສວີເດນ - ອາເມລິກາ, ມູນນິທິ Lars Hierta Memorial, ວິທະຍາໄລ Girton, ແລະສະພາຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດດ້ານວິສະວະກໍາແລະກາຍະພາບ (EPSRC).
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge, ຈົດໝາຍທົບທວນທາງກາຍ