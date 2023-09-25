ກວດພົບຄາບອນໄດອອກໄຊໃນດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ Europa ຊີ້ໄປຫາມະຫາສະໝຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເພື່ອກວດຫາຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຢູໂຣປາ ເຊິ່ງເປັນດວງໜຶ່ງຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະຫາສະຫມຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ລຸ່ມເປືອກກ້ອນຂອງ Europa ອາດຈະມີອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ. ເຊື່ອກັນວ່າຢູໂຣປາມີມະຫາສະໝຸດນ້ຳເຄັມຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຂ້າງນອກທີ່ແຊ່ແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຈົ້າພາບທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບຊີວິດນອກໂລກໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຢືນຢັນວ່າມະຫາສະໝຸດມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມນັ້ນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ.
ທີມວິໄຈທີ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ Webb ພົບວ່າ ຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າ Tara Regio, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບພູມສັນຖານທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງມັນມີຮອຍແຕກ ແລະ ມີຮອຍແຕກ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ນ້ຳອຸ່ນຈາກມະຫາສະໝຸດອາດຈະຂຶ້ນສູ່ພື້ນຜິວ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນລະລາຍ ແລະສ້າງຮອຍແຕກທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີຕາມເວລາ.
ການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າຄາບອນໄດອອກໄຊອາດຈະມາຈາກມະຫາສະຫມຸດພາຍໃນຂອງ Europa. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄາບອນມາຈາກພາຍໃນຂອງດາວເຄາະເປັນແຮ່ທາດຄາບອນທີ່ຄ້າຍຄືຫີນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກແຍກອອກໂດຍການ irradiation, ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກືອຕາຕະລາງຍັງໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ໃນ Tara Regio, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງກັບມະຫາສະຫມຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະສັງເກດເຫັນນ້ໍາຫຼືອາຍແກັສລະເຫີຍທີ່ຍິງອອກຈາກຫນ້າດິນ Europa, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກວດພົບ. ພາລະກິດໃນອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງສອງຄັ້ງ, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບຂອງ Jupiter moon probe Juice ແລະພາລະກິດ Europa Clipper ຂອງ NASA, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Europa ແລະມະຫາສະຫມຸດທີ່ລຶກລັບຂອງມັນ. ພາລະກິດຂອງ Juice, ມີກໍານົດຈະບິນຜ່ານ Europa ໃນປີ 2032, ຈະປະກອບສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເຄມີສາດດ້ານຫນ້າຂອງດວງຈັນ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການກໍານົດວ່າວົງເດືອນ icy ຂອງ Jupiter ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ, ແທນທີ່ຈະເປັນການຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງເສດ (AFP)