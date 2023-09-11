ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າສັດເລືອຄານທະເລວິວັດທະນາການຄໍຍາວຢ່າງໄວວາ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສັດເລືອຄານທະເລບາງຊະນິດໃນຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດພັດທະນາຄໍຍາວໃນຈັງຫວະທີ່ໄວ. ໂດຍການສຶກສາຟອດຊິວທໍາຂອງສັດເລືອຄານທະເລທີ່ເອີ້ນວ່າ Chusaurus xiangensis, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກປະເທດຈີນແລະອັງກິດພົບວ່າສັດເລືອຄານຕົ້ນໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມກະດູກສັນຫຼັງໃຫມ່ໃຫ້ກັບກະດູກສັນຫຼັງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄໍຂອງພວກມັນຍືດຍາວ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ C. xiangensis ເປັນ pachypleurosaur ເນື່ອງຈາກຄໍຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢືນຢັນການຈັດປະເພດຂອງມັນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈການພັດທະນາຂອງຄໍຍາວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປຽບທຽບຟອດຊິວທໍາຂອງ eosauropterygians, ກຸ່ມທີ່ປະກອບມີ pachypleurosaurs, ຈາກໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຍຸກ Triassic.
ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຍາວ torso ກັບຄວາມຍາວຂອງຄໍໃນສັດເລືອຄານເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 40% ເປັນ 90% ພາຍໃນປະມານ 5 ລ້ານປີ. ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລານີ້, ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຄໍຂອງພວກເຂົາຊ້າລົງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸໄລຍະເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ສັດເລືອຄານຄໍຍາວໃນຕົ້ນໆມີກະດູກສັນຫຼັງໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກມັນຕໍ່ມາ. ໃນຂະນະທີ່ Chusaurus ມີ 17 vertebrae, pachypleurosaurs ຕໍ່ມາມີ 25. ບາງ plesiosaurs ຈາກຍຸກ Cretaceous ທ້າຍມີກະດູກສັນຫຼັງຫຼາຍ, Elasmosaurus ມີ 72 vertebrae.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າຄໍທີ່ຍາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ສັດເລືອຄານສາມາດຈັບຜູ້ຖືກລ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຊັ່ນກຸ້ງແລະປານ້ອຍ. ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈັບເອົາຜູ້ຖືກລ້າໃນການລອຍໄວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການນີ້ອາດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍເຫດການສູນພັນມະຫາຊົນທີ່ເອີ້ນວ່າ The Great Deying, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນກ່ອນຍຸກ Triassic. ການວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາຂອງສັດເລືອຄານທະເລໃນໄລຍະການຟື້ນຟູໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະການປັບຕົວຂອງພວກມັນໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບເຫດການໄພພິບັດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບວ່າສັດເລືອຄານທະເລພັດທະນາເປັນຄໍຍາວໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງສັດບູຮານເຫຼົ່ານີ້ ແລະສ່ອງແສງເຖິງຍຸດທະສາດການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນໃນໂລກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ BMC Ecology and Evolution, ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021