ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ປະຊຸມກັບຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາເພື່ອປຶກສາຫາລືການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດເຊຍ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສະເພາະອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ. ໃນບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືແມ່ນກຸ່ມດາວ Sphere broadband, ລູກສອນໄຟ Amur LNG ທີ່ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ແລະ Module ພະລັງງານການຂົນສົ່ງ—ເປັນນະວັດຕະກໍາລິຟອາວະກາດທີ່ພະລັງງານນິວເຄລຍ. ໃນການພົບປະ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖານີອະວະກາດຂອງລັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ໄດ້ປະກາດແຜນການສົ່ງອອກໜ່ວຍທຳອິດໃນປີ 2027.
ປະຈຸບັນ, ຈີນແມ່ນປະເທດດຽວທີ່ມີສະຖານີອາວະກາດປະຕິບັດງານຂອງຕົນ. ສະຖານີ Orbital ລັດເຊຍ (ROS) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ່ຽນແປງສິ່ງນັ້ນ. ໂມດູນທໍາອິດຂອງ ROS ຈະເປັນໂມດູນພະລັງງານລວມແລະວິທະຍາສາດ, ແລະມັນຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໂດຍນັກອາວະກາດທີ່ຖືກເລືອກໂດຍໃຊ້ຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ນອກຈາກການພັດທະນາຂອງ ROS, ລັດເຊຍຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍຍານອະວະກາດ Progress, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ shuttle ໄປ ISS, ແລະພັດທະນາເຮືອຂົນສົ່ງໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Eagle. ຫນ້າສົນໃຈ, ຜູ້ອອກແບບຫົວຫນ້າ ROS Vladimir Kozhevnikov ເປີດເຜີຍວ່າບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຜະລິດເຄື່ອງກາເຟສໍາລັບສະມາຊິກລູກເຮືອໃນ ROS.
ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ, ປະຈຸບັນນັກບິນອາວະກາດບໍລິໂພກກາເຟທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງຄັບໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສູນ ແລະ ຖັງບັນຈຸທີ່ຖືກອອກແບບພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີເວລາທີ່ ISS ມີເຄື່ອງກາເຟຂອງຕົນເອງ. ໃນປີ 2015, ເຄື່ອງ ISSpresso ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຍັງສະຖານີອາວະກາດແລະຕິດຕັ້ງໂດຍນັກອາວະກາດ ESA Samantha Cristoforetti, ຜູ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນວິດີໂອ. ພັດທະນາໃນການຮ່ວມມືກັບ Agrotec, Lavazza, ແລະອົງການອະວະກາດອິຕາລີ (ASI), ເຄື່ອງ ISSpresso ແມ່ນເຄື່ອງກາເຟແຄບຊູນທໍາອິດທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ microgravity ເປັນເອກະລັກຂອງອາວະກາດ.
ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ແຄບຊູນ Lavazza ທີ່ຜະລິດໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂລກ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອລ້າງລະບົບໄຮໂດຼລິກຫຼັງຈາກກາເຟແຕ່ລະຄົນຖືກຖອກລົງ. ຂະບວນການທໍາຄວາມສະອາດນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນພາຍໃນຖົງພິເສດທີ່ປ່ອຍກິ່ນຫອມທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນເວລາທີ່ເຟືອງຖືກໃສ່. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກາເຟທີ່ທົດລອງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມັນໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກໃນປີ 2017 ແລະບໍ່ມີເຄື່ອງກາເຟຢູ່ໃນອາວະກາດນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
FAQ:
ຖາມ: ໂມດູນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດລັດເຊຍຄາດວ່າຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
A: ໂມດູນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດລັດເຊຍມີກໍານົດສໍາລັບການເປີດຕົວໃນປີ 2027.
ຖາມ: ໂມດູນທໍາອິດຈະຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຫຍັງ?
A: ໂມດູນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດລັດເຊຍຈະເຮັດວຽກເປັນໂມດູນພະລັງງານລວມແລະວິທະຍາສາດ.
ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດຖືກເລືອກສໍາລັບການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງເຮືອ ROS ໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ISS ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ນັກບິນອະວະກາດຈະຖືກເລືອກສໍາລັບການປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງເຮືອ ROS ໃນຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.
ຖາມ: ມີເຄື່ອງກາເຟຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເຄື່ອງ ISSpresso ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນໃນປີ 2015 ແຕ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກໃນປີ 2017.
ຖາມ: ຈະມີເຄື່ອງກາເຟຢູ່ໃນສະຖານີ Orbital ລັດເຊຍບໍ?
A: ອີງຕາມຜູ້ອອກແບບຫົວຫນ້າ ROS Vladimir Kozhevnikov, ປະຈຸບັນບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຜະລິດເຄື່ອງກາເຟສໍາລັບລູກເຮືອໃນ ROS.