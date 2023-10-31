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ສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ວາງແຜນເປີດຕົວໂມດູນທຳອິດພາຍໃນປີ 2027

ByMampho Brescia

Oct 31, 2023
ສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ວາງແຜນເປີດຕົວໂມດູນທຳອິດພາຍໃນປີ 2027

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ປະຊຸມກັບຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາເພື່ອປຶກສາຫາລືການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດເຊຍ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ດາວ Sphere broadband, ລູກ​ສອນ​ໄຟ Amur LNG ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃຫມ່, ແລະ Module ພະ​ລັງ​ງານ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ—ເປັນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ລິ​ຟ​ອາ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ. ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ, ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ Putin ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້ ​ແລະ ​ໄດ້​ປະກາດ​ແຜນການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໜ່ວຍ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2027.

ປະຈຸ​ບັນ, ຈີນ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ທີ່​ມີ​ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ. ສະຖານີ Orbital ລັດເຊຍ (ROS) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ່ຽນແປງສິ່ງນັ້ນ. ໂມດູນທໍາອິດຂອງ ROS ຈະເປັນໂມດູນພະລັງງານລວມແລະວິທະຍາສາດ, ແລະມັນຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໂດຍນັກອາວະກາດທີ່ຖືກເລືອກໂດຍໃຊ້ຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ນອກຈາກການພັດທະນາຂອງ ROS, ລັດເຊຍຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍຍານອະວະກາດ Progress, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ shuttle ໄປ ISS, ແລະພັດທະນາເຮືອຂົນສົ່ງໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Eagle. ຫນ້າສົນໃຈ, ຜູ້ອອກແບບຫົວຫນ້າ ROS Vladimir Kozhevnikov ເປີດເຜີຍວ່າບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຜະລິດເຄື່ອງກາເຟສໍາລັບສະມາຊິກລູກເຮືອໃນ ROS.

ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ, ປະຈຸບັນນັກບິນອາວະກາດບໍລິໂພກກາເຟທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງຄັບໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສູນ ແລະ ຖັງບັນຈຸທີ່ຖືກອອກແບບພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີເວລາທີ່ ISS ມີເຄື່ອງກາເຟຂອງຕົນເອງ. ໃນປີ 2015, ເຄື່ອງ ISSpresso ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຍັງສະຖານີອາວະກາດແລະຕິດຕັ້ງໂດຍນັກອາວະກາດ ESA Samantha Cristoforetti, ຜູ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນວິດີໂອ. ພັດທະນາໃນການຮ່ວມມືກັບ Agrotec, Lavazza, ແລະອົງການອະວະກາດອິຕາລີ (ASI), ເຄື່ອງ ISSpresso ແມ່ນເຄື່ອງກາເຟແຄບຊູນທໍາອິດທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ microgravity ເປັນເອກະລັກຂອງອາວະກາດ.

ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ແຄບຊູນ Lavazza ທີ່ຜະລິດໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂລກ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອລ້າງລະບົບໄຮໂດຼລິກຫຼັງຈາກກາເຟແຕ່ລະຄົນຖືກຖອກລົງ. ຂະບວນການທໍາຄວາມສະອາດນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນພາຍໃນຖົງພິເສດທີ່ປ່ອຍກິ່ນຫອມທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນເວລາທີ່ເຟືອງຖືກໃສ່. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກາເຟທີ່ທົດລອງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມັນໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກໃນປີ 2017 ແລະບໍ່ມີເຄື່ອງກາເຟຢູ່ໃນອາວະກາດນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

FAQ:

ຖາມ: ໂມດູນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດລັດເຊຍຄາດວ່າຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
A: ໂມດູນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດລັດເຊຍມີກໍານົດສໍາລັບການເປີດຕົວໃນປີ 2027.

ຖາມ: ໂມດູນທໍາອິດຈະຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຫຍັງ?
A: ໂມດູນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດລັດເຊຍຈະເຮັດວຽກເປັນໂມດູນພະລັງງານລວມແລະວິທະຍາສາດ.

ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດຖືກເລືອກສໍາລັບການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງເຮືອ ROS ໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ISS ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ນັກບິນອະວະກາດຈະຖືກເລືອກສໍາລັບການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງເຮືອ ROS ໃນຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.

ຖາມ: ມີເຄື່ອງກາເຟຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເຄື່ອງ ISSpresso ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນປີ 2015 ແຕ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກໃນປີ 2017.

ຖາມ: ຈະມີເຄື່ອງກາເຟຢູ່ໃນສະຖານີ Orbital ລັດເຊຍບໍ?
A: ອີງຕາມຜູ້ອອກແບບຫົວຫນ້າ ROS Vladimir Kozhevnikov, ປະຈຸບັນບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຜະລິດເຄື່ອງກາເຟສໍາລັບລູກເຮືອໃນ ROS.

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