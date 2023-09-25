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ກວດພົບຄາບອນໄດອອກໄຊໃນດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ Europa ຊີ້ໄປຫາມະຫາສະໝຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ByMampho Brescia

Sep 25, 2023
ກວດພົບຄາບອນໄດອອກໄຊໃນດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ Europa ຊີ້ໄປຫາມະຫາສະໝຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເພື່ອກວດຫາຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຢູໂຣປາ ເຊິ່ງເປັນດວງໜຶ່ງຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະຫາສະຫມຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ລຸ່ມເປືອກກ້ອນຂອງ Europa ອາດຈະມີອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ. ເຊື່ອກັນວ່າຢູໂຣປາມີມະຫາສະໝຸດນ້ຳເຄັມຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຂ້າງນອກທີ່ແຊ່ແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຈົ້າພາບທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບຊີວິດນອກໂລກໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ.

ທີມວິໄຈທີ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ Webb ພົບວ່າ ຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ Tara Regio, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບພູມສັນຖານທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງມັນມີຮອຍແຕກ ແລະ ມີຮອຍແຕກ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ນ້ຳອຸ່ນຈາກມະຫາສະໝຸດອາດຈະຂຶ້ນສູ່ພື້ນຜິວ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນລະລາຍ ແລະສ້າງຮອຍແຕກທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີຕາມເວລາ.

ການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າຄາບອນໄດອອກໄຊອາດຈະມາຈາກມະຫາສະຫມຸດພາຍໃນຂອງ Europa. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄາບອນມາຈາກພາຍໃນຂອງດາວເຄາະເປັນແຮ່ທາດຄາບອນທີ່ຄ້າຍຄືຫີນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກແຍກອອກໂດຍການ irradiation, ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກືອຕາຕະລາງຍັງໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ໃນ Tara Regio, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງກັບມະຫາສະຫມຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ນ​້​ໍ​າ​ຫຼື​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ລະ​ເຫີຍ​ທີ່​ຍິງ​ອອກ​ຈາກ​ຫນ້າ​ດິນ Europa​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​. ພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງສອງຄັ້ງ, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບຂອງ Jupiter moon probe Juice ແລະພາລະກິດ Europa Clipper ຂອງ NASA, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Europa ແລະມະຫາສະຫມຸດທີ່ລຶກລັບຂອງມັນ. ພາລະກິດຂອງ Juice, ມີກໍານົດຈະບິນຜ່ານ Europa ໃນປີ 2032, ຈະປະກອບສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເຄມີສາດດ້ານຫນ້າຂອງດວງຈັນ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການກໍານົດວ່າວົງເດືອນ icy ຂອງ Jupiter ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ, ແທນທີ່ຈະເປັນການຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງເສດ (AFP)

By Mampho Brescia

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