ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງພູເຂົາໄຟ: ການຖອດລະຫັດການລະເບີດຂອງ La Palma ປີ 2021

ການລະເບີດທີ່ເກາະ La Palma ຂອງແອສປາໂຍນໃນປີ 2021 ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງລະບົບພູເຂົາໄຟໃຕ້ດິນ. ການລະເບີດຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງພູເຂົາໄຟຄັ້ງທຳອິດໃນເກາະດັ່ງກ່າວໃນຮອບ 50 ປີ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຕຶກອາຄານ ແລະ ສວນກະສິກຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍຊີວິດຍ້ອນການອົບພະຍົບທີ່ທັນເວລາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງສຶກສາແຄບຊູນ crystalline ພາຍໃນ lava ແຂງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງໂລກ.
ໂດຍການວິເຄາະໄປເຊຍກັນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ lava, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດປະເພດຂອງ magma ແລະແຫຼ່ງຂອງມັນເລິກຢູ່ໃນໂລກ. ຂໍ້ມູນນີ້, ບວກກັບຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງ magma, ສາມາດຊ່ວຍນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນປະເພດແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການລະເບີດໃນອະນາຄົດ. ການກວດສອບທາງວິຊາການຂອງ lava ນີ້ຈະໃຫ້ "ວິດີໂອສີ່ມິຕິ" ຂອງພູເຂົາໄຟໃນອະດີດ, ປັດຈຸບັນ, ແລະອະນາຄົດ.
ນັກວິທະຍາສາດພູເຂົາໄຟທີ່ສຶກສາການລະເບີດຂອງ La Palma ມີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງ lava ສົດໆໂດຍກົງຈາກບ່ອນລະເບີດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫີນ molten ໄດ້ໄຫຼຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນ. ເຕັກນິກຕ່າງໆໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຢ່າງ, ຈາກການນໍາໃຊ້ຊ້ວນຫຼືຮອຍທພບໂລຫະຄ້າຍຄື pincer ກັບການໃຊ້ແຂນເກັບຕົວຢ່າງຊົ່ວຄາວທີ່ເຮັດຈາກເສົາ. ຕົວຢ່າງ lava ໄດ້ຖືກດັບລົງຢ່າງໄວວາໃນນ້ໍາເພື່ອຮັກສາອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງມັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການສຶກສາ lava, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເກັບກຳທາດ pyroclastic, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງພູໄຟທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໃນລະຫວ່າງການລະເບີດ. debris ນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການລະເບີດ. ຕະຫຼອດການລະເບີດ, ແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ magma ພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນ.
ໂດຍການຖອດລະຫັດຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນໄປເຊຍກັນ ແລະສຶກສາຂະບວນການລະເບີດໃນເວລາຈິງ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟໃນອະນາຄົດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດພູໄຟແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງການລະເບີດໃນອະນາຄົດ.
ນິຍາມ:
– Magma: ກ້ອນຫີນ molten ພາຍໃຕ້ພື້ນຜິວໂລກ
– ທາດ Pyroclastic: ເສດເຫຼືອຈາກພູເຂົາໄຟຖືກຂັບໄລ່ອອກໃນລະຫວ່າງການລະເບີດ
- ຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວ: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມແຫຼ່ງ: ວາລະສານ Smithsonian: ການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟ La Palma ເປີດເຜີຍຄວາມລັບໃຕ້ດິນທີ່ເຊື່ອງໄວ້